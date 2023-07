Về Hà Nội xem Blackpink đừng quên check in 20 địa điểm sau

Địa điểm check in Hà Nội mới nhất 2023

Nêu có dịp về Hà Nội, tại sao không kết hợp với chuyến dã ngoại Thủ đô với những góc trời Tây có một không hai?

Nếu có dịp đặt chân đến Thủ Đô thân yêu thì không thể không tận hưởng những danh lam, những địa điểm check in Hà Nội nổi tiếng. Những nơi mà chỉ nghe qua báo đài thì sẽ không thể cảm nhận được, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội ghé thăm những địa điểm sau đây nếu có dịp check in Hà Nội nhé.

1. Ga Cát Linh – Hà Đông – địa điểm chụp ảnh đẹp Hà Nội mùa đông

Nhiều bức ảnh "ảo diệu" được ra đời (Ảnh: Trang Đỗ)

Ga Cát Linh Hà Đông được hoạt động từ tháng 11/2021. Đây trở thành một trong những điểm check in cực "hot" của các bạn trẻ. Đến ga Cát Linh check in, bạn hãy lựa chọn trang phục thoái mái, dễ di chuyển để thiện lợi cho việc check in nhé.

Các bạn trẻ thi nhau check in mọi ngóc ngách tại ga Cát Linh – Hà Đông

2. Thảo nguyên hoa Long Biên

Một Nhật Bản giữa lòng Hà Nội (Ảnh: Vương Lộc)

Thảo nguyên hoa Long Biên nằm ở Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội. Đây là địa điểm sống ảo được giới trẻ cực kì yêu thích và nổi tiếng là điểm chụp ảnh cưới siêu đẹp ở Hà Nội. Thảo nguyên hoa Long Biên sở hữu các cánh đồng hoa rực rỡ, thơm mát với nhiều chủng loại phong phú như thạch thảo, súng tím, hồng tố nữ,... Bên cạnh đó, nơi đây còn vô số cảnh đẹp khác như thung lũng mận trắng mộng mơ, trang trại cừu non xinh xắn,…

3. Phim trường Smiley Ville

Nếu bạn đang tìm những bức hình mang màu sắc sang chảnh với cảnh vật phong phú thì phim trường Smiley Ville là địa điểm chụp hình lý tưởng của bạn. Phim trường nằm tại Đông Anh, Hà Nội. Đây chính là khu check in Hà Nội nổi tiếng và thu hút đông đảo giới trẻ ghé thăm.

Góc trời Tây nơi phim trường Smiley Ville (Ảnh: Halo Hà Nội)

Bên cạnh đó, phim trường Smiley Ville sở hữu nhiều khu vực chụp ảnh đẹp như: dãy nhà màu sắc, lâu đài thời gian, hồ hẹn ước,… Tất cả những điều ấy sẽ giúp cho những bức ảnh của bạn trở nên lung linh và lãng mạn hơn bao giờ hết.

4. Quán cà phê Lofita – Love At First Taste

Một điểm check in tuyệt đẹp với không gian nhẹ nhàng là quán cà phê Lofita - Love At First Taste nằm tại phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Được trang trí theo phong cách Hàn Quốc với tone xanh là màu chủ đạo. Nơi đây tạo ra một không gian xanh vô cùng thoáng đãng và dễ chịu. Bên cạnh đó, mỗi góc trong quán đều được chăm chút kỹ lưỡng. Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành điểm "sống ảo" tuyệt vời cho các bạn trẻ.

5. Nhà thờ lớn Hà Nội

Điểm check in nhà thờ lớn Hà Nội nằm tại 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi đây trở thành địa điểm chụp ảnh đẹp ở Hà Nội được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Nơi này không chỉ sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là công trình kiến trúc cổ xưa được xây dựng theo phong cách cổ kính của người Pháp.

Nơi này không chỉ sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là công trình kiến trúc cổ xưa được xây dựng theo phong cách cổ kính của người Pháp. (Ảnh: Trần Tài)

6. Aeon Mall

Góc check in như "Hàn Xẻng" tại Aeon Mall (Ảnh: Mai Sally)

Một điểm check in sở hữu không gian rộng rãi, ngập tràn ánh sáng và cảnh quan tuyệt đẹp là Aeon Mall Hà Nội. Bên cạnh đó, đây còn là trung tâm mua sắm vô cùng iện đại. Đến Aeon Mall, bạn sẽ dễ dàng có được những bức ảnh tuyệt đẹp từ bãi đỗ xe cho đến những quầy cà phê, cửa hàng quần áo nơi đây.

Quẩy ẩm thực Aeon Mall trở thành điểm check in cực thú vị của các bạn trẻ (Ảnh: Mai Sally)

Phố ẩm thực Aeon Mall (Ảnh: Mai Sally)

7. Phố Bích Họa Phùng Hưng

Con phố Bích Hoạ Phùng Hưng nằm tại 27b Phường Phùng Hưng, Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi đây mang vẻ đẹp riêng biệt, điềm đạm và gần gũi. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ xưa tuyền thống với 127 vòm cầu. Nơi đây tưởng chừng đơn điệu nhưng lại trở nên có màu sắc và thu hút của nhiều khách du lịch khi ghé thăm.

8. Con Đường Ô Làng Vạn Phúc

Một địa điểm check in sở hữu nhiều góc chụp hình "sống ảo" độc nhất Hà Nội là con đường ô làng Vạn Phúc. Nơi đây nổi tiếng là làng nghề dệt lụa tơ tằm bậc nhất hàng ngàn năm trước đây.

Đường ô làng Vạn Phúc

Điều đặc biệt thu hút khách du lịch chính là phần ô được treo dài trên con đường với đầy đủ sắc màu và họa tiết. Ngoài ra, làng Vạn Phúc còn giữ được nhiều nét đẹp truyền thống và bản sắc dân tộc riêng. Nếu yêu thích vẻ đẹp thơ mộng, đan xen nét nhẹ nhàng phố cổ thì đây chính là địa điểm sống ảo lý tưởng dành cho bạn.

9. Phố đi bộ Hồ Gươm

Một địa điểm check in Hà Nội không thể bỏ qua hiện nay đó chính là phố đi bộ Hồ Gươm. Khác với những con phố yên tĩnh của Hà Nội, thì con phố này lại sầm uất, sôi động rất riêng vào những dịp cuối tuần hoặc lễ.

Không gian đẹp say lòng người tại hồ Gươm (Ảnh: Chuyện của Hà Nội)

Khi bước chân đến con phố này bạn sẽ bị cuốn hút ngay với bầu không khí vui nhộn, cùng các hoạt động thú vị, hấp dẫn không kém. Bên cạnh đó bạn còn được trải nghiệm ẩm thực đăng trưng của Hà Nội, những món ăn lề đường vừa ngon vừa phù hợp với túi tiền.

10. Phố sách Hà Nội

Phố sách Hà Nội là một địa điểm vui chơi, check in nổi tiếng ở giới trẻ nằm tại 19 Tháng 12, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đến đây ngoài việc lựa chọn và mua cho mình những cuốn sách yêu thích, bạn còn có thể để hòa mình vào không gian phố đi bộ.

Bên cạnh đó, khi đến phố sách, bạn sẽ cảm nhận được những giây phút thư giãn thoải mái, khi vừa đi bộ trong sự tĩnh lặng vừa có nhiều thời gian thưởng thức những cuốn sách hay. Các quầy bán sách được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế và khá độc đáo, pha chút hơi hướng của kiến trúc Nhật Bản.

11. Tòa soạn báo Hà Nội Mới

Tòa soạn báo Hà Nội Mới nằm tại số 44 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong những địa điểm vui chơi giải trí và sống ảo được nhiều bạn trẻ ưa thích khi ghé thăm Hà Nội.

Điểm check in cực đẹp ở Hà Nội mà ai cũng muốn ghé qua

Điểm thu hút du khách nổi bật nhất là góc tường ngôi nhà cổ tại tòa soạn. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội cho ra đời những bức ảnh đẹp được mang tới bởi một góc tường vàng đã nhuộm màu. Tuy đây là góc sống ảo khá đơn giản nhưng lại là nơi khiến ai cũng phải mê mẩn với những góc chụp ảnh đẹp và vô cùng độc đáo.

12. Thung lũng hoa Hồ Tây

Một điểm check in cực chill như đi camping đó là thung lũng hoa Hồ Tây. Đến đây, bạn có thể thoải mái ngồi trên đồi cỏ, uống cafe và hòa mình chill chill với không gian cực kì lãng mạn và thú vị. Ngoài ra, những túp lều với ánh đèn vàng sẽ mang lại cảm giác ấm cúng cho du khách.

13. Nhà sách Mão ở phố Đinh Lễ

Góc ảnh cực xinh của bạn Maria Tuyền

Nhà sách Mão là nhà sách khá lâu đời ở phố Đinh Lễ. Đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân Thủ đô. Điều đặc biệt, khi đặt chân đến đây, bạn sẽ được đắm chìm trong biết bao cuốn sách hấp dẫn. Ngoài ra, bạn còn có thể cho ra đời những tấm hình siêu xịn và đậm chất vintange nơi đây.

Những bức hình siêu vintange ở nhà sách (Ảnh: Như Như Ý)

Quán cafe được giới trẻ yêu thích

14.Cafe muối Onni - Góc check in Vintange

Cafe muối Onni là quán cafe nhỏ ở bên ven đường nhưng được thiết kế với gam màu xanh vàng khá hợp với phong cách vintange được nhiều bạn trẻ ưa thích. Hơn nữa, cafe muối onni còn được đánh giá là quán cafe mang "đặc sản" của xứ Huế về Hà Thành được người dân và du khách ưa chuộng.

Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức món caffe muối cực độc lạ

Vào một ngày đẹp trời, thưởng thức chút cafe muối onni, ngắm khung cảnh sống đời thường cũng cảm nhận được sự bình yên, thong dong sau những ồn ào cuộc sống.

15. Neo cafe - Quán cafe view thơ mộng

Một quán cà phê muối ở Hà Nội được du khách yêu thích là Neo Cafe. Nơi đây được kết hợp với sự tinh tế nhẹ nhàng của gam màu sắc sẽ mang lại cho du khách những bức ảnh sống ảo cực chất lượng. Với tất cả những điều đó, Neo Cafe đích thực là địa điểm để các bạn trẻ khám phá thêm những đồ uống khác tại Hà Nội.

Không gian siêu đẹp tại Neo Cafe

Không gian sang trọng bên trong Neo Cafe

16. Len Art Cafe – Tiệm cafe dành cho những tâm hồn nghệ sĩ

Tại Len Art Cafe khá thu hút các bạn trẻ bởi sự kiện workshop vẽ tranh. Nơi đây sẽ rất thích hợp cho những bạn trẻ mang tâm hồn nghệ thuật. Ngoài ra, bạn có thể mang về nhà một sản phẩm đồ gốm do chính tay mình làm.

Len Art được mệnh danh là nơi dành cho những người có tâm hồn nghệ sĩ, đặc biệt là hội họa

Menu của tiệm cafe này tuy ít món nhưng lại khá đa dạng. Những thức uống đặc biệt có thể kể đến như: cafe muối Hà Nội, cacao dầm kem, sữa chua ba tầng, trà hoa quả nhiệt đới,…

Các bạn nhỏ cũng tới Len Art để thưởng thức đồ uống và học vẽ

17. Kopee - Quán cafe view nhẹ nhàng

Bạn sẽ thấy hình bóng của mình với diện mạo một quán cà phê đường phố, với bàn ghế thấp, chỗ ngồi thoáng rộng cho những buổi chuyện trò. Ngoài ra, hương vị đồ uống, cách bày trí hòa quyện với khung cảnh nhẹ nhàng sẽ khiến bạn có cảm giác như đang thưởng thức bữa sáng kiểu Paris truyền thống. Bên cạnh đó, Kopee cũng có nhiều loại trà khác. Nếu bạn nào ưa thích ngọt thì Kopee chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn.

Hương vị đồ uống, cách bày trí hòa quyện với khung cảnh nhẹ nhàng sẽ khiến bạn có cảm giác như đang thưởng thức bữa sáng kiểu Paris truyền thống.

18. Shygone – Quán cafe lowkey dành cho người hướng nội

ShyGone là một quán cafe ở Hà Nội được ra đời bởi các bạn trẻ ở Sài Gòn. Quán nhỏ nằm ở đường Quán Thánh, gần quán cafe Yên Hà Nội. Với vị trí này, ShyGone Cafe được hiện lên như một góc kỉ niệm hoài cổ.

Thêm vào đó, ShyGone sở hữu không gian khá yên tĩnh. Nếu được cầm một cách cafe muối Hà Nội nhâm nhi thì hẳn là rất tuyệt vời. Ngoài ra, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên, trong trẻo nơi không gian này. Bên cạnh đó, hãy cầm theo quyển sách bạn yêu thích để đọc vào lúc uống cafe nhé. Bạn sẽ thấy đây là điều rất thú vị và thư giãn khi cảm nhận được sự bình yên khó kiếm ở Hà Nội.

19. Quán cafe view hồ thơ mộng Gạt Tàn Coffee

Không gian ấm cúng tại Gạt Tàn Coffee

Tiếp theo là một quán cà phê muối thu hút các bạn trẻ ở Hà Nội là Gạt Tàn Coffee. Quán cafe này có view hướng ra mặt hồ, rất thơ mộng và phù hợp với các bạn thích check in. Bên cạnh đó, menu đồ uống ở đây khá đa dạng. Một số những món đồ uống có thể kể đến như: cafe truyền thống, nước ép, đá xay,... Ngoài ra, có thể thử thêm những thức uống bằng trà và những món ăn vặt đặc biệt.

Ngồi từ trong quán nhìn ra có thể ngắm khung cảnh view hồ cùng khung cảnh dòng người qua lại

20. Check in tại quán cà phê view Nhật Bản tại Hà Nội - T-Kafe

T-Kafe là địa điểm check in "đỉnh của chóp" khi nói đến những quán cafe view đẹp

T-Kafe là địa điểm check in "đỉnh của chóp" khi nói đến những quán cafe view đẹp. Nơi đây được thiết kế theo phong cách Nhật Bản được nhiều người ưa chuộng. Ngoài ra, với không gian thoáng đãng, nhiều bạn trẻ chọn đây là nơi để học tập và làm việc. Bên cạnh đó,T-Kafe “đốn tim” giới trẻ bằng menu đồ uống độc đáo, đa dạng và cực kỳ chất lượng.

Không gian tại T-Kafe (Ảnh: Phương Thảo)

Trên đây là Top 20 địa điểm check in Hà Nội mới nhất 2023 mà bạn nhất định nên ghé thăm nếu có dịp. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các điểm check in khác khi đi du lịch tại Không gian sống. Chúc bạn sẽ có những chuyến trải nghiệm thật nhiều ý nghĩa.

