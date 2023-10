Tại sao nhiều người cải trang thành ma quỉ trong lễ hội Halloween?

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Những gương mặt kỳ dị đục đẽo bằng bí ngô là vật trang trí không thể thiếu trong dịp Lễ hội Halloween làm trẻ em rất thích thú. Tập tục chơi lồng đèn bí ngô bắt nguồn từ truyền thuyết của Ireland thế kỷ 17. Chuyện kể về anh chàng keo kiệt tên là Jack đã hai lần chơi khăm ma quỷ và bắt chúng phải hứa không được bắt linh hồn anh ta. Jack bị coi là người bất lương nên khi qua đời không được lên thiên đường. Ma quỷ giữ lời hứa năm xưa, cũng không bắt anh ta xuống địa ngục, nên Jack không biết nương náu ở đâu. Ma quỷ chỉ cho Jack một hòn than để soi sáng con đường trong đêm. Jack đành bỏ than vào củ cải đã khoét rỗng ruột và đi lang thang khắp nơi. Kể tử đó, người Ireland gọi hồn ma của Jack là "Jack-o’-lantern". Tập tục lan truyền, người Ireland và Scotland làm lồng đèn bằng củ cải và khoai tây, còn người Anh thường làm bằng củ cải đường. Họ đặt lồng đèn ở ngưỡng cửa để xua đuổi linh hồn xấu xa Jack. Đến thế kỷ 19, người Anh di cư sang Mỹ mang theo tập tục làm lồng đèn. Nhưng họ nhận ra bí ngô – thứ nông sản bản xứ ở Mỹ dễ đục đẽo hơn, tạo được nhiều hình thù phức tạp hơn củ cải. Lồng đèn bằng bí ngô cũng to đẹp hơn và để trang trí được trong 2 tuần, thậm chí lâu hơn nữa. Tập tục làm lồng đèn bí ngô còn duy trì đến ngày nay ở những nước phương tây thu hút cả người lớn lẫn trẻ em thỏa sức sáng tạo ra nhiều kiểu đèn lồng đẹp mắt và kỳ dị.