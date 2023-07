Top 15 địa điểm check in Sapa tránh nóng trong ngày hè 2023

Check in Sapa - Nơi gặp gỡ đất trời

Những địa điểm check in Sapa nổi tiếng là bầu trời thu hút du khách bốn phương. Sở dĩ người ta ví Sapa như người mẹ dịu hiền bởi du khách có thể ghé thăm nơi đây vào bất cứ mùa nào. Mặc dù đã qua tu sửa nhưng nơi này vẫn giữ vẻ đẹp của thị trấn yên bình.

Bên cạnh đó, chốn bình yên này cũng là nơi hội tụ đầy đủ tiết trời "xuân, hạ , thu , đông" trong một ngày. Sớm mai thức dậy, mở chiếc rèm cửa là gặp ngay tiết trời mùa xuân tươi tắn. Ban trưa là khoảng thời gian được trải nghiệm với những tia nắng hạ ban mai. Chiều chiều, mặc một chiếc áo khoác nhẹ đi dạo phiên chợ để cảm nhận sự se lạnh của mùa thu. Tối đến, không gì tuyệt vời hơn việc thưởng thức đặc sản Tây Bắc, cùng người thân sưởi ấm, xua tan sương lạnh không khí mùa đông. Tất cả những điều ấy đã tạo nên một bức tranh nơi giao thoa đất trời.

Sapa từ lâu vốn đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ Việt Nam. Đây không chỉ là điểm du lịch hoang sơ, kì vĩ mà còn ẩn chứa những nét sống giản dị của người dân tộc thiểu số. Để thấy hết nét đẹp nơi đây, hãy cùng PV GĐ&XH leo non bước núi "11 góc trời" tại thiên đường Sapa dưới đây:

1. Check in Sapa tại bản Cát Cát

Hãy tìm ngay cho mình một bộ trang phục Mông Cổ hay những chiếc váy cổ trang thướt tha, yểu điệu. Bước xuống bản Cát Cát là cả một khung trời văn hóa của người H'Mông. Bên cạnh đó là sự bình dị trong thửa ruộng bậc thang và những suối nước trong veo rì rào. Hãy thử một lần mặc trang phục của người H'Mông và trải nghiệm văn hóa của họ nhé.

Sapa từ lâu vốn đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ Việt Nam

2. Check in Sapa tại bảo tàng Sapa

Một địa điểm check in Sapa chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 1,5km là bảo tàng Sapa. Nơi đây thường là điểm đầu tiên được du khách lựa chọn khám phá khi đến Sapa. Không chỉ mang vẻ đẹp bình yên, dân dã, du khách còn được khám phá văn hóa, lịch sử và tôn giáo của Sapa.

Bạn có thể check in tại bất kì khung cảnh nào cũng có thể cho ra đời những bức ảnh cực chất lượng ở Sapa

3. Check in Sapa tại Núi Hàm Rồng

Núi Hàm Rồng thuộc địa bàn huyện Sapa tỉnh Lào Cai. Nơi đây nằm cách trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 33km. Ghé núi Hàm Rồng, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn toàn cảnh Sapa, thung lũng Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói. Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm vườn hoa phong lan gồm nhiều loài lan quý hiếm của núi rừng Hoàng Liên và vùng núi phía Bắc Việt Nam. Nhớ đem theo máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp này tại Sapa nhé.

Đến Sapa, đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản núi rừng nơi đây

4. Check in Sapa tại Dinh thự Hoàng A Tưởng

Một địa điểm check in Sapa mà bạn nhất định nên ghé thăm đó là Dinh thự Hoàng A Tưởng. Đây là điểm check in nằm biệt lập giữa trung tâm thị trấn. Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng theo lối kiến trúc Á – Âu với bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín. Chủ nhân của nó là hai cha con Hoàng Yến Chao, Hoàng A Tưởng người Tày nhưng cai trị một vùng có tới 70% là dân tộc Mông nên vẫn được dân gọi là “vua Mèo”.

5. Check in SaPa tại Tu viện cổ Tả Phìn

Tu viện cổ Tà Phìn nằm cách thị trấn Sapa khoảng 12km. Đây là điểm check in Sapa mà bất kì du khách nào cũng nên ghé thăm nếu có dịp đến Sapa. Nơi đây chưa được khai thác du lịch nhiều nên vẫn còn đậm nguyên những nét đẹp cổ kính được nhiều du khách dừng chân khám phá và chiêm ngưỡng lối kiến trúc thời xưa.

Đừng quên ghé thăm thung lũng mường hoa và lưu giữ khoảnh khắc bước lên "cổng trời"

6. Check in Sapa ở bản Tả Van

Bỏ qua những xô bồ, Tả Van giữ cho mình nét bình yên nhưng không kém huyền bí. Chiều chiều, ngồi trên đồi nhìn xuống là thửa ruộng bậc thang và những em bé chăn trâu. Thêm vào đó là thấp thoáng bóng người Dao đỏ trong sinh hoạt thường ngày. Chắc hẳn, những khung cảnh này sẽ khiến bạn nhớ và yêu quê hương của mình nhiều hơn đấy!

Sapa - nơi gặp gỡ đất trời

7. Check in Sapa tại bản Dền

Tuổi thơ chúng ta luôn gắn liền với khung cảnh những ngôi nhà ngói lợp hình tam giác, những vườn cỏ xanh điểm xuyết hồng, đỏ của những bông hoa. Chúng ta luôn có giấc mơ sẽ được nhìn thấy cảnh thực của những bức tranh trong truyện cổ tích. Bản Dền ở Sapa chính là nơi chứa đựng những tuổi thơ 'màu hồng" của bạn. Bạn sẽ được trở về làm "hoàng tử", "công chúa" trong cổ tích của chính mình.

8. Check in Sapa trên đỉnh Fansipan

Từ trên cao nhìn xuống, nơi đây được ví như "Vạn lý Trường Thành 2"

Fansipan là một trong những điểm du lịch ở Sapa khiến du khách tiếc nuối nếu không đặt chân đến. Bạn sẽ có cảm nhận được mình đang chạm tay đến áng mây trời. Đến đây, hãy thả mình với cảm giác đắm chìm trong làn mây trắng và sương mù. Bên cạnh đó, từ trên cao nhìn xuống, vẻ đẹp huyền bí của ngôi chùa Kim Sơn Bảo Thắng sẽ khiến bạn như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngoài ra, bạn đừng quên "check in" với lá cờ tổ quốc linh thiêng trên đỉnh Fansipan nhé. Sẽ thật ý nghĩa nếu bạn lưu giữ những khoảnh khắc này trong dấu ấn của chính mình.

Vẻ đẹp huyền bí sẽ khiến bạn như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

9. Check in Sapa giữa thung lũng Mường Hoa thơ mộng

Khung cảnh tuyệt đẹp của thung lũng Mường Hoa

Ngoài bản Dền thì đến thung lũng Mường Hoa, bạn sẽ là "hoàng tử","công chúa" thơ mộng giữa vườn hoa. Bên cạnh đó, du khách sẽ được check in với khung cảnh trăm hoa khoe sắc muôn ngàn, không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp nơi đây.

Phía xa là tòa nhà cao tầng như những lâu đài, xung quanh bạn là cả một rừng hoa rực rỡ muôn màu. Nghe đến đây đã muốn lạc ngay vào cổ tích Mường Hoa ở Sapa phải không nào? Thêm vào đó, đừng quên những dụng cụ check in để lưu giữ những khoảnh khắc này nhé.

10. Check in Sapa tại "Khung trời Tây" của nhà thờ Đá và Sunplaza Sapa

Nhà thờ Đá là điểm check in mà bất kì du khách nào đến đây cũng muốn được lưu giữ những bức hình đẹp.

Với kiến trúc cổ kính, nhà thờ Đá đã trở thành điểm check in mang nét hoài niệm của du khách. Nơi đây mang vẻ đẹp huyền thoại được ví như "khung trời Âu" tọa lạc giữa Sapa.

Ngoài ra, tòa nhà Sunplaza Sapa cũng là điểm check in "vàng". Nét đẹp của Sun Plaza mang chút cảm hứng của tháp đồng hồ Big Ben. Thêm vào đó, sắc vàng chùa cùng màu xanh lá tạo nên "khung cảnh trời Tây" cho du khách gặp gỡ. Hầu hết các du khách đến đây đều háo hức check in với kiến trúc tuyệt tác này.

Nét đẹp của Sun Plaza mang chút cảm hứng của tháp đồng hồ Big Ben

11. Check in sapa tại Swing Sapa - "mang Bali" lên vùng cao Tây Bắc

Swing Sapa nơi có "xích đu trời" và bàn tay khổng lồ. Thêm vào đó là những nấc thang lên mây cùng cây thông trên đỉnh Ô Quy Hồ... Tất cả đã tạo nên một điểm check in "xịn sò" tại Việt Nam.

12. Check in Sapa tại Sapa Story - công trình nổi tiếng Châu Á

Nếu muốn biết hết vẻ đẹp của công trình này thì bạn nhất định phải thưởng ngoạn thực tế. Bên cạnh đó, bạn sẽ được check in với tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn - Paris, Pháp; tượng Nữ Thần Tự Do - New York, Mỹ; tháp Big Ben - London, Anh; tượng Merlion vang danh tại nước Singapore,... Bạn sẽ vô cùng thích thú với cảm giác "đi sang thăm nước bạn" tại Sapa Story.

13. Check in Sapa tại Đèo Ô Quy Hồ - Sapa

Ngoài ra, Sapa đẹp nổi bật với nhiều khung cảnh được ví như cực phẩm

Đứng trên đèo Ô Quy Hồ, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây . Ngoài ra, đèo Ô Quy Hồ được mệnh danh là "tứ đại đỉnh đèo". Đồng thời, nơi đây được bao phủ bởi những dãy đồi núi xanh ngắt. Vào những ngày trời trong, du khách có thể ngắm nhìn đỉnh Fansipan trên đèo Ô Quy Hồ. Bên cạnh đó, săn hoàng hôn ở đây cũng là một ý tưởng rất hay đấy nhé. Nếu bạn là người yêu nét đẹp thơ mộng, hãy thử điều này nhé.

14. Check in Sapa tại cầu kính Rồng Mây trong suốt

Với độ cao khoảng 2.200m so với mực nước biển, đi trên cầu kính Rồng Mây trong suốt thực sự là một thử thách. Tuy nhiên, nếu bạn can đảm để di chuyển trên cầu kính Rồng Mây thì chắc chắn bạn sẽ được thiên nhiên gửi tặng những phong cảnh tuyệt đẹp.

15. Check in Sapa tại con thác bạc

Đây là điểm check in tuyệt đỉnh với những "phượt thủ".

Đây là điểm check in tuyệt đỉnh với những "phượt thủ". Con thác Bạc sở hữu độ cao 1800m so với mực nước biển. Đến đây, bạn sẽ được ngắm nhìn những dòng nước bọt tung trắng xóa đổ xuống tảng đá như mái tóc mềm mại của thiếu nữ đôi mươi. Ngoài ra, khung cảnh bao bọc bởi sườn núi đồi cũng là điểm thu hút du khách vi vu nơi này.

Trên đây là top 15 địa điểm check in Sapa hot nhất hiện nay. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo những địa danh nổi tiếng khác tại giadinh.suckhoedoisong.vn. Chúc bạn sẽ có kỳ nghỉ dưỡng thật thư giãn và vui vẻ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/top-15-dia-diem-check-in-sapa-tranh-nong-trong-ngay-he-2023-17...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/top-15-dia-diem-check-in-sapa-tranh-nong-trong-ngay-he-2023-17223070415033607.htm