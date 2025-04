Tỉnh nào sau sáp nhập có 'Maldives của Việt Nam' và 'Đà Lạt thu nhỏ'?

Theo Nghị quyết số 60 Hội nghị Trung ương 11, dự kiến tỉnh Kon Tum sáp nhập với tỉnh Quảng Ngãi và lấy tên là tỉnh Quảng Ngãi; trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Diện tích của tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ lên tới 14.832km², có cả biển, rừng, đường cao tốc, cảng nước sâu,…

Tỉnh mới sẽ sở hữu cả hòn đảo được ví như "Maldives của Việt Nam" và "Đà Lạt thu nhỏ".

Huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi gồm 3 đảo là Cù Lao Ré (đảo Lớn), xã đảo An Bình (đảo Bé) và hòn Mù Cu, nằm cách đất liền khoảng 30km.

Thời điểm lý tưởng để khám phá huyện đảo này là từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm, khi trời nắng, ít mưa, biển lặng. Từ cuối tháng 12 đến tháng 4 năm sau, Lý Sơn vào mùa rêu xanh ấn tượng.

Tại đảo Lớn, du khách có thể thuê xe máy để tham quan đỉnh Thới Lới, cánh đồng tỏi, hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Hàng, chùa Đục. Đây đều là những điểm "check-in" nổi tiếng, với tầm nhìn ấn tượng ra biển.

Đảo An Bình (đảo Bé) nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý. Đúng như tên gọi, nơi đây không ồn ào, không tấp nập dân cư. Cuộc sống còn bình dị, mộc mạc với những ngôi nhà nhỏ nằm hướng ra biển.

Đảo bé Lý Sơn có nước biển trong, xanh như ngọc, được ví như "Maldives của Việt Nam". Ảnh: Linh Trang

Ngoài tắm mình ở bãi biển trong xanh, du khách có thể trải nghiệm chèo SUP, thuyền kayak, thuyền thúng, lặn biển ngắm san hô...

"Đà Lạt thu nhỏ"

Măng Đen là một thị trấn nhỏ trên cao nguyên, thuộc huyện Kon Plong, cách thành phố Kon Tum khoảng 60km. Nơi đây được ví von như "Đà Lạt thu nhỏ" với những cánh rừng nguyên sinh, hồ, thác nước,...

Tương tự Đà Lạt, mỗi mùa Măng Đen được tô điểm bằng sắc hoa riêng như mimosa, hoa ban, phượng tím, sim tím... Măng Đen cũng có sức thu hút riêng, là nơi "chữa lành", nghỉ dưỡng lý tưởng.

Tới Măng Đen, du khách có thể ghé thăm khu du lịch sinh thái thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke, vườn tượng gỗ, chùa Khánh Lâm,... hay tới các nông trại.

Măng Đen được ví như "Đà Lạt thu nhỏ". Ảnh: Hội du lịch Măng Đen

Nhiều "tọa độ du lịch" đẹp

Tại Quảng Ngãi, du khách có thể tìm kiếm nét đẹp hoang sơ, bình yên của biển tại cảng Mỹ Á, biển Hóc Mó, biển Châu Me, Hòn Nhàn, mũi Ba Làng An, bãi Xếp, bờ kè Nghĩa An.

Bãi Xếp – Hòn Nhàn thuộc xóm Ghềnh Đá, Bình Châu, Bình Sơn. Bãi Xếp được hình thành từ hoạt động phun trào và kiến tạo của vùng trầm tích núi lửa. Biển ở đây rất cạn và trong, du khách có thể lội bộ.

Đứng ở Hòn Nhàn, du khách có thể thỏa thích ngắm biển cả bao la, nhìn về phía Ba Làng An, ngọn hải đăng...

Quảng Ngãi có nhiều bãi biển hoang sơ. Ảnh: Trương Mạnh Huy

Nếu thích săn mây, tìm kiếm Sa Pa, Tà Xùa ngay ở Quảng Ngãi, du khách có thể tới đèo Violak. Con đèo nằm trên quốc lộ 24, ngay giữa 2 huyện Kon Plông (Kon Tum) và Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Tại Kon Tum, du khách có thể chiêm ngưỡng nét đẹp của nhà thờ Chánh tòa được xây dựng theo kiến trúc Roman kết hợp với phong cách nhà sàn truyền thống của đồng bào Ba Na.

Thánh đường có những ô kính màu vẽ lại các điển tích trong Kinh Thánh và những câu chuyện thể hiện khí chất đồng bào Tây Nguyên.

Núi Ngọc Linh là dãy núi cao hùng vĩ trải dài trên địa bàn bốn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai. Với chiều cao hơn 2.600m so với mực nước biển, đây được xem là nóc nhà của Tây Nguyên.

Không chỉ sở hữu khung cảnh thiên nhiên kì vĩ, ngoạn mục, Ngọc Linh còn là thủ phủ của loại sâm quý hiếm.

Tuy nhiên, núi Ngọc Linh nằm trong rừng đặc dụng được kiểm lâm bảo vệ nghiêm ngặt, nên nếu muốn trekking núi Ngọc Linh cần phải xin giấy phép của cơ quan chức năng.

Đường lên đỉnh núi cũng khá khó đi nên để đảm bảo an toàn, du khách nên thuê người bản địa thông thạo địa hình dẫn đi.