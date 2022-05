Thử thách 6 ngày 6 đêm đi hết Bangkok sau dịch: "Đã quá, cứ như lần đầu tiên đi nước ngoài vậy!"

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngay sau khi các đường bay quốc tế được nối lại, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng “xách vali” và lên đường tiến thẳng đến những địa điểm yêu thích. Để có một chuyến đi gây "chấn động khắp vũ trụ", đây là những thông tin các tín đồ mê dịch chuyển không nên bỏ qua!

“Nằm vùng” thông tin du lịch Thái Lan để tiết kiệm thời gian

Là một thành viên của hội “yêu xê dịch”, bạn Dyu Phan (hay còn được gọi với tên thân mật là "Bò Sữa") đã nhanh chóng “lên kèo” cùng hội bạn cho một chuyến du lịch Thái Lan trong 5 ngày.

Nhờ những nới lỏng trong quy định phòng chống dịch với khách du lịch, cả nhóm của Dyu chỉ tốn đúng 1 tuần để hoàn thành các thủ tục cần thiết cũng như sắp xếp thời gian để mọi người tham gia cùng nhau. “Rất may là dù đi gấp nhưng mình vẫn kịp thời gom hết những đứa bạn thân của mình. Lúc đầu mình còn nghĩ nếu không có ai đi thì mình cũng sẽ tự đi một mình, tuy nhiên không thể chỉ có “mẫu” mà không có “photographer” thì chuyến đi bớt phần thú vị.”

Để có một chuyến đi "chấn động khắp vũ trụ", Dyu và bạn bè đã "nằm vùng" các group du lịch Thái Lan từ trước đó.

Dù đã “mở cửa”, nhưng mỗi quốc gia lại có những chính sách xuất nhập cảnh riêng, thế nên, để có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng về những quy định mới nhất, Dyu đã “bấm follow” những trang tin tức, group du lịch Thái…

Bên cạnh những vật dụng cơ bản khi du lịch như hộ chiếu còn thời hạn, xác nhận đặt vé máy bay thành công,... Thái Lan cũng như nhiều quốc gia khác còn bổ sung thêm các giấy tờ khác như: Xác nhận tiêm ngừa vắc-xin, bảo hiểm du lịch quốc tế, đặc biệt là xác nhận của Thai Pass. Quá trình đăng ký Thai Pass và chờ duyệt cũng là khâu chiếm khá nhiều thời gian của Dyu trong lúc sắp vali chuẩn bị “du hí” Thái Lan.

Quá trình xin Thai Pass cần khá nhiều thời gian, thế nên Dyu gợi ý bạn nên làm thủ tục này đầu tiên để tiết kiệm thời gian.

“Với những bạn lần đầu đến Thái Lan trong thời điểm này thì cần tìm hiểu rõ các thủ tục cần có trong khoảng thời gian mình định đi. Tham khảo các group về du lịch Thái Lan trên facebook để nghe chia sẻ kinh nghiệm từ những bạn đã đi trước. Ngoài ra, điều mình nghĩ cũng khá cần thiết là trang bị cho mình vốn ngoại ngữ (Tiếng Anh) cơ bản nếu đi tự túc. Nếu không sẽ gặp khá nhiều hạn chế như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi."

“Trời ơi đã quá” vì đã được đi lại sau 2 năm không được đi đâu!

Chia sẻ về lý do chọn Thái Lan làm điểm đến đầu tiên cho chuyến đi nước ngoài hậu COVID-19, Dyu ngay lập tức “thả tim”:

“Không hiểu sao mình rất thích Thái Lan, lần đầu tiên đến với đất nước này cách đây 7 năm là mình đã “ghiền” Thái rồi. Đây là lần thứ 8 mình quay lại đây nhưng vẫn như cảm giác lần đầu đến nên mình rất hào hứng. Có lẽ là do cách làm du lịch của người Thái rất thu hút từ việc đa dạng món ăn, cách bày trí, nhiều địa điểm vui chơi… đặc biệt là mình rất thích nghe người Thái họ nói chuyện, nghe rất thú vị và dễ thương dù mình… không hiểu gì!”.

Nếu có thể dành 4 từ để mô tả chuyến đi Thái lần thứ 8 này, đó sẽ là "Trời ơi đã quá!".

Quay lại Thái Lan sau hơn 2 năm “ngâm mình” trong nhà, chuyến đi lần này của Dyu còn đặc biệt hơn khi anh chàng và bạn bè cho ra mắt những khoảnh khắc “để đời” khi trải nghiệm hóa thân thành người Thái với trang phục truyền thống và chụp ảnh tại cung điện Thái Lan.

“Nếu có dịp, mọi người nên thử trải nghiệm một lần, đến của hàng Sense of Thai để thuê đồ nhé (giá tầm 500 - 600 baht/ tương đương 350 - 400K/ bộ trong 1 ngày) đảm bảo bạn sẽ có một diện mạo thật khác và đầy thú vị trong trang phục truyền thống của người Thái.”

Thử thách "6 ngày 6 đêm" làm người Thái và bạn sẽ có những bộ ảnh "để đời" đó nha!

Tại Thái Lan, dù đã có nhiều nới lỏng trong quy định đối với khách du lịch, nhưng cả chính phủ cũng như người dân Thái đều chấp hành tốt việc bảo vệ sức khỏe nơi công cộng. Các trung tâm thương mại đều có máy đo nhiệt độ cho khách mua sắm trước khi vào trung tâm. Người dân đều mang khẩu trang khi ra đường, các biển báo về phòng chống dịch bệnh cũng được phổ biến rộng rãi. Thế nên, khách du lịch cũng thoải mái, an tâm hơn khi du lịch Thái Lan.

Một trong những lý do khác khiến Dyu và hội bạn “mê mệt” đất nước Chùa Vàng chính là tỷ giá giữa đồng Baht Thái với so với tiền Việt Nam. Tại thời điểm Dyu ghé thăm, 1 đồng baht Thái có giá là 720 đồng Việt Nam, chỉ chênh lệch đôi chút so với những năm về trước (chỉ khoảng từ 650 - 680 đồng Việt). Chính vì vậy, Dyu và hội bạn đã vừa có thể "ăn-đi-chill" ở kha khá địa điểm như khu mua sắm Icon Siam, ngắm toàn bộ Bangkok từ đài quan sát Mahanakhon, xem phim tại rạp Central World, chợ cuối tuần Chatuchak...

Dù đã đến Thái Lan 8 lần nhưng Dyu vẫn thấy chưa "đã" vì ngóc ngách nào của Thái cũng đáng để trải nghiệm.

Và lời khuyên cho những “tấm chiếu mới” lần đầu “gét gô” xứ Chùa vàng

Với “kinh nghiệm” 8 lần ghé thăm Thái Lan vì “ngóc ngách nào của Thái cũng đáng để trải nghiệm”, Dyu Phan đã nhanh chóng liệt kê loạt những hoạt động bạn không thể ngó lơ khi ghé thăm đất nước này:

“Hầu bao” gợi ý: 7 - 10 triệu đồng cho chuyến đi khoảng 4 ngày. (Khuyến khích chuẩn bị thêm vì sẽ có rất nhiều thứ khiến chúng ta phải chi tiền).

“Tọa độ” nổi bật:

Đi chợ cuối tuần Chatuchak.

Tận hưởng dịch vụ foot massage của Thái.

Trải nghiệm đi thuyền trên sông Chao Phraya để ngắm thủ đô Bangkok.

Thử hết các món ăn hè phố và đặc trưng của Thái.

Đặc biệt với những bạn thích check-in sống ảo thì có thể tìm những quán cà phê có view đẹp để làm phong phú thêm bộ sưu tập hình ảnh.

Mặc trang phục truyền thống Thái và "thử thách 6 ngày 6 đêm làm người Thái”.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/thu-thach-6-ngay-6-dem-di-het-bangkok-sau-dich-da-qua-cu-nhu-lan-...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/thu-thach-6-ngay-6-dem-di-het-bangkok-sau-dich-da-qua-cu-nhu-lan-dau-tien-di-nuoc-ngoai-vay-post1437786.tpo