Thành phố nào là nơi có nhiều phường nhất nước ta?

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Việt Nam có 25 tỉnh có đường biên giới trên đất liền, tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, Lào và Campuchia phía Tây. Các tỉnh này gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Tổng chiều dài đường biên giới trên đất liền của Việt Nam là 4.550 km.