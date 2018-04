Thái Lan đẹp tới nhường này, không xách ba lô lên và đi thì quá tiếc

Thái Lan được biết đến vùng đất của một ngàn nụ cười, với nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc và những gương mặt thân thiện luôn chào đón du khách. Nếu bạn đến du lịch Thái Lan trong mùa hè này, hãy ghé thăm những danh lam thắng cảnh tuyệt vời nhất Thái Lan này.

1. Prasat Hin Phimai

Prasat Hin Phimai là một trong những ngôi đền cổ nhất và quan trọng nhất tại Thái Lan. Được xây dựng vào thế kỷ 11, ngôi đền là một trong những ví dụ lớn nhất và ấn tượng nhất của kiến ​​trúc Khmer được tìm thấy bất cứ đâu ở châu Á. Nó nằm ở trung tâm của công viên lịch sử Phimai và rất giống với phong cách Angkor Wat ở Campuchia. Khu phức hợp đền được bao quanh bởi những bức tường cổ, có nhiều ao hồ và những cây cầu đẹp.

2. Cầu qua sông Kwai

Đối với những người quan tâm đến lịch sử quân sự, không có điểm đến nào tốt hơn thành phố Kanchanaburi. Tại đây, bạn sẽ có thể nhìn thấy cây cầu nổi tiếng trên sông Kwai. Nó là một phần của “Đường sắt Chết”, được các tù nhân chiến tranh xây dựng trong Thế chiến II và là dẫn đường tới Miến Điện. Cầu đã được miêu tả rất nhiều trong phim và sách và đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về bi kịch chiến tranh.

3. Đền trắng

Wat Rong Khun, hay còn gọi là Đền trắng, là một trong những công trình ngoạn mục nhất ở Thái Lan. Đền trắng được thiết kế vào năm 1997 bởi nghệ sĩ Chalermchai Kositpipat. Ngôi đền là một công trình nghệ thuật với quy mô lớn, có vô số cửa và các tác phẩm điêu khắc. Khi bạn bước vào, băng qua cây cầu, bạn sẽ thấy hàng trăm bàn tay như vươn ra khỏi mặt đất.

4. Đảo James Bond

Có một số hòn đảo rất đẹp ở vịnh Phang Nga, nhưng không thể so sánh với đảo James Bond. Đảo còn được gọi là Khao Phing Kan, và người dân địa phương tự hào có bãi biển đẹp cũng như các ngọn núi đá như nhô lên từ dưới mặt nước. Đây là hình ảnh đặc trưng trong bộ phim “The Man With the Golden Gun” và Khao Phing Kan trở nên nổi tiếng cùng đảo James Bond.

5. Công viên Lịch sử Sukhothai

Sukhothai là một thành phố nhỏ, trước đây thành phố này đã từng là thủ đô của Thái Lan. Tại Công viên Lịch sử Sukhothai, bạn có thể thấy những gì còn sót lại của thành phố cổ này. Hầu hết các công trình có từ thế kỷ 13 và 14, và nằm trải dài trên một vùng đất lớn. Đến công viên này, bạn có thể nhìn thấy phế tích đền, tượng phật lớn, cây cầu cổ… tất cả được bao quanh bởi hào và hồ nước.

6. Đền Dawn

Wat Arun, hay Temple of Dawn, nằm ở thủ đô Bangkok, được xây dựng dưới triều vua Narai vào thế kỷ 17. Đền Dawn là một cấu trúc nổi bật. Vào lúc bình minh, những tia sáng đầu tiên của thành phố chiếu vào ngôi đền, tạo ra ánh hào quang lấp lánh. Đó là do vật liệu trang trí bên ngoài, một hỗn hợp sứ và vỏ sò óng ánh tuyệt đẹp.

7. Quần đảo Phi Phi

Hòn đảo lớn nhất trong quần đảo này là Ko Phi Phi Don, hiện là điểm nghỉ mát nổi tiếng rất hấp dẫn du khách. Nơi đây có bãi biển tuyệt đẹp và bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Từ Bãi biển Yao, du khách có thể lặn hoặc tham gia một hành trình khám phá cuộc sống biển phong phú với các rạn san hô xung quanh.

8. Cung điện lớn

Grand Palace thực sự là một tập hợp các công trình trong Rattanakosin, trung tâm lịch sử của Bangkok. Nhiều tòa nhà được xây dựng theo phong cách Ayutthayan truyền thống, nhưng nhiều tòa nhà hiện đại và phương tây cũng đã bung ra trong khu phức hợp. Đi vào sau bức tường của Grand Palace là Wat Phra Kaew, nơi bạn có thể thấy Đức Phật bằng ngọc rất lớn.