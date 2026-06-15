Đầm Bạch Liên hiếm gặp cách trung tâm Hà Nội 20km vào mùa đẹp nhất năm

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, đầm sen trắng tại xã Tam Hưng đang bước vào thời điểm nở rộ nhất trong năm.

Những ngày giữa tháng 6, hàng nghìn bông Bạch Liên đồng loạt khoe sắc, tạo nên khung cảnh khác biệt giữa mùa sen Thủ đô.

Khác với những đầm sen hồng quen thuộc, đầm Bạch Liên thu hút sự chú ý bởi màu trắng đặc trưng của loài hoa hiếm gặp này.

Trên mặt nước rộng lớn, những bông sen trắng vươn cao nổi bật giữa nền lá xanh, tạo nên không gian thanh bình, thu hút nhiều người tìm đến tham quan và chụp ảnh.

Theo những người trồng sen, Bạch Liên là giống sen có nguồn gốc từ Ấn Độ. Khi trưởng thành, cây có thể cao gần 2m. Hoa lúc mới nở có màu trắng pha xanh nhạt, sau đó chuyển dần sang màu trắng tinh khiết. Nhụy vàng nổi bật giữa những cánh hoa trắng tạo nên vẻ đẹp riêng của loài sen này.

Không chỉ khác biệt về màu sắc, sen trắng còn có đặc tính cả lá và hoa đều không thấm nước. Hương thơm của hoa nhẹ nhàng, thoang thoảng nhưng lưu lại khá lâu.

Người dân địa phương cho biết việc chăm sóc sen trắng đòi hỏi nhiều công sức hơn so với sen hồng. Từ khâu chọn giống, chăm sóc đến quá trình theo dõi sự phát triển của cây đều cần sự tỉ mỉ để đảm bảo hoa nở đẹp và đúng thời điểm.

Những ngày gần đây, đầm sen trắng tại Tam Hưng trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ. Nhiều người tìm đến từ sáng sớm để ghi lại những hình ảnh đẹp giữa mùa sen.

Chị Ngọc Lan (Hà Nội) cho biết sau khi xem hình ảnh đầm sen trắng trên mạng xã hội, chị quyết định tới tận nơi để tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Theo chị Lan, sắc trắng của Bạch Liên mang đến cảm giác khác biệt so với những đầm sen thường thấy ở Hà Nội.

Giữa không gian yên bình của đầm sen, nhiều bạn trẻ lựa chọn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên những bông hoa đang vào độ đẹp nhất.

Không khí nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét thanh bình vốn có của vùng quê ngoại thành.

Không chỉ riêng Tam Hưng, thời điểm này nhiều đầm sen từ khu vực Hồ Tây đến các vùng ven Hà Nội cũng đang đồng loạt nở rộ. Những cánh đồng sen trải rộng với nhiều sắc màu tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa hè, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, mùa sen còn mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Những bó sen tươi được thu hoạch hằng ngày để phục vụ nhu cầu cắm hoa, thưởng ngoạn của người dân, với giá bán tại vườn dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng mỗi bó tùy số lượng.

Đây cũng là thời điểm người dân bước vào mùa làm trà sen. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhiều kinh nghiệm bởi tất cả các công đoạn từ tách gạo sen, ủ trà đến sấy khô đều được thực hiện thủ công nhằm giữ lại hương thơm tự nhiên của hoa.

Theo chia sẻ của chủ một đầm sen tại xã Thượng Phúc, để tạo ra mẻ trà sen chất lượng cao, trà phải trải qua 7 lần ủ cùng gạo sen.

Những người có nhiều năm gắn bó với nghề cho biết trà sen càng được ủ nhiều lần thì hương thơm càng thấm sâu vào từng cánh trà, tạo nên hương vị đặc trưng.

Trong quá trình thực hiện, trà và gạo sen được xếp xen kẽ thành từng lớp mỏng, sau đó phủ giấy và tiếp tục ủ nhiều lần để hương sen thấm đều vào trà trước khi đem sấy khô.