Những tour du lịch nguy hiểm nhất thế giới vẫn cuốn hút hàng triệu du khách

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 12:00 PM (GMT+7)

Với những người ưa thích du lịch mạo hiểm, việc đi đến những khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới bất chấp tử thần là trải nghiệm cực kỳ thú vị. Nếu bạn cũng là tín đồ du lịch mạo hiểm thì không nên bỏ qua những điểm đến sau.

Cave Of Swallows - Mexico

Hang én ở San Luis Potosi, Mexico là trục hang động lớn nhất được biết đến trên thế giới. Nó cũng là hố sâu thứ 11 trên toàn thế giới. Thông thường, nhiều người cảnh giác với cái hố khổng lồ và sâu hoắm này. Tuy nhiên, những người yêu thích mạo hiểm lại nhận thấy cái hang có thể chứa được cả tháp Eiffel này là một vị trí hoàn hảo để chơi nhảy dù mạo hiểm. Mất khoảng 10 giây để nhảy dù từ đỉnh xuống đáy hố và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến bạn mất mạng ngay lập tức.

Sistema Sac Actun - Riviera, Mexico

Lập kỷ lục là hang động dưới nước dài nhất từng được phát hiện trên Trái đất, nó có chiều dài tới 350km, có độ sâu trung bình là 21m và độ sâu tối đa là 120m. Ngoài ra, hang động này đã từng bị sập mái vòm hàng trăm lần, điều này không quá nguy hiểm nhưng những người chọn đi sâu hơn mà không có chuyên gia theo cùng sẽ có nguy cơ gặp rắc rối cao.

Con đường tử thần - Bolivia

Con đường tử thần hay Đường Bắc Yungas không phải là nơi yên bình để đi xe đạp. Mặc dù ngày nay, nhiều biện pháp phòng ngừa an toàn hơn đã được đưa ra, nhưng nó đã từng và đôi khi vẫn được coi là con đường nguy hiểm nhất trên thế giới. Với sương mù triền miên, lở đất, thác nước và vách đá cao vút, không có gì ngạc nhiên khi 300 người lái xe đã thiệt mạng ở đó hằng năm cho đến năm 1994. Đặc biệt là vì con đường rất hẹp, nơi này còn có các tour du lịch bằng xe đạp dành cho khách du lịch thích mạo hiểm và đã có hơn chục người đi xe đạp thiệt mạng trong thập kỷ qua.

Hoa Sơn - Trung Quốc

Lối lên ngọn núi này được coi là một trong những đường đi bộ nguy hiểm nhất trên thế giới. "Đường mòn ván" được đồn đại là nguyên nhân gây ra cái chết của 100 người mỗi năm. Con đường bằng ván này chỉ rộng 0,3m, được xây dọc theo một bên vách đá thẳng đứng.

Hồ bơi của quỷ - Zambia và Zimbabwe

Hồ bơi của quỷ rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm. Hàng ngàn năm xói mòn đã dẫn đến nhiều hồ đá khác nhau trên đỉnh thác Victoria. Một trong những hồ đá này nằm ngay ​​ở rìa của thác nước, gần như bị rớt xuống. Vì vậy, một cách tự nhiên, nhiều người đã cố gắng bám vào những tảng đá đó và nhìn qua. Với lượng nước đủ lớn và một cú trượt ngón tay, bạn có thể lao xuống thác nước và mất mạng bất cứ lúc nào.

Cage Of Death - Úc

Nước Úc mang đến cho khách du lịch cơ hội bước vào một khu vực gọi là "Cái lồng chết chóc". Cage of Death là một chiếc hộp trong suốt chỉ được làm từ nhựa acrylic dày 4cm được thả xuống nước, nơi bạn sẽ thấy những con cá sấu hung dữ nhất và không có thanh chắn giống như những chiếc lồng khi bạn đi lặn ngắm cá mập.

Preikestolen - Na Uy

Preikestolen còn được gọi là The Pulpit, Preacher's Chair, hay Pulpit Rock, được coi là vách đá nguy hiểm nhất trong số tất cả các vách đá đẹp ở Na Uy. Vách đá dựng đứng này cao hơn 600m so với mặt nước và đã gây ra nhiều trường hợp tử vong do nhảy dù hoặc chỉ vì cố chụp một bức ảnh quá gần rìa.

Thác Iguazu- Argentina & Brazil

Thác Iguazu có tổng cộng 275 thác nước bên trong nó. Bạn có thể tham gia các tour du lịch bằng thuyền khắp thác với một mức giá khá phù hợp, tuy nhiên, có một số người trong lúc cố gắng tận hưởng trải nghiệm mạo hiểm đã gặp rủi ro vì lật thuyền.

Núi lửa Villarrica - Chile

Nhảy bungee rất mạo hiểm và nó nguy hiểm gấp đôi khi thử thách ở miệng núi lửa. Khách du lịch đến Pucon, Chile có cơ hội nhảy bungee xuống một ngọn núi lửa đang hoạt động. Đây là một phần của gói du lịch mạo hiểm bao gồm nhảy bungee trên thác nước, đi bè trên mặt nước và nhảy dù. Nhảy vào một hố dung nham khổng lồ sủi bọt, rực lửa nghe có vẻ không quá thú vị đối với đa số chúng ta nhưng với những người thích cảm giác mạnh đó chính là trải nghiệm khó quên.

El Caminito Del Rey - Tây Ban Nha

Được biết đến với tên tiếng Anh là "The King's Little Path", lối đi bộ này băng qua một hẻm núi siêu hẹp mà khách du lịch cực kỳ thích thú. Ban đầu, lối đi này được tạo ra vào năm 1905 như một cách để công nhân đi lại giữa hai nhà máy thủy điện, nhưng kể từ đó, nó đã trở nên nổi tiếng và thành một điểm thu hút khách du lịch, đặc biệt là đối với những du khách thích mạo hiểm. El Caminito Del Rey từng giữ danh hiệu "Con đường nguy hiểm nhất thế giới" sau khi 5 người chết từ năm 1999 đến 2000.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nhung-tour-du-lich-nguy-hiem-nhat-the-gioi-van-cuon-hut-hang-trieu-du-khach-d486504.html