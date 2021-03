Những sa mạc kỳ quái nhất hành tinh khiến cả những du khách giàu kinh nghiệm nhất phải kinh ngạc

Những bãi cát vô tận, hơi nóng bốc lên, cành cây bị gió cuốn, mặt trời đỏ rực trên bầu trời... là những hình ảnh điển hình của các sa mạc. Tuy nhiên, nhiều sa mạc kỳ lạ nhất trên hành tinh có thể gây ngạc nhiên cho ngay cả những du khách giàu kinh nghiệm nhất.

Lencois Maranhenses, Brazil

Một trong những sa mạc khác thường nhất trên thế giới là Lencois Maranhenses nằm ở Brazil. Sa mạc này nằm ở bang Maranhao. Nơi này khác biệt các sa mạc bình thường khác bởi vô số đầm và ao đẹp như tranh vẽ với làn nước trong vắt. Mưa rơi ở đây khá thường xuyên. Nước tích tụ trong các vết nứt và khe rãnh tạo thành một cảnh quan đẹp đến khó tin. Giữa những cồn cát trắng như tuyết, đầm phá và hồ nước màu xanh da trời trông thật tuyệt vời. Nhiều du khách đến những địa điểm như trong mơ này chỉ để bơi trong hồ, tắm nắng và nằm dài trên bãi cát trắng mịn. Thời điểm tốt nhất để đến Lencois Maranhenses là mùa xuân. Sau mùa mưa, số lượng hồ chứa trở nên rất nhiều. Các đầm và hồ sâu nhất là nơi sinh sống của cá, rùa và động vật thân mềm.

Ngoài đầm phá tuyệt đẹp, sa mạc còn nổi tiếng với những cồn cát trắng có độ cao tới 40m. Điều đáng ngạc nhiên là với lượng mưa khá lớn trong năm, sa mạc Lencois Maranhenses gần như hoàn toàn không có thảm thực vật. Khách du lịch được đề xuất tham gia các chuyến du lịch tuyệt vời dọc theo sa mạc. Trong chuyến tham quan, du khách chắc chắn có cơ hội ngắm nhìn sa mạc bất tận, chiêm ngưỡng ao nuôi cá trong đầm phá xinh đẹp.

Sa mạc Đen, Ai Cập

Đến đây du khách sẽ có cơ hội đến thăm một trong những vùng cát lạ nhất trên thế giới, sa mạc Đen. Nó được hình thành qua hàng nghìn năm bởi hoạt động núi lửa diễn ra trong khu vực khiến sa mạc hiện tại rải rác đá đen của dung nham cứng. Ở một số nơi, bạn có thể nhìn thấy những ngọn đồi hùng vĩ được bao phủ bởi đá đen. Các phần khác là đồng bằng rộng lớn với các vùng đất có màu cam và màu nâu.

Sa mạc Painted, Mỹ

Sa mạc Painted nằm ở Arizona, do một loại đất đặc biệt tạo nên một cảnh quan khác thường ở khu vực này. Qua hàng triệu năm xói mòn, mặt đất có nhiều sắc thái khác nhau, từ vàng nhạt đến đỏ đậm.

Sa mạc Taklimakan, Trung Quốc

Đây là một trong những sa mạc cát lớn nhất thế giới. Taklimakan có diện tích khoảng 270.000km2. Chiều dài của sa mạc này là 1.000km Tuy nhiên, sa mạc này hấp dẫn không chỉ bởi quy mô ấn tượng mà còn bởi phong cảnh tuyết rơi đáng kinh ngạc. Mặc dù khí hậu khô cằn, nhưng đôi khi lại có tuyết rơi trên sa mạc. Những đụn cát vàng được bao phủ bởi tuyết trắng rực rỡ trông thật tuyệt vời.

Sa mạc Carcross, Canada

Sa mạc Carcross là sa mạc nhỏ nhất trên thế giới nằm ở Yukon, Canada. Diện tích của nó chỉ là 2,6km2. Bạn có thể đi bộ xung quanh toàn bộ khu vực của sa mạc chỉ trong vài giờ. Mặc dù có quy mô khiêm tốn nhưng sa mạc Carcross có tất cả các điểm đặc trưng giống như các sa mạc lớn. Trải qua hàng triệu năm, những cồn cát ngoạn mục hình thành dưới tác động của khí hậu khô hạn và gió cùng thảm thực vật thưa thớt.

Tháp đá sa mạc, Úc

Úc cũng nổi tiếng với nhiều cảnh quan sa mạc. Một trong những sa mạc khác thường nhất của lục địa là ở Vườn quốc gia Nambung. Ở đây, ngoài những cồn cát truyền thống, bạn có thể nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc đá vôi tự nhiên vô cùng đẹp mắt đang hướng trên bầu trời. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tuổi của các thành tạo đá vôi này là hơn 25.000 năm.

White Sands, Mỹ

Ở bang New Mexico có một sa mạc tuyệt vời với cái tên lãng mạn, White Sands. Sa mạc này bao gồm những đụn cát trắng đẹp đến khó tin. White Sands là sa mạc thạch cao lớn nhất trên thế giới, có diện tích 712km2. Không giống như nhiều nơi khác, cát ở đây không hề nóng vì nó gần như phản chiếu hoàn toàn ánh sáng và sức nóng của mặt trời.

Sa mạc Simpson, Úc

Sa mạc này có những cồn cát song song dài nhất trên thế giới. Trong số đó, Big Red được coi là nổi tiếng nhất, chiều cao của nó là 40m. Trên sa mạc, bạn có thể nhìn thấy các loài thực vật độc đáo và các loài động vật quý hiếm. Có hơn 180 loài chim, các loại thằn lằn và động vật có túi cũng sống trong vùng hoang dã này.

Badain Jaran, Trung Quốc

Rất nhiều bí mật thú vị được ẩn giấu trong sa mạc Badain Jaran ở Trung Quốc. Chỉ ở sa mạc này, bạn mới có thể nhìn thấy những cồn cát cao tới 500m. Nơi đây có đặc điểm là gió liên tục và khá mạnh, tạo nên những cảnh quan độc đáo. Dưới ảnh hưởng gió, của các cồn cát phát ra tiếng ồn lớn. Các nhà nghiên cứu gọi đây là cát huýt sáo.

Sa mạc Wadi Rum, Jordan

Sa mạc Wadi Rum tuyệt vời đã trở nên nổi tiếng quốc tế nhờ cảnh quan độc đáo giống như trên sao Hỏa. Với diện tích hơn 740km2, sa mạc Wadi Rum ấn tượng đến nỗi những bộ phim đương đại nổi tiếng như "Red Planet", "Martian", "Transformers", "The Last Days on Mars"...đều được quay ở đây. Khi đi qua sa mạc, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh quan đáng kinh ngạc, bao gồm các hẻm núi và núi tuyệt đẹp. Cao nhất trong số đó là Jabal Umm Ad Dami.

Sa mạc Anza-Borrego, Mỹ

Anza-Borrego nằm ở phía nam California. Nó được đặt tên để vinh danh nhà du lịch và nhà thám hiểm nổi tiếng người Tây Ban Nha, Juan Bautista de Anza. Năm 1933, toàn bộ lãnh thổ của sa mạc đã được tuyên bố là khu bảo tồn quốc gia. Diện tích của nó là khoảng 400km2. Nhiều du khách biết đến sa mạc Anza-Borrego bằng cái tên không chính thức của nó là sa mạc hoa.

