Những điểm đến Mỹ nổi tiếng nhờ điện ảnh và các bộ phim thắng giải Oscar

Lễ trao giải Oscar 2026 không chỉ tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn giúp các điểm đến tại Mỹ gây chú ý vì góp phần tạo nên bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi bật, tiêu biểu như khung cảnh California xuất hiện trong "One Battle After Another" - bộ phim vừa thắng lớn tại Oscar 2026.

Sa mạc Anza-Borrego, California là bối cảnh cho những thước phim hành động kịch tính trong "One Battle After Another". Nguồn: Wikimedia Commons

Tại Mỹ, xu hướng du lịch đến các địa điểm quay phim ngoài đời thực được gọi là “set‑jetting”, khi người yêu điện ảnh ghé thăm những bối cảnh đã làm nên các câu chuyện nổi tiếng trên màn ảnh. Từ những bãi biển ngập nắng ở Los Angeles trong "Barbie" tại Oscar 2024 hay cảnh quan sa mạc hùng vĩ ở Utah, Arizona trong "Nomadland" tại Oscar 2021... những địa điểm này mang đến cho du khách cơ hội bước vào các bối cảnh phim nổi tiếng, đồng thời khám phá văn hóa và cảnh quan được ghi nhớ qua màn ảnh.

Đại diện tổ chức tiếp thị điểm đến quốc gia của Mỹ - ông Fred Dixon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Brand USA cho rằng, nguồn cảm hứng từ điện ảnh đã chuyển hóa rõ rệt thành xu hướng du lịch tại Mỹ: "Gần 40% du khách quan tâm đến việc du lịch Mỹ, muốn ghé thăm các địa điểm từng xuất hiện trong phim điện ảnh hoặc truyền hình, 1/5 du khách cho biết phim ảnh đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuyến đi của họ. Mùa giải thưởng Oscar 2026 cũng đưa những điểm đến này lên tầm chú ý toàn cầu và truyền cảm hứng để du khách trải nghiệm trực tiếp nơi từng xuất hiện trong các bộ phim yêu thích”.

Du khách tham quan cây cầu gỗ đặc trưng tại bang Wisconsin, bối cảnh của bộ phim "The Bridges of Madison County". Nguồn: BrandUSA

Từ kinh đô điện ảnh Hollywood đến miền Trung Tây nước Mỹ

Dù các bộ phim bom tấn được quay trên khắp nước Mỹ, trung tâm điện ảnh hàng đầu vẫn là Hollywood - Los Angeles, nơi lễ trao giải Oscar đã được tổ chức gần một thế kỷ. Từ buổi lễ đầu tiên năm 1929 tại khách sạn Hollywood Roosevelt cho đến nhà hát Dolby Theatre ngày nay, thành phố này vẫn là "trái tim" của ngành công nghiệp điện ảnh. Với những người yêu phim, các địa danh như Đại lộ Danh vọng Hollywood hay các tour tham quan trường quay mang đến cơ hội khám phá hậu trường - nơi đã tạo nên nhiều bộ phim nổi tiếng thế giới.

Tại Los Angeles, đường bờ biển ngập nắng đã trở thành điểm đến quen thuộc của khách du lịch, cũng như xuất hiện trong nhiều bộ phim như "Barbie" - phim nhận hàng loạt đề cử tại Oscar 2024, bao gồm hạng mục Phim hay nhất. Dù phần lớn câu chuyện diễn ra trong thế giới giả tưởng Barbieland, nhiều phân cảnh - đáng nhớ nhất là cảnh trượt patin dọc bờ biển - được quay tại Venice Beach Boardwalk. Ngày nay, du khách có thể đạp xe hoặc tản bộ dọc bờ biển, nơi khung cảnh biển, các nghệ sĩ đường phố và không khí sôi động vẫn tái hiện tinh thần vui tươi đã truyền cảm hứng cho bộ phim. Các địa điểm khác trong khu vực Los Angeles thường được ghi hình còn có Santa Monica, Downtown Los Angeles, Century City, Long Beach...

Đại lộ Danh vọng Hollywood tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Hải Nam

Tinh thần sáng tạo của Los Angeles cũng là trung tâm của bộ phim "La La Land" - tác phẩm giành 6 giải Oscar vào năm 2017. Những phân cảnh nhạc kịch mơ mộng của bộ phim trải dài qua nhiều địa điểm tuyệt đẹp của thành phố, từ các cầu vượt cao tốc đến đài quan sát Griffith Observatory trên đỉnh đồi, nơi diễn ra một cảnh khiêu vũ đáng nhớ dưới mái vòm của nhà thiên văn. Đến đây, du khách có thể đứng trên các sân hiên của đài quan sát để chiêm ngưỡng toàn cảnh Los Angeles và biển hiệu Hollywood nổi tiếng, cảm nhận bầu không khí của thành phố mà bộ phim tôn vinh.

Tại Chicago, Illinois, những bộ phim khác nhau đã giúp giới thiệu các con phố và kiến trúc của thành phố tới khán giả toàn cầu. Bộ phim "The Dark Knight" của đạo diễn Christopher Nolan giành 2 giải Oscar năm 2009, đã biến trung tâm Chicago thành Gotham City với các cảnh rượt đuổi tốc độ cao tại Lower Wacker Drive. Trong khi đó, bộ phim kinh điển "Home Alone" được đề cử hai giải Oscar năm 1991, đã khắc họa sự ấm áp của các khu dân cư ngoại ô Chicago. Ngôi nhà xuất hiện trong phim nằm tại Winnetka gần đó, nơi đông đảo du khách, người hâm mộ vẫn thường ghé thăm.

Khám phá miền Nam nước Mỹ qua điện ảnh

Khung cảnh Austin, Texas - bối cảnh trong phim Boyhood (2014). Nguồn: Resplendent/BrandUSA

Tại Austin, Texas, đạo diễn Richard Linklater đã dành hơn nhiều năm ghi lại cuộc sống thường nhật trong bộ phim nổi tiếng "Boyhood" - nhận sáu đề cử Oscar năm 2015 và thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Patricia Arquette. Hầu hết cảnh quay bộ phim được thực hiện tại Austin và phụ cận, kể câu chuyện về một gia đình Texas trong suốt 12 năm. Ngày nay, du khách có thể trải nghiệm văn hóa sôi động của Austin - từ các sân khấu nhạc sống, cửa hàng đến các con đường đi bộ và đạp xe quanh hồ Lady Bird - những bối cảnh đời thường đã mang lại tính chân thực và thành công cho bộ phim.

Vẻ đẹp của Savannah, bang Georgia cũng góp phần tạo nên thành công của bộ phim kinh điển "Forrest Gump" đạt 6 giải Oscar năm 1995, bao gồm Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Tom Hanks. Phân cảnh nổi tiếng nhất của phim là khi nhân vật chính Forrest kể lại câu chuyện cuộc đời mình trên chiếc ghế dài tại Chippewa Square. Dù chiếc ghế gốc hiện được lưu giữ trong bảo tàng, quảng trường này vẫn là điểm nhấn của khu phố cổ Savannah, nơi những hàng cây sồi phủ rêu và các ngôi nhà cổ tạo nên khung cảnh đặc trưng của miền Nam nước Mỹ.

Khu vực Chippewa Square bối cảnh bộ phim "Forrest Gump". Nguồn: Explore Georgia, Andrea David

Tại Richmond, Virginia, lịch sử và điện ảnh giao thoa trong bộ phim lịch sử "Lincoln", thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2013 cho Daniel Day‑Lewis. Bộ phim được quay trong 53 ngày tại nhiều địa điểm ở Virginia, tận dụng kiến trúc và các con phố lịch sử của Richmond để tái hiện bầu không khí thời nội chiến. Từ khi bộ phim ra mắt, các di tích từ thời nội chiến, bảo tàng và khu phố lịch sử tại Richmond ngày càng thu hút du khách vì tái hiện sinh động một giai đoạn quan trọng của lịch sử nước Mỹ.

Khi các thế hệ nhà làm phim mới tiếp tục tìm thấy nguồn cảm hứng trên khắp nước Mỹ, đây vẫn là sân khấu cho những câu chuyện điện ảnh và là điểm đến nơi du khách có thể bước vào chính những cảnh phim mình yêu thích. Nhiều điểm đến từng xuất hiện trong các bộ phim được vinh danh tại Oscar hiện vẫn mở cửa đón du khách, mời gọi họ trải nghiệm những bối cảnh điện ảnh ngoài đời thực.