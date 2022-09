Nhảy vào thế giới kỳ diệu của phim hoạt hình Ghibli: Ngồi Catbus vào rừng gặp Totoro!

Thế giới kỳ diệu của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng Ghibli như Howl’s Moving Castle, My Neighbor Totoro, Spirited Away, Kiki’s Delivery Service, Princess Mononoke… từ lâu đã làm mê đắm đông đảo người xem toàn thế giới. Nay, thế giới diệu kỳ ấy đã “xé phim” ra đời thật với công viên Ghibli do chính Studio Ghibli “chủ thầu”, sẵn sàng làm tất cả say đắm thêm lần nữa.

Mô hình công viên Ghibli dự kiến.

Được xây dựng trong khuôn viên của công viên Moricoro, tọa lạc tại thị trấn Nagakute, tỉnh Aichi (cách Tokyo khoảng 250 km, Nhật Bản), công viên Ghibli sẵn sàng “làm mưa làm gió” cộng đồng yêu thích hoạt hình Nhật Bản, đặc biệt là fan ruột của các bộ phim đình đám của Studio Ghibli. Hiện tại, nhiều phần của công viên này đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng để chính thức đón đợt khách đầu tiên vào 1/11 sắp tới.

Được biết, công viên hoạt hình Ghibli có 5 khu vực chính mô phỏng lại các cảnh phim: Hill of Youth (Đồi Thanh Xuân), Ghibli’s Grand Warehouse (Nhà Kho Lớn Của Ghibli), Valley of Witches (Thung Lũng Phù Thủy), Mononoke Village (Ngôi Làng Của Mononoke), Dondoko Forest (Khu Rừng Dondoko). Trong đó, ba khu vực sẽ mở cửa vào tháng 11 tới đây là: Hill of Youth, Ghibli’s Grand Warehouse và Dondoko Forest. Các khu vực khác tiếp tục hoàn thiện và đưa vào hoạt động sau.

Ở Hill of Youth, du khách sẽ được lạc vào tòa nhà mang yếu tố viễn tưởng của thế kỷ 19 lấy cảm hứng từ bộ phim Laputa Castle in The Sky. Nếu đi sâu vào bên trong, bạn sẽ tìm thấy một Cat Bureau thu nhỏ “bước ra” từ bộ phim The Cat Returns cùng với hình ảnh cửa hiệu đồ cổ từng xuất hiện trong Whisper of The Heart, hay căn phòng ngập tràn đồ đạc của The Secret World of Arriety. Khu vực này thiên về kiến trúc, nội thất, được chăm chút từng chi tiết nhỏ, khiến du khách có cảm giác chính họ đang ở trong một cảnh phim.

Đến với khu vực Ghibli’s Grand Warehouse, ở đây có 5 phòng triển lãm lớn bên cạnh khu vui chơi và vô số hàng quán cho du khách nghỉ chân. Khu vực này còn có rạp chiếu phim với sức chứa 170 người, chiếu lại loạt phim “bom tấn” của nhà Studio Ghibli. Ở khu vực này, đừng quên sống ảo với những màn hình “siêu to khổng lồ” chiếu lại các cảnh phim biểu tượng được đặt trải dài khắp nơi.

Khu vực cuối cùng sẽ mở cửa trong tháng 11 này là Dondoko Forest, nơi xanh mướt quen thuộc xuất hiện trong bộ phim My Neighbor Totoro. Không những có căn nhà của hai chị em Satsuki và Mei - nhân vật trong bộ phim My Neighbor Totoro với kích thước thật, khu vực này còn có bức tượng Totoro bằng gỗ cho du khách “sống ảo”.

Công viên Ghibli không thiên về các hoạt động trò chơi mà thiên về tham quan. Du khách sẽ đi dạo, ngắm cảnh, tận hưởng không khí và hoài niệm về bộ phim hoạt hình yêu thích của mình. Không những đặt chân đến những ngôi nhà gạch cổ, cửa tiệm đồ cổ… quen thuộc trong các bộ phim của Ghibli, các du khách còn được chiêm ngưỡng những mô hình các nhân vật được yêu thích với kích thước lớn như Catbus, Totoro, Vô Diện…

Điều đáng tiếc duy nhất của công viên Ghibli là nó nằm ở… Nhật Bản. Nếu bạn muốn “xuyên không” đến thế giới diệu kỳ của phim hoạt hình Ghibli tại đây, trước tiên bạn cần xách ba lô và bay sang xứ hoa anh đào đã!

