Ngỡ ngàng chiếc cầu tre dài nhất Việt Nam nằm giữa rừng tràm

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 12:30 PM (GMT+7)

Khách du lịch sẽ vô cùng ngỡ ngàng khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc cầu tre dài khoảng 10 km nằm giữa khu rừng tràm nguyên sinh ở vùng Tứ giác Long Xuyên.

Ngày 15-1, tại TP Long Xuyên (An Giang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Công ty CP Du lịch An Giang tổ chức lễ đón nhận kỷ lục Việt Nam cho 2 hạng mục "Rừng Tràm Trà Sư đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam" và "Cây cầu tre dài nhất Việt Nam".

Chiếc cầu tre dài nhất Việt Nam nhìn từ trên cao

Theo ban tổ chức, rừng tràm Trà Sư được hình thành vào năm 1983 trên vùng đất trũng hoang hóa, bị nhiễm phèn nặng và đã được Lâm trường Tịnh Biên trồng tràm thử nghiệm để góp phần cải tạo đất và ngăn lũ đầu nguồn.

Khu rừng rộng 845 ha trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên và một phần của xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú. Rừng tràm Trà Sư có tác dụng rất quan trọng đối với môi trường nước và điều hòa khí hậu cho cả vùng Bảy Núi. Tính đa dạng của hệ sinh thái đất ngập nước được bảo vệ, bảo tồn nguồn gen tốt. Có hàng ngàn cá thể của nhiều quần thể chim, cá, loài lưỡng cư, loài bò sát và côn trùng quý hiếm nằm trong sách đỏ sinh sống trong rừng.

Năm 2003, Bộ NN-PTNT đã đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh An Giang xây dựng rừng tràm Trà Sư trở thành khu bảo tồn thiên nhiên để mọi người đến tham quan và nghiên cứu khoa học. Năm 2017, theo chủ trương xã hội hóa ngành du lịch, UBND tỉnh An Giang đã đồng ý giao cho Công ty CP Du lịch An Giang thuê 160 ha cảnh quan môi trường rừng Tràm Trà Sư làm du lịch.

Điểm nhấn cho toàn bộ khu du lịch rừng tràm Trà Sư là "Cây cầu tre vạn bước" có tổng chiều dài trên 10 km, kinh phí hơn 10 tỉ đồng chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I có chiều dài gần 4.000 m, sử dụng trên 500.000 cây tre các loại, kinh phí xây dựng trên 5 tỉ đồng, đã được đưa vào sử dụng kể từ ngày 1-1 năm nay. Giai đoạn II, có chiều dài khoảng 6 km, sẽ được nhà đầu tư tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành vào 30-4 này.

Từ khi đưa vào khai thác, chiếc cầu tre đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu rừng tràm, thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách nhất là khách quốc tế vì tính độc đáo và nét duyên dáng của công trình. Không chỉ vậy, cầu tre được cách điệu tựa "Rồng trúc bạch" mang lại một cảm giác thích thú cho mọi người khi được khám phá trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên nguyên sinh trù phú ở "Bảo tàng tràm nhiệt đới".

"Cầu tre dài nhất Việt Nam trong rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam" đã được xác lập kỷ lục tạo thêm điểm du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch An Giang không ngừng phát triển. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những nơi đáng đến trong hành trình du xuân vùng Bảy Núi vào những ngày Tết.

