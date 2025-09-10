Mùa thu ghé thăm 5 điểm check-in nổi bật, sống ảo và tận hưởng thiên nhiên

Mùa thu mang theo cái se lạnh dịu dàng, bầu trời trong xanh và ánh nắng vàng nhạt – thời điểm lý tưởng để khám phá những cảnh đẹp mới mẻ, ghi lại những bức hình “triệu like” và tận hưởng không khí trong lành. Ngay tại Việt Nam, có nhiều điểm đến nổi lên trong giới trẻ với khung cảnh độc đáo, không thua kém các điểm du lịch trời Tây.

Dưới đây là 5 địa điểm du khách không nên bỏ lỡ trong mùa thu này.

Hồ Tà Đùng – “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”

Nằm ở Lâm Đồng, hồ Tà Đùng nổi bật với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ, mặt nước xanh biếc trải dài tít tắp. Khung cảnh nơi đây vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, mang đến cảm giác bình yên và thoát khỏi nhịp sống ồn ào thành phố.

Ảnh DatViettour

Du khách có thể trải nghiệm cắm trại ven hồ, tham gia các tour thuyền khám phá đảo nhỏ hoặc dậy sớm ngắm bình minh trên cao để chiêm ngưỡng ánh sáng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.

Những góc chụp trên các ghềnh đá hoặc từ trên thuyền đều cho ra bức hình “sống ảo” tuyệt đẹp.

Hang Múa – Góc nhìn toàn cảnh cánh đồng lúa

Hang Múa ở Ninh Bình đã trở thành biểu tượng check-in nổi tiếng với con đường 486 bậc thang dẫn lên đỉnh núi. Từ đây, du khách có thể thu trọn toàn cảnh cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, dòng sông uốn lượn và những ngôi làng yên bình phía xa. Để có trải nghiệm tốt nhất, du khách nên đi vào sáng sớm để tránh nắng gắt và đông người.

Ảnh Dulich

Ngoài check-in, bạn cũng có thể dạo quanh các thung lũng bên dưới, tận hưởng không khí trong lành và chụp những khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ.

Đồi cát Mũi Né – Sa mạc giữa lòng biển

Mũi Né (Lâm Đồng) nổi tiếng với những triền cát vàng trải dài, hoang sơ và mênh mông như sa mạc Trung Đông. Không chỉ là nơi lý tưởng để chụp hình, đồi cát còn là điểm vui chơi thú vị với các trò trượt cát, thả diều và khám phá cảnh quan tự nhiên.

Ảnh Sunny Beach

Du khách nên mang theo nước uống, khăn, mũ và giày thoải mái, đồng thời lựa chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt và tận hưởng không khí mát mẻ.

Đặc khu lý Sơn – Thiên đường biển và cánh đồng tỏi

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) hấp dẫn du khách với biển xanh trong vắt, bãi đá nham thạch độc đáo và những cánh đồng tỏi bạt ngàn.

Nơi đây giữ được vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị thương mại hóa quá mức, kết hợp cùng ẩm thực địa phương phong phú, từ hải sản tươi sống đến đặc sản tỏi Lý Sơn nổi tiếng.

Ảnh Hie

Ngoài check-in, du khách có thể thuê xe máy hoặc xe đạp dạo quanh đảo, tham quan miệng núi lửa, hải đăng, thưởng ngoạn hoàng hôn trên bờ biển và tận hưởng không khí trong lành của hòn đảo.

Cầu Vàng – Bà Nà Hills, nơi sống ảo giữa mây trời

Không thể bỏ qua công trình kiến trúc gây sốt toàn cầu – Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Với thiết kế bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu dài 150 m, du khách như đang bước đi giữa lưng chừng trời, hòa mình vào biển mây bồng bềnh.

Ảnh Khánh My

Đây là điểm check-in “must-visit” cho những ai yêu thích kiến trúc độc đáo và chụp ảnh nghệ thuật. Thời điểm đẹp nhất để đến cầu Vàng là sáng sớm, khi sương mù còn lảng bảng và lượng khách chưa đông.

Mẹo tham quan mùa thu

Lên kế hoạch di chuyển sớm để tránh đông đúc và nắng gắt.

Chuẩn bị trang phục thoải mái, mũ, kính râm và nước uống.

Chọn những góc chụp có ánh sáng đẹp vào buổi sáng hoặc chiều muộn để ảnh lên màu “chuẩn Tây”.

Khi đi cùng gia đình có trẻ nhỏ, nên lưu ý địa hình dốc hoặc cát lún để đảm bảo an toàn.

Tôn trọng thiên nhiên, giữ vệ sinh và không xả rác tại các địa điểm du lịch.