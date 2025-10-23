Mùa hoa dã quỳ tuyệt đẹp trên miệng núi lửa kép Chưđăng ya

Những ngày này, ngọn núi Chư đăng Ya được nhuộm vàng với hàng nghìn đóa dã quỳ nở rộ trải dài đến tận chân trời. Trong ánh nắng ban mai tinh khôi, những đóa hoa dã quỳ mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống lắc lư theo gió mở ra khung gian thơ mộng, hoang sơ hùng vĩ.. Du khách có dịp về đây vào mùa hoa dã quỹ ngỡ như lạc bước giữa bức tranh thiên nhiên sống động – nơi sắc vàng quyện cùng màu xanh của núi đồi, tạo nên bản tình ca của đất trời Tây Nguyên.

Từ trên đỉnh núi lửa Chưđăngya, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng thị trấn Ia Grai đầy chất thơ nằm giữa lòng thung lũng, bao quanh là những đồi cà phê xanh ngát, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa, vừa trữ tình vừa hùng vĩ.

Không chỉ là địa điểm check-in lý tưởng, mùa dã quỳ ở Chư đăngya còn mang đến cảm xúc đặc biệt cho những ai yêu Tây Nguyên. Dã quỳ – loài hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt – như lời nhắn gửi về tinh thần kiên cường của con người nơi đây.

Giữa không gian thiên nhiên thuần khiết, du khách có thể lắng lòng nghe gió thổi vi vu, tiếng chim rừng ríu rít để rồi cảm nhận được nhịp sống chậm rãi và bình yên đến lạ. Chưdangya mùa dã quỳ không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, để lòng người được thư thái và tràn đầy năng lượng mới.

Mỗi năm, khi hoa dã quỳ nở vàng rực trên sườn núi lửa Chư đăngya, ấy cũng là lúc Gia Lai mang vẻ đẹp sâu lắng, nồng nàn. Dịp này, Gia Lai tổ chức lễ hội hoa dã quỳ hấp dẫn du khách với bản tình ca rộn ràng, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên và nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Dọc hai bên đường dẫn lên núi, hoa dã quỳ nhuộm vàng rực rỡ. Hương hoa thoang thoảng thu hút các loài ong về hút mật ngọt ngào hòa cùng tiếng cồng chiêng vang vọng, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng vui tươi, thấm đẫm chất sử thi huyền thoại.

Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đang Ya không chỉ là dịp để du khách thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mà còn là không gian văn hóa độc đáo của đồng bào Jrai. Du khách được hòa mình vào những điệu xoang uyển chuyển quanh đống lửa, lắng nghe tiếng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, thưởng thức rượu cần thơm nồng và các món đặc sản núi rừng như gà nướng, cơm lam, cá suối nướng...

Nổi bật trong chương trình lễ hội là giải chạy chinh phục núi lửa, triển lãm sản phẩm OCOP, và các trò chơi dân gian truyền thống như: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy.

Những hoạt động ấy không chỉ tạo không khí sôi nổi mà còn giúp du khách hiểu thêm về bản sắc văn hóa của người Jrai – những cư dân gắn bó bao đời với vùng đất đỏ bazan trù phú.

Khi hoàng hôn buông xuống, Chưđăngya như khoác lên mình chiếc áo vàng rực dưới ánh nắng cuối ngày, hòa quyện cùng tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng khắp núi rừng. Du khách đứng trên đỉnh núi lửa nhìn xuống chiêm ngưỡng, đắm chìm trong miền cảm xúc mùa hoa dã quỳ hệt như tấm thảm vàng óng ánh vừa hoang sơ vừa quyến rũ.

Lễ hội hoa dã quỳ Chưđănya không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch, gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào về quê hương. Năm này qua năm khác, sắc vàng dã quỳ vẫn nở rộ, soi bóng núi lửa Chư Đang Ya, như biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và tâm hồn phóng khoáng của con người Tây Nguyên để mỗi du khách đặt chân đến miền đất này là hành trình khám phá say mê và lưu luyến.