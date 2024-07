Một ngày hoàn hảo ở Paris theo góc nhìn của người dân địa phương

Ai bảo Paris chỉ có trong mơ? Thành phố ánh sáng này thực sự tồn tại và còn quyến rũ hơn cả những gì bạn tưởng tượng. Bí quyết nằm ở đâu ư? Có lẽ là bởi Paris đã biết cách chiều lòng những tâm hồn nghệ sĩ, những nhà sáng tạo tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

Nhờ vậy, thành phố này mới tràn ngập những tòa nhà cổ kính mà sang trọng, những quán cà phê nhỏ xinh với góc phố lãng mạn, và cả những bộ cánh thời thượng được may đo tỉ mỉ. Quên hết những món đồ thời trang nhanh đi nhé, ở Paris, bạn sẽ được đắm mình trong thế giới của thời trang cao cấp.

Và rồi, bạn sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi nhịp sống chậm rãi, những món ăn tinh tế và vẻ đẹp cổ điển toát lên từ từng góc phố.

Thế nhưng, cũng như bao thành phố du lịch nổi tiếng khác, Paris cũng có những nhược điểm của riêng mình. Điển hình là tình trạng quá đông đúc ở một số địa điểm nổi tiếng như bảo tàng Louvre. Thay vì được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật một cách trọn vẹn, bạn có thể sẽ phải chen chúc trong đám đông để tìm một góc chụp hình ưng ý.

Với hơn 15 triệu khách du lịch đổ về tham dự Thế vận hội Olympic mùa hè năm nay, việc chen chân tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Paris là điều khó tránh khỏi. Nhưng nếu bạn muốn khám phá một Paris khác biệt, hãy bỏ qua những thông tin rập khuôn trên sách hướng dẫn và cùng người dân địa phương ở đây khám phá những góc khuất ít người biết đến. Từ những quán bar sôi động đến các khu chợ truyền thống, Paris luôn có điều gì đó mới mẻ chờ đón bạn.

Chuyến đi của bạn sẽ không trọn vẹn cho đến khi ...

Dạo chơi tại Parc des Buttes-Chaumont

Ngắm: Cảnh quan tuyệt đẹp tại những công viên yên tĩnh như Promenade Plantée - "High Line" phiên bản Paris, hay Parc des Buttes-Chaumont với những góc nhìn lãng mạn sẽ khiến bạn cảm thấy thư thái và yên bình.

Chạm: Sắm ngay một chiếc lược acetate độc đáo tại Officine Universelle Buly để làm mới bản thân.

Khám phá cửa hàng mỹ phẩm hơn 200 năm tuổi Officine Universelle Buly

Ngửi: Mùi thơm nồng nàn của bánh táo mới nướng từ lò bánh Poilâne sẽ đưa bạn lạc vào một góc Paris cổ kính.

Nghe: Tiếng đàn piano du dương hòa quyện với tiếng cười nói rôm rả tại Au Lapin Agile, quán rượu lâu đời nhất Paris, sẽ đưa bạn trở về thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật.

Quán Au Lapin Agile

Có một câu chuyện ngụ ngôn rằng Picasso thường trả tiền cho bữa ăn của mình ở đây bằng những bức vẽ trên khăn ăn.

Nếm: Bánh mì kẹp falafel thơm ngon tại L'As du Fallafel chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn. Quán ăn này đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều người, trong đó có cả ngôi sao nhạc rock Lenny Kravitz.

Những bộ phim như 'Emily in Paris' và 'Sex and the City' đã vẽ nên một bức tranh Paris xa hoa và lãng mạn. Đặt phòng tại Hôtel Plaza Athénée và ngắm Tháp Eiffel từ ban công riêng, hoặc xem buổi biểu diễn Hồ Swan tại Palais Garnier là những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng nếu bạn đến Paris với ngân sách hạn hẹp, đừng lo lắng. Bạn vẫn có thể tận hưởng những khoảnh khắc sang trọng mà không phải tốn quá nhiều.

Gabrielle Pedriani, một chuyên gia PR sống tại Paris, chia sẻ: "Một trong những địa điểm ít người biết đến ở Paris đối với khách du lịch là các kênh đào. Thay vì tốn kém cho một chuyến du thuyền trên sông Seine, bạn có thể thuê một chiếc thuyền tự lái dọc theo Kênh đào l'Ourcq cùng bạn bè. Bạn không chỉ được tự do điều khiển con tàu mà còn có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay trên thuyền với rượu vang và pho mát."

9 giờ sáng - Bắt đầu ngày mới của bạn bằng một chiếc bánh sừng bò tại Boulangerie Moderne

Một chiếc bánh sừng bò tại Boulangerie Moderne

Để bắt đầu ngày mới thật đặc biệt, hãy ghé thăm tiệm bánh thế kỷ 19 của Thierry Rabineau, nổi tiếng trong bộ phim "Emily in Paris". Một chiếc bánh sừng bò hoàn hảo với lớp vỏ ngoài giòn tan và phần nhân bơ thơm lừng sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc ngay từ sáng sớm.

10 giờ sáng - Khám phá ốc đảo hoa Jardin du Luxembourg

Jardin du Luxembourg

Thay vì đến Tuileries đông đúc, hãy đến Jardin du Luxembourg để tận hưởng không gian yên bình. Ngồi bên đài phun nước, ngắm nhìn những chiếc thuyền nhỏ trôi bồng bềnh và tưởng tượng mình đang sánh vai cùng gia tộc Medici, cùng Hemingway ngắm hoàng hôn, hay cùng Emily Cooper dạo bước trên những con đường này.

12 giờ trưa - Miễn phí khám phá cửa hàng bách hóa đầu tiên thế giới tại Le Bon Marché

Le Bon Marché

Mê mẩn với kiến trúc độc đáo của những thang máy đan xen. Sau đó, đừng quên ghé qua La Grande Épicerie để thưởng thức những món ăn nhẹ hảo hạng như rillettes vị̣t, dưa chuột muối, bánh quy hoa cam và kẹo ngậm hương hoa hồng.

3 giờ chiều - Ngắm nhìn nghệ thuật tại Musée d'Orsay

Musée d'Orsay

D'Orsay nổi tiếng nhưng không đông đúc như Louvre. Với những tác phẩm của Van Gogh, Monet, Degas, Cezanne, Courbet và nhiều họa sĩ tài năng khác, bảo tàng này thực sự là một thiên đường nghệ thuật. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn cửa sổ đồng hồ khổng lồ trên tầng năm, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh sông Seine lãng mạn.

7 giờ tối - Thưởng thức bữa tối đặc biệt tại Le Relais de L'entrecote

Với 30 euro, bạn sẽ được thưởng thức một món ăn duy nhất: salad xanh với quả óc chó, thịt thăn bò rưới sốt xanh bơ và khoai tây chiên tự làm được thêm liên tục suốt bữa ăn. Mặc dù có hàng người xếp hàng dài, nhưng dịch vụ tuyệt vời và hương vị độc đáo của nước sốt sẽ khiến bạn không thất vọng.

9 giờ tối - Trải nghiệm không gian sang trọng tại các khách sạn nổi tiếng

Khách sạn Lutetia, nơi từng đón tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng, sẽ đưa bạn đến với không gian nghệ thuật độc đáo tại Bar Josephine.

Tại đây, bạn có thể thưởng thức cocktail trong một không gian được trang trí bằng những bức bích họa tuyệt đẹp. Hoặc, bạn có thể đến Hôtel de Crillon và nhâm nhi đồ uống tại Bar Les Ambassadeurs, một căn phòng cung điện dát vàng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Place de la Concorde.

