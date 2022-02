Lung linh cảnh sắc ở ngôi chùa linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ

Qua bàn tay khéo léo của các chư tăng, phật tử, cảnh sắc tại chùa Cổ Am thêm phần lung linh, rực rỡ, hấp dẫn khách du Xuân những ngày đầu năm mới.

Chùa Cổ Am (xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) được xây dựng vào thời Hậu Lê (từ thế kỷ XV). Ban đầu chùa chỉ là một cái am nhỏ trên núi đá Hổ Lĩnh gọi là Am Sơn Tự. Năm 2010, chùa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép phục dựng. Trải qua hơn 600 năm với nhiều dấu ấn thăng trầm của lịch sử, tháng 12/1994, chùa Cổ Am được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia.

Chùa Cổ Am được xem là ngôi chùa đẹp bậc nhất tỉnh Nghệ An. Chùa không chỉ là một danh thắng với nhiều công trình kiến trúc độc đáo mà còn là điểm tâm linh thu hút đông đảo người dân khắp nơi tìm về dâng hương, thưởng ngoạn.

Cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, phật tử tại chùa lại bày trí những tiểu cảnh, chậu hoa, bồn cây, lồng đèn tự chế cùng các thiết kế đồ họa, tạo cảnh sắc lung linh, rực rỡ.

Năm nay, hình tượng con hổ được trang trí nổi bật ngay trung tâm sân chùa

Các lối đi trong chùa đều lung linh, tràn ngập sắc màu.

Bạn trẻ "check-in" tại chùa

Phật tử và du khách đi chùa cầu an mang theo tấm lòng thành kính hướng về Đức Phật, cầu mong sự bình yên, an lành đến với bản thân và gia đình trong năm mới.

Về đêm, chùa Cổ Am thêm phần lung linh

Dưới bàn tay khéo léo của các chư tăng và phật tử, những công trình đón năm mới tại chùa Cổ Am đều có tính thẩm mỹ cao, hấp dẫn du khách.

