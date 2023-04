Lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam tại Hải Phòng

Tại buổi họp báo về Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng 2023 diễn ra ngày 22/4, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng thông tin: Đây là lần đầu tiên, Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam được tổ chức tại TP.Hải Phòng, đồng thời cũng là sự kiện hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2023. Chương trình được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh, giữ gìn các giá trị văn hóa dân gian miền biển, kích cầu du lịch khách nội địa và quốc tế, phát triển kinh tế địa phương ven biển trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc khai thác và bảo vệ các giá trị kinh tế của biển đảo và giừ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế của TP.Hải Phòng; tôn vinh, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa dân gian miền biển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cung cấp thông tin tại cuộc họp báo. (Haiphong.gov.vn)

Đây là chương trình được thực hiện và phối hợp chỉ đạo bởi Tạp chí Cộng sản, Thành ủy, UBND TP.Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Văn hóa biển đảo Việt Nam “Giá trị truyền thống và khát vọng phát triển bền vững” với sự tham dự của nhiều học giả, nhà lý luận từ nhiều vùng trên cả nước vào ngày 28/4.

Ngày 29/4, sẽ diễn ra Liên hoan trò chơi dân gian Biển đảo trong chương trình Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam và Khai mạc Lễ hội Biển Đồ Sơn - Hải Phòng năm 2023, gồm 03 môn là Đua Thuyền rồng với 6 đội bao đến từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh; Môn Bóng chuyền bãi biển với 6 đội đến từ Hải Phòng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cà Mau và môn Kéo co với 6 đội đến từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Nghệ An, TP.Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chương trình Liên hoan trò chơi dân gian biển đảo dự kiến sẽ có 10 tỉnh, thành phố ven biển tham dự với hơn 300 vận động viên. Các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc nhằm tôn vinh những nét đẹp truyền thống của Hải Phòng nói riêng cũng như văn hóa biển đảo Việt Nam nói chung.

Đặc biệt, sẽ có một màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài từ 10 đến 15 phút vào cuối chương trình, được chờ đợi sẽ là một cái kết đầy mãn nhãn cho một chương trình nghệ thuật công phu, mở màn cho một mùa du lịch biển sôi động tại Đồ Sơn - Hải Phòng, cũng là một món ăn tinh thần dành tặng cho người dân Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng cũng như khách du lịch thập phương nói chung trong dịp Đại lễ của đất nước.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lan-au-tien-dien-ra-le-hoi-van-hoa-dan-gian-bien-ao-viet-nam-tai-hai-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/lan-au-tien-dien-ra-le-hoi-van-hoa-dan-gian-bien-ao-viet-nam-tai-hai-phong-a604387.html