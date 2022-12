Lạc vào 'nghìn lẻ một đêm' trong khách sạn xịn sò nhất Ma-rốc

Lịch sử của La Mamounia hấp dẫn như vẻ đẹp nơi đây. Nằm ở rìa tường thành cổ Marrakech, La Mamounia được đặt tên theo những khu vườn 200 năm tuổi, vốn là món quà cưới thế kỷ 18 của vua cha tặng cho Hoàng tử Moulay Mamoun.

Ngày nay các khu vườn 20 mẫu Anh nay này chứa đầy những loại hoa, cây từ khắp mọi nơi trên thế giới, và luôn tỏa hương thơm mê hồn với bất kỳ ai.

Khách sạn được thiết kế vào năm 1922 bởi các kiến ​​trúc sư Prost và Marchisio. Họ kết hợp các thiết kế truyền thống của Ma-rốc với phong cách Art Deco nổi tiếng vào những năm 1920. Mặc dù khách sạn đã được cải tạo nhiều lần kể từ khi xây dựng, nhưng phong cách trang trí tuyệt vời này vẫn không có nhiều thay đổi.

Nơi đây có tổng cộng có 209 căn phòng, bao gồm 71 dãy và ba riad độc lập.

Trong tiếng Ả Rập, Riad có nghĩa là “Vườn Trong Nhà”. Theo thời gian, đến nay Riad thì được biết đến và được hiểu là những ngôi nhà truyền thống của người Ma-rốc, xung quanh là một khoảng sân trống không có mái che được lấp đầy nhưng chậu hoa và đài phun nước. Riad luôn có 3 dãy nhà và có các lối đi nối các mái nhà với nhau.

Nhiều vị khách nổi tiếng đã dành tình yêu đặc biệt cho La Mamounia. Winston Churchill gọi nó là "điểm đáng yêu nhất trên toàn thế giới". Ông đã dành nhiều mùa đông tại La Mamounia để vẽ dãy núi Atlas và các làng mạc xung quanh.

Churchill và Roosevelt đến La Mamounia khi họ gặp nhau Hội nghị Casablanca vào năm 1943. Căn phòng Churchill thường lưu trú được đổi tên để vinh danh ông. Các chính trị gia khác, những người thích nghỉ tại khách sạn bao gồm Ronnie và Nancy Reagan, Charles de Gaulle, và Nelson Mandela.

La Mamounia cũng đóng một vai chính trong việc tạo ra nhiều bộ phim. "Morocco" cùng với Marlene Dietrich được quay ở đó, cũng như "The Man Who Knew Too Much" của Hitchcock.

Hình ảnh của những bức tường và hành lang của khách sạn đã để lại dấu ấn khó phai trong nhưng người đam mê nghệ thuật. Nhưng người ở La Mamounia còn cho biết Hitchcock đã nảy ý tưởng cho bộ phim "The Birds" trong lúc ở tại khách sạn này, khi ông mở cửa ban công của mình và đã giật mình bởi chim bồ câu.

Căn phòng Deluxe với tầm nhìn ra khu vườn

Những ngôi sao điện ảnh khác như Omar Sharif, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Charlton Heston, Tom Cruise và Nicole Kidman đã ở lại La Mamounia.

Những căn phòng nơi đây cũng rất đặc biệt. Du khách có thể lựa chọn phòng Classic hoặc Deluxe theo tầm nhìn yêu thích của mình. chẳng hạn như view Nhà thờ Hồi giáo Koutoubia, khu vườn hoặc Dãy núi Atlas (tất nhiên phòng ở các tầng cao hơn sẽ có tầm nhìn đẹp nhất).

Điểm nhấn với tầm nhìn ra nhà thờ Koutoubia.

Ấn tượng nhất chính là căn phòng Churchill như đã nhắc đến phía trên, mang đậm "chất Anh" đặc trưng. Căn phong yêu thích của vị thủ tướng Anh một thời này sở hữu bàn làm việc Chesterfield và ghế sofa bọc da cũ kỹ.

Căn phòng đặc biệt yêu thích của thủ tướng Anh Churchill.

Dấu ấn của vị thủ tướng này vẫn hiện hữu khắp căn phòng

Nếu bạn muốn thấy những gì sang trọng, ngọt ngào thì hãy chọn Baldaquin Suite; một không gian lãng mạn màu kem và trắng với chiếc giường cỡ king được phủ một tấm vải xếp nếp sang trọng. Suite còn có khu vực tiếp khách sang trọng ấm cúng và ban công nhìn ra khu vườn.

Phòng đôi từ 14 triệu Đồng (MAD6,219), đã bao gồm thuế ở mức 10%. Xin lưu ý rằng khách sạn tính thêm thuế thành phố địa phương là 50 MAD/người/đêm khi trả phòng.

Suite Koutoubia

Hay như Suite Koutoubia có tất cả nét quyến rũ mang đậm phong cách Ma-rốc đích thực: tường lát gạch zellecte và trần nhà bằng gỗ được trang trí bằng đồ trang trí thủ công trang nhã. Phòng khách theo phong cách “Menzeh” có tầm nhìn ngoạn mục ra nhà thờ Hồi giáo Koutoubia và những điểm đến bí ẩn của Marrakech.

