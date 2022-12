13 điều gây sốc về Ma-rốc, quê hương của đội tuyển đối đầu với Bồ Đào Nha trong trận tứ kết

1. Dãy núi High Atlas

Dãy núi High Atlas đẹp như thiên đường kéo dài gần 100km là một nơi có cảnh quan cực kỳ ngoạn mục. Du khách thường leo lên đây để khám phá làng mạc, thung lũng, đỉnh núi phủ tuyết, động vật hoang dã và các hồ nước phát sáng trên núi.

2. Ma-rốc từng có 3 thủ đô

Các thành phố như Rabat, Marrakesh, Meknes và Rabat đều từng là thủ đô của Ma-rốc. Kiến trúc độc đáo của các thủ đô cũ trông giống như mê cung, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ và nhà làm phim tìm tới đây để lấy cảm hứng cho tác phẩm của mình.

3. Quảng trường Jemaa El-Fna

Ở trung tâm khu phố cổ Marakkesh, quảng trường Jemaa El-Fna là một mê cung kỳ diệu với những con đường quanh co, quầy bán đồ ăn, khu chợ bán gia vị… Khi mặt trời lặn, thầy bói, người thôi miên rắn, nhạc sĩ, vũ công, ảo thuật gia sẽ xuất hiện trên đường phố, tạo ra bầu không khí rất náo nhiệt.

4. Quốc gia đa dạng nhất thế giới

Ma-rốc là một trong những quốc gia đa dạng nhất thế giới, có rất nhiều nhóm dân tộc khác nhau sinh sống tại đây. Người Berber (người bản địa ở Tây Bắc châu Phi) và người Ả Rập (người đã chinh phục Ma-rốc vào năm 705 và truyền bá đạo Hồi) là hai nhóm chính tại Ma-rốc. Ngoài ra, còn có người Tây Ban Nha, La Mã, Pháp và Do Thái sinh sống ở đây rất nhiều.

5. Kiến trúc độc đáo

Từ những nhà thờ Hồi giáo mang tính biểu tượng đến những góc phố đầy màu sắc, kiến ​​trúc bắt mắt có ở khắp mọi nơi. Những thiết kế lấy cảm hứng từ Hồi giáo và Hispano-Moorish khiến nơi này xuất hiện nhiều hoa văn phức tạp trên cung điện, đài phun nước, kasbah (pháo đài lịch sử), đồ gốm và gạch men.

6. Medina cấm ô tô

Medina ở Fes cấm ô tô vì nơi này có tới 10.000 con hẻm hẹp, rất khó cho ô tô di chuyển, chỉ đủ rộng để xe ngựa chở hàng thủ công đến các khu chợ.

7. Đi bộ trong sa mạc Sahara

Bạn có thể đứng giữa sa mạc Sahara. Một phần của sa mạc Sahara nằm ở Ma-rốc và bạn có thể chiêm ngưỡng những cồn cát nhấp nhô tuyệt đẹp. Thời gian như đứng yên tại đây, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của lạc đà.

8. Souk

Souk không chỉ là một khu chợ, nó còn là nơi giao nhau giữa thành phố và làng mạc. Souks đại diện cho sự kết hợp ở Ma-rốc, bao gồm nền văn hóa đa dạng, niềm đam mê nghề thủ công, đồ thủ công mỹ nghệ và sự phong phú về nguyên vật liệu.

9. Đồ ăn đa dạng

Đồ ăn của Ma-rốc rất đa dạng, chịu ảnh hưởng ở các vùng Ả Rập, Địa Trung Hải và cả châu Âu. Bạn nên gọi cơm couscous, taktouka (cà chua, dầu ô liu, ớt và rau mùi tây), và tagine (thịt cừu hầm sủi bọt với nước sốt và gia vị giống như cà chua).

10. Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất châu Phi

Bạn có thể tìm thấy khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao nhất châu Phi tại đây. Cách Marrakesh khoảng 80 km, nép mình ở độ cao 2.600 mét so với mực nước biển trong dãy núi Atlas phủ đầy tuyết, là khu nghỉ mát trượt tuyết Oukaimeden. Nơi này có những con dốc đẹp như tranh vẽ, được bao bọc trong những ngọn núi khổng lồ và ánh mặt trời châu Phi.

11. Casablanca

Casablanca có bảo tàng Do Thái duy nhất trong thế giới Ả Rập. Tại thành phố cảng Casablanca (trên bờ biển phía đông của Ma-rốc), bạn có thể tìm thấy bảo tàng dành riêng cho người Do Thái duy nhất trong thế giới Ả Rập. Nơi này tôn vinh văn hóa Do Thái-Hồi giáo và những ảnh hưởng lẫn nhau giữa 2 tôn giáo.

12. Nhiều bãi biển đẹp

Giáp với Đại Tây Dương và biển Địa Trung Hải, đường bờ biển dài 1930 km của Ma-rốc có nhiều bãi biển đẹp nhất thế giới. Cát trắng mịn, nước trong veo, mang tới một kỳ nghỉ hoàn hảo dành cho du khách vào những ngày hè.

13. Người Ma-rốc rất hiếu khách

Người Ma-rốc rất hiếu khách, từ tài xế taxi cho tới nhân viên phục vụ, chủ cửa hàng đều đối xử với bạn như một người thân thất lạc từ lâu. Họ vui vẻ trả lời các thắc mắc của du khách, cũng như chia sẻ những bí mật ít ai biết về Ma-rốc.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/13-dieu-gay-soc-ve-ma-roc-que-huong-cua-doi-tuyen-doi-dau-voi-bo-dao-nha-trong-tran-tu-ket-d575699.html