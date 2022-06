“Lạc lối” giữa những nét đẹp tiềm ẩn ở khu phố Kampong Gelam (Singapore)

Nhắc đến khu phố nổi tiếng Kampong Gelam tại Singapore, nhiều người nghĩ ngay tới Đền thờ Sultan (Sultan Mosque) - tòa nhà mang tính biểu tượng của khu vực này, đồng thời là đền thờ Hồi giáo lớn nhất Đảo quốc.

Nhưng chỉ những “thổ địa” lâu năm ở đây mới biết, Kampong Gelam vẫn còn vô vàn trải nghiệm bất ngờ đang chờ du khách khám phá: Lớp học mùi hương tại Sifr Aromatics, những di sản in nổi có một không hai tại TYPESETTINGSG, mỹ vị trứ danh từ khắp nơi trên thế giới hay những cửa tiệm thời trang rực rỡ không thể bỏ qua...

Đắm chìm vào thế giới của mùi hương, học hỏi “bí thuật” pha chế hương liệu

Một trong những trải nghiệm thú vị bậc nhất khi đến với Kampong Gelam chính là buổi học về mùi hương tại Sifr Aromatics. Nép mình trong một cửa hàng di sản từ thế kỷ 19, Sifr Aromatics là thương hiệu nước hoa độc lập của Singapore được thành lập bởi Johari Kazura - người con thế hệ thứ 3 trong một gia đình có truyền thống lâu đời về nước hoa.

Một buổi học về mùi hương và chế tác nước hoa của Sifr Aromactics thường diễn ra trong 2.5 giờ. Tại đây, các nhà chế tác nước hoa hàng đầu sẽ hướng dẫn bạn khám phá các tầng hương từ hương đầu, hương giữa đến hương cuối và cách pha chế những tầng hương quyến rũ đó.

Trong không gian cổ kính của Sifr Aromatics, bạn sẽ được hóa thân thành những “phù thủy” của thế kỷ trước, trải nghiệm và chế tác mùi hương độc đáo cho riêng mình.

Khám phá di sản in nổi truyền thống độc đáo letterpress

Đặt chân đến Kampong Gelam mà không ghé qua TYPESETTINGSG - “công xưởng” in tay truyền thống có một không hai của Singapore thì quả thật thiếu sót! TYPESETTINGSG là một trong những nơi hiếm hoi còn lưu giữ những chiếc máy in letterpress truyền thống, cùng các di sản in ấn khác như khuôn kim loại kiểu Trung Quốc, công cụ in ấn, cho đến những cuốn sách, mẫu in có nguồn gốc từ những năm 1930. Studio này hiện có hơn 13 máy in, hơn 50 font chữ cùng khung viền nhiều kích cỡ, chủ yếu tập trung vào phương pháp in “chữ động” (moveable type).

Bên cạnh việc tham quan, trải nghiệm và mua các sản phẩm của TYPESETTINGSG, bạn còn có thể tham gia các buổi chia sẻ về kỹ thuật in nổi letterpress cũng như kỹ thuật thiết kế, in ấn thủ công bằng khuôn kim loại và gỗ.

Lạc lối trong khu phố mỹ vị với ẩm thực muôn màu từ Đông sang Tây

Một điểm “hút hồn” nữa của khu phố Kampong Gelam chính là thiên đường ẩm thực vô cùng đa dạng và đặc sắc. Nếu muốn cảm nhận rõ nhất đặc trưng ẩm thực của khu phố lâu đời này, bạn nhất định phải ghé HJH Maimunah - nhà hàng mang phong cách Kampung truyền thống được vinh danh với giải thưởng Michelin Bib Gourmand (chứng nhận dành cho nhà hàng phục vụ món ăn chất lượng với giá phải chăng).

HJH Maimunah chuyên về các món nasi padang (cơm ăn kèm với các món khác nhau). Hãy đi nhóm đông người để tận hưởng món roti prata (bánh mì dẹt Nam Ấn), murtabak (bánh mì chiên nhồi thịt và trứng) hay gà nướng Sundan ngon ngọt v.v.

Đối với những thực khách muốn nếm hương vị ẩm thực phương Tây tại Kampong Gelam, nhà hàng Brine hay CHIX Hot Chicken chắc chắn sẽ là điểm đến “trong mơ”. Brine mang đến sự kết hợp hương vị độc đáo và kỹ thuật nấu nướng tinh tế của Pháp và Nhật Bản, còn CHIX Hot Chicken lại gây “nhung nhớ” bởi món gà rán cay trứ danh đúng chuẩn phong cách Nashville (Mỹ). Đặc biệt, CHIX Hot Chicken là một trong số ít nhà hàng sử dụng loại ớt cay nhất thế giới, cùng gia vị khô “bí truyền” làm từ thảo mộc.

Lạc lối trong thế giới thời trang lấy cảm hứng từ Hồi giáo

Nếu từng mê đắm nàng công chúa Jasmine trong bộ phim Aladin và cây đèn thần, bạn sẽ không thể bỏ qua thương hiệu bán lẻ hàng đầu như Kashkha tại Kampong Gelam. Nơi đây chuyên cung cấp những sản phẩm thời trang Ả-rập truyền thống được dệt theo phong cách hiện đại. Nhất định đừng quên mua cho mình và người thân những mảnh vải lụa chất lượng cao, vải dệt tinh xảo kiểu batik, những món đồ ngủ trang nhã hay khăn trải giường độc đáo tại đây. Còn nếu bạn đã từng “phải lòng” những chiếc áo dáng dài tunic, tiệm Koleksi Murlia chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn đấy!

Các thiết kế kebaya (trang phục truyền thống của Indonesia) và kurung (trang phục truyền thống của Malaysia) với tông màu nhẹ nhàng, ngọt ngào tại Koleksi Murlia sẽ là lựa chọn “đổi gió” mới lạ cho trang phục hàng ngày.

Khi màn đêm buông xuống, ấy là thời khắc cả khu phố Kampong Gelam “lột xác” với vô vàn quán bar nhạc sống và nhà hàng nhộn nhịp dọc con đường Haji Lane. Và Kampong Gelam còn ẩn chứa nhiều “viên ngọc ẩn mình” hơn thế, đủ để bạn có thể “hình dung lại” khu phố này cũng như đất nước Singapore theo cách hoàn toàn khác. Còn chần chờ gì nữa, hãy lên kế hoạch xách balo khám phá khu phố Kampong Gelam cũng như Đảo quốc ngay và luôn nhé!

