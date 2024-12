Du lịch Singapore không nên bỏ lỡ những trải nghiệm ấn tượng này

1. Kampong Glam & Haji Lane

Kampong Glam và Haji Lane là một trong những khu vực nổi bật ở Singapore, mang đến sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại. Xung quanh nơi này, du khách có thể khám phá một không gian đặc trưng với nghệ thuật đường phố đầy màu sắc, các ngôi nhà kiểu Mã Lai với những cửa hàng thủ công, cùng các quán cà phê độc đáo.

Ban ngày, khu vực này là nơi lý tưởng để dạo bộ qua các cửa hiệu, trong khi buổi tối, các quán bar biến nó thành một trung tâm văn hóa sôi động với âm nhạc trực tiếp.

Gelam Gallery, một phòng triển lãm ngoài trời, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật phản ánh lối sống của người Mã Lai và Singapore, cũng là điểm đến không thể bỏ qua.

Ngoài ra, Istana Kampong Glam – cung điện cũ của Sultan, nay đã được chuyển thành bảo tàng là một điểm đến đáng để ghé thăm khi đến khu vực này.

2. Khu phố Tàu

Với một cộng đồng người Hoa đông đảo, Chinatown không chỉ là một điểm đến thú vị ở Singapore mà còn là nơi du khách có thể thưởng thức những món ăn giá rẻ.

Chinatown là nơi có 3 tôn giáo lớn trong một con phố: Phật giáo, Hindu và Hồi giáo.

Các đền, chùa đáng thăm như Thian Hock Keng – ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất, Buddha Tooth Relic Temple và Sri Mariamman Temple.

3. Những ngôi nhà màu pastel ở Katong

Khu vực xung quanh đường East Coast và đường Koon Seng là một viên ngọc ẩn của Singapore, vì nó nằm hơi xa các tuyến đường phổ biến. Đây là một khu phố mang đậm nét đặc trưng với nhiều ngôi nhà cửa hàng màu pastel.

Những ngôi nhà này trước đây là những căn nhà gia đình, với cửa hàng ở tầng trệt và khu vực sinh hoạt ở tầng một và tầng hai. Ngoài ra, du khách cũng có thể bắt gặp một số biệt thự thuộc địa của các gia đình giàu có ở đây.

Trong khi đó, Katong đã phát triển thành một khu vực sôi động với các quán cà phê ấm cúng, các cửa hàng mang tính chất sáng tạo và nghệ thuật đường phố thú vị.

Một cách thú vị để khám phá khu vực này là tham gia một chuyến tham quan ẩm thực và đạp xe qua Katong

4. Tham quan đi bộ miễn phí

Chuyến tham quan đi bộ miễn phí là một trong những hoạt động thú vị nhất ở Singapore, chẳng hạn như:

- Overview of Singapore: Tham quan Marina Bay.

- Signature Walk: Tham quan Chinatown.

- Culture Vulture: Tham quan Kampong Glam và Bugis.

- Little India: Tham quan Little India với chủ đề "Sari, Spice and Everything Nice".

5. Ăn uống tại Hawker Center

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua ở Singapore là ăn tại các Hawker center, khu ẩm thực đặc trưng phục vụ các món ăn địa phương. Đây chính là trải nghiệm đích thực của người Singapore.

Món ăn ở đây rất ngon và đa dạng. Du khách có thể tìm thấy các món ăn đặc trưng của Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều món khác tại các Hawker center.

Các Hawker Centers nổi bật:

- Maxwell Food Center: Gần Chinatown, được yêu thích bởi người dân địa phương.

- Old Airport Road Food Centre: Hơn 40 năm lịch sử, với hơn 150 quầy ăn.

- Amoy Street Food Centre: Quầy nasi padang và curry puffs nổi bật.

- Lau Pa Sat: Một trong những hawker center lâu đời nhất, từ năm 1825.

- Tekka Centre: Ẩm thực Ấn Độ nổi bật ở Little India.

6. Lạc vào giữa những tòa nhà xanh mát

Singapore có nhiều cây xanh bao phủ, làm đẹp và giúp điều hòa nhiệt độ, chất lượng không khí. Quốc gia này là hình mẫu về kiến trúc xanh và quy hoạch đô thị bền vững, với mục tiêu hơn 80% tòa nhà sẽ được xanh hóa vào năm 2030.

Ngoài ra, Singapore còn có những công viên tuyệt vời rất nổi tiếng.Bạn có thể dạo quanh Gardens by the Bay hoặc đơn giản là để mình lạc vào và chiêm ngưỡng các khu vườn đô thị và các tòa nhà chọc trời xanh đầy cây xanh đặc trưng của Singapore.

Một ví dụ tuyệt vời là Parkroyal Pickering (được trao danh hiệu "Khách sạn xanh hàng đầu châu Á" với hơn 15.000 cây trên 16 tầng) hoặc Oasia Hotel Downtown.

7. Các công viên xanh của Singapore

Các công viên và khu bảo tồn thiên nhiên như Botanic Gardens, Sungei Buloh Wetland Reserve và The Southern Ridges là những nơi lý tưởng để thư giãn và trải nghiệm thiên nhiên.

Botanic Gardens: Khu vườn nhiệt đới duy nhất của Singapore được UNESCO công nhận, chia thành ba khu vực chính.

Sungei Buloh Wetland Reserve: Khu bảo tồn với hệ sinh thái đa dạng và động vật hoang dã, dễ dàng di chuyển và trải nghiệm cùng hướng dẫn viên.

Southern Ridges: Khu vực kết nối nhiều công viên, cung cấp các con đường đi bộ tuyệt đẹp và cầu Henderson Waves với tầm nhìn đẹp.