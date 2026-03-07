Khám phá chợ ẩm thực cho bữa ăn “xả chay” trong tháng lễ Ramadan tại Indonesia Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Khu chợ Benhil bắt đầu lúc 1 giờ chiều, với người mua từ khắp Jakarta đổ về đây để tìm những món ăn nhẹ đặc trưng sau một ngày nhịn ăn. Ẩm thực Indonesia được thu nhỏ trong khu chợ với các món đồ ăn nhẹ như đồ ăn vặt chiên giòn, cháo ngọt, đặc biệt là chè ngọt. rất được yêu thích. Hay những món ăn chính như lontong nhồi thịt gà, cá nướng hay các món ăn Padang.

Khu chợ tại Benhil tấp nập khi đến giờ "xả chay"

Thức ăn và đồ uống được sắp xếp gọn gàng tại các gian hàng và chợ có mái che nên du khách không phải lo lắng về nắng nóng hay mưa. Những người bán hàng cho biết, mặc dù chỉ đông khách tầm cuối giờ chiều, nhưng nhiều người làm việc xung quanh sẽ mua đồ về cho gia đình, nên đồ ăn cũng bán rất chạy.

Các món ăn truyền thống của Indonesia được bày bán tại khu chợ

Một người bán hàng chia sẻ: "Quầy bán hàng của tôi có rất nhiều món ăn. Trước tiên là các lại bánh chiên khác nhau như bánh đậu hũ, bánh chuối, bánh siomay và các loại bánh khác trong tháng Ramadan này, đặc biệt loại đồ uống này được người dân yêu thích gọi là kolak, là loại bán chạy nhất của chúng tôi. Kolak là thức uống làm từ nước, chuối và đường".

Trong suốt tháng lễ Ramadan, tất cả tín đồ đạo Hồi phải thực hiện nghiêm túc quy định không ăn, uống hay một số hoạt động khác… từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, những người đang ốm, người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người làm việc nặng nhọc được miễn trừ.

Sau khi mặt trời lặn,những người thân trong gia đình và bạn bè cũng thường ghé thăm nhau, cùng tổ chức những bữa ăn xả chay sau một ngày nhịn ăn. Việc nhịn ăn ban ngày không chỉ là thực hành tôn giáo, mà còn giúp tâm hồn thanh sạch, rèn sự kiên nhẫn và thấu hiểu nỗi khổ của những người thiếu thốn.