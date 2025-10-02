Khách 'săn' cảnh sóng tung bọt trắng xóa, nhìn như ảnh ghép ở Khánh Hòa

Hòn Đỏ thuộc xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận). Nằm dọc tuyến đường ven biển dẫn đến vịnh Vĩnh Hy, Hòn Đỏ là điểm đến giữ được vẻ đẹp khá hoang sơ do chưa phát triển nhiều dịch vụ du lịch.

Nơi đây từ lâu đã được giới mê du lịch mệnh danh là một trong những nơi ngắm bình minh đẹp nhất Khánh Hòa và đặt tên gọi mĩ miều "nàng tiên cá ngủ say".

Gần đây, bãi biển Hòn Đỏ gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh sóng xô rạn san hô, tung bọt trắng xóa lên cao 2-3m, tạo thành bối cảnh check-in độc đáo, đẹp mắt, nhất là lúc bình minh.

Hình ảnh sóng biển tung bọt trắng xóa sớm bình minh thu hút du khách ghé check-in. Ảnh: Trung Van Nguyen

Anh Nguyễn Văn Trung, một hướng dẫn viên chuyên dẫn tour theo yêu cầu tại Khánh Hòa cho biết, thời gian gần đây, nhiều du khách từ xa tìm tới bãi biển Hòn Đỏ để "săn" bức ảnh ấn tượng với sóng biển. Theo anh, bờ biển tại đây có những thềm san hô gần bờ nên nếu căn được thủy triều phù hợp sẽ ngắm được cảnh sóng vỗ vào thềm san hô rồi tung lên không trung.

"Để săn được hình ảnh này, du khách cần phải căn thủy triều kỹ càng, khi mực nước không cao quá cũng không thấp quá, đồng thời trên biển có gió để tạo sóng. Ở biển Hòn Đỏ, thủy triều mỗi ngày lại xuất hiện vào khung giờ khác nhau, có khi gặp cảnh sóng tung bọt trắng xóa vào bình minh, có khi giữa trưa nhưng cũng có lúc là hoàng hôn, không có thời gian cố định”, anh Trung cho biết.

Do đó, du khách nên liên hệ người dân địa phương hoặc các hướng dẫn viên để nhờ chỉ dẫn chi tiết.

Rạn san hô ven biển Hòn Đỏ. Ảnh: Trung Van Nguyen

Tuy nhiên, nếu không thể săn hình ảnh sóng tung bọt trắng xóa, Hòn Đỏ vẫn là vùng biển rất đẹp để du khách ngắm cảnh, check-in.

Hòn Đỏ là một trong những điểm có nhiều rạn san hô hóa thạch trên cạn ấn tượng nhất tại Khánh Hòa. Nước biển ở đây trong xanh và rất sạch.

Tháng 12 đến tháng 3 hàng năm, du khách tới Hòn Đỏ có thể chiêm ngưỡng thảm rêu xanh, thường có và phát triển vào những ngày thủy triều lên cao, mặt nước ngập các hòn đá, rạn san hô và những bàn đá vôi to. Trong khoảng thời gian này, rạn san hô, đá và những bàn đá vôi ít tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời do bị chắn bởi mặt nước nên rêu phát triển mạnh.

Những rạn san hô hóa thạch là "đặc sản" của Hòn Đỏ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Từ tháng 4 tới tháng 10, thời tiết nắng ráo, biển êm. Du khách có thể tắm, trekking qua những rừng dương và cắm trại ven biển. Nhiều người lựa chọn cắm trại qua đêm tại đây để vừa ngắm hoàng hôn buông vừa đón bình minh ló rạng.

Gặp thủy triều thích hợp, du khách có thể chụp những bức ảnh ấn tượng ở Hòn Đỏ. Ảnh: Trung Van Nguyen

Khi đến Hòn Đỏ, du khách có thể kết hợp ghé thăm các điểm đến như cảng Mỹ Tân, công viên đá Ninh Thuận, vườn nho Thái An.

Cảng cá Mỹ Tân, công viên đá, cánh đồng tỏi... là những điểm đến gần biển Hòn Đỏ. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

Đến vùng biển Hòn Đỏ, du khách không thể bỏ qua các món hải sản tươi ngon được đánh bắt và chế biến ngay trong ngày như: mực tươi, cua ghẹ, hàu, ốc móng tay, tôm biển, cá bóp…

Đây cũng là nơi trồng rất nhiều hành tím, tỏi mồ côi với hương vị thơm nồng đặc trưng. Du khách có thể mua hành, tỏi hoặc cá khô, mực khô, nho tươi về làm quà.