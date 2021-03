Khách du lịch thích sự huyền bí, rùng rợn nên đến khu vực này của vương quốc Anh

Thứ Hai, ngày 29/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nếu khách du lịch muốn đi tìm những địa điểm khiến bản thân phải sợ hãi với những câu chuyện ma quái và những vụ giết người bí ẩn thì có thể thực hiện chuyến đi rùng rợn đến Vương Quốc Anh.

Khách du lịch thích sự huyền bí, rùng rợn có thể tới vương quốc Anh

Đây là một số địa điểm đáng sợ nhất nước Anh từ những ngôi làng bệnh dịch đến những nơi chôn cất phù thủy khiến ai cũng rợn tóc gáy, kinh sợ. Nếu khách du lịch muốn trải nghiệm sự sợ hãi có thể đến đây

1. Đồi phù thủy Pendle, Lancashire

Đồi Pendle nổi tiếng nhờ các vụ xét xử phù thủy

Đồi Pendile nổi tiếng trong lịch sử do các phiên tòa của Phù thủy Pendle vào năm 1612. Mười hai người sống quanh khu vực đồi bị buộc tội sử dụng phép thuật phù thủy để giết 10 người - trong số 11 người bị xét xử, 10 người bị xử tử bằng cách treo cổ và chôn dưới đồi. Truyền thuyết địa phương cho biết ngọn đồi này luôn bị ám ảnh bới các linh hồn phù thủy.

Do lịch sử đặc biệt của ngọn đồi này mà nó đã xuất hiện trong một số chương trình truyền hình trong đó có cả Doctor Who- một series phim truyền hình khoa học viễn tưởng của Anh do Đài BBC phát sóng năm 1963.

Bên cạnh đó thuở xưa khu đồi này cũng là bãi săn, từng là nơi sinh sống của chó sói và lợn rừng. Khách du lịch muốn trải nghiệm nỗi sợ hãi có thể đến đây.

2. Vườn độc Alnwick, Northumberland

Vườn Alnwick có thể khiến bạn ngất đi ngay cả khi hít thở sâu

Nếu khách du lịch muốn tìm hiểu các loại độc dược thì có thể ghé qua khu vườn này. Nhìn bên ngoài có lẽ nhiều người nhầm tưởng Alnwick là một khu vườn xinh đẹp nhưng nó thực sự không phải là một khu vườn an toàn. Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 100 loài thực vật độc hại, nhiều loài trong số đó có chất độc gây chết người khi ăn hoặc gây hại ngay cả khi ngửi thấy.

Ranh giới của vườn độc được ngăn cách sau cánh cổng sắt đen và chỉ mở cửa cho các chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Thậm chí, một số du khách thỉnh thoảng vẫn ngất xỉu vì hít phải khói độc.

3. Làng Eyam Plague, Derbyshire

Sự hy sinh của cư dân Eyam đã giúp các chuyên gia tương lai tìm hiểu về đại dịch

Khách du lịch có thể tham quan nơi những người dân dũng cảm tự cách ly, hy sinh bản thân để ngăn chặn dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng làng. Khi bệnh dịch hạch lây lan qua Vương quốc Anh vào năm 1665, cư dân của làng Eyam đã chọn cách tự cách ly để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Sự hy sinh của các dân làng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người đã chết.

Trong số 800 người sống trong làng, 260 người đã chết trong 14 tháng với một số gia đình bị xóa sổ hoàn toàn. Kể từ khi dân làng tự cách ly mọi người đã hiểu về cách thức mà các bệnh truyền nhiễm lây lan, sau đó họ đã thi hành những buổi lễ nhà thờ ngoài trời và việc an táng một cách nhanh chóng.

Nhiều điểm đến du lịch ở vương quốc Anh dành cho những khách du lịch thích sự trải nghiệm huyền bí

4. Nghĩa trang Highgate, London

170.000 người được chôn cất ở nghĩa trang Highgate

Nghĩa trang Highcate là nơi an nghỉ của một số người nổi tiếng như nhà văn Douglas Adams, nhà vật lý học Michael Faraday, nhà chính trị đồng thời là nhà triết học Kart Marx, ca sĩ Gene Simmons cùng nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư và anh hùng quân đội nước Anh khác.

Nghĩa trang được đồn đoán với những câu chuyện tâm linh về các cuộc gặp gỡ của những mụ phù thủy, những người ngoại đạo và các câu chuyện về ma cà rồng trong nhiều năm qua. Vào năm 1893 nghĩa trang được mở cửa lần đầu tiên và đến nay đã có hơn 170.000 người hiện được chôn cất tại đây. Đây cũng là địa điểm tham quan cho những khách du lịch thích sự huyền bí.

5. Hang động Mẹ Shipton, bắc Yorkshire

Các vật hóa thành đá tại Hang động Mẹ Shipton

Đây là một địa điểm du lịch khá thú vị dành cho khách du lịch muốn tìm hiểu về hoá thạch. Hang động Mẹ Shipton là điểm tham quan lâu đời nhất ở Vương quốc Anh. Đằng sau điểm tham quan là câu chuyện về Mẹ Shipton, người có thể nhìn thấy trước tương lai, việc xuất hiện tàu sắt, và thậm chí trận Đại hỏa hoạn năm 1666 ở London.

Đây cũng là nơi có giếng hóa đá, một hiện tượng địa chất vào năm 1583. Nó dường như biến các vật thể thành đá bằng cách sử dụng nước - qua phương pháp hóa đá.

6. Quán trọ ma Ancient Ram Inn ở Gloucestershire

Khách sạn bị ma ám nhất ở Anh

Đây là quán trọ hay còn gọi là khách sạn không dành cho những khách du lịch yếu bóng vía. Khách sạn này được xây dựng vào thế kỷ 12, quán trọ Ram được cho là được xây dựng trên khu đất mộ cổ của người ngoại giáo. Tòa nhà được xếp hạng cấp II được gọi là khách sạn bị ma ám nhất ở Vương quốc Anh. Trước đây nó là một quán rượu, hiện giờ là nơi diễn ra các sự kiện huyền bí. Khách sạn cổ này cũng đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình như Ghost Adventures và Most Haunted (chương trình truyền hình thực tế khám phá các địa điểm ma ám).

7. Ngôi làng ma ám Pluckey, Kent

Pluckley được cho là có một số lần có hồn ma hiện hình đi lang thang

Sách kỷ lục Guiness từng có danh mục "ngôi làng bị ma ám nhất" ở Anh" và Pluckey được ghi tên. Điều này do người dân trong làng kể lại đã có 12 lần những hồn ma hiện hình đi lang thang khắp nơi, trong đó có phu nhân Dering, người đã qua đời ở thế kỷ 12, cùng với thầy tu, kẻ cường đạo và người phụ nữ Digan (sắc tộc Ấn-Aryan). Pluckey còn được đề cập trong cuốn sách Domesday năm 1086. Những người thợ săn ma thường xuyên đến làng để thử và tự mình gặp gỡ những con ma hiện hình.

8. Hàng cây hắc ám Dark Hedges ở Ballymoney

Hàng cây hắc ám nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch

Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng hút hàng triệu khách du lịch. "Hàng cây hắc ám" The Dark Hedges rùng rợn ở Irenland với những cây sồi chừng 300 tuổi với các nhánh tua tủa như những con rắn đang quấng quýt và đan xem dày đặc đã trở nên rất phổ biến với nhiều người du lịch sau "Game of Thrones" (một bộ phim truyền hình giả tưởng của Mỹ).

Những cái cây khổng lồ được trồng vào thế kỷ 18 bởi gia đình nhà Stuart hiện đã phát triển để tạo ra đường hầm kỳ lạ trên khắp con đường. Ý định ban đầu của cặp vợ chồng này chỉ trang trí, che bóng mát cho con đường dẫn vào ngôi biệt thự Georgia, Gracehill House của họ nhưng hiện nay nó trở thành điểm thu hút hàng triệu khách du lịch đến thăm. Một truyền thuyết kể rằng một linh hồn được gọi là Grey Lady, được cho là con gái của ông ta hoặc một người hầu gái, đi lang thang trên khắp các cây từ nghĩa địa.

9. Con phố ma ám Mary King's Close ở Edinburgh

Mary King's Close cũng là nơi trú ngụ của những hồn ma theo lời kể của người dân địa phương

Mary Kings's Close là một con phố từ thế kỷ 17, đã có tin đồn về ma ám trong nhiều thế kỷ và từ đó nó đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút khách. Con phố năm gần Nor Loch, một đầm lầy ô nhiễm tạo ra khí sinh học. Khí được cho là đã rò rỉ trên mặt đường gây ra ảo giác.

Con đường được cho là ma ám này cũng đã xuất hiện trên các chương trình Ghost Hunters International và Most Haunted (chương trình thực tế nổi tiếng chuyên điều tra về những địa điểm ma ám). Ngày nay đây cũng là địa điểm hấp dẫn khách du lịch tới tham quan.

