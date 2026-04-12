Isan – “Viên ngọc tiềm ẩn” của du lịch Thái Lan

Isan, “chữa lành” hiện diện trong những điều giản dị

Isan là vùng lớn nhất của Thái Lan, bao gồm 20 tỉnh. Đây là một vùng đa văn hóa, nơi giao thoa giữa Lào và Thái Lan, với bề dày lịch sử và nền ẩm thực tuyệt vời. Đặc biệt, nơi đây là quê hương của dân tộc Thái Lào, dân tộc lớn thứ hai của Thái Lan.

Đến Isan, du khách sẽ khám phá một Thái Lan rất khác: Chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc. Từ những cộng đồng mang dấu ấn Việt tại Nakhon Phanom, đến thiên nhiên nguyên sơ của Bueng Kan, hành trình Isan không chỉ là chuyến đi khám phá, mà là hành trình để lắng lại, để chạm và để được chữa lành.

Ở đó, “chữa lành” hiện diện trong những điều giản dị: một bữa ăn trọn vẹn bên dòng Mekong, một buổi sáng tĩnh lặng tham gia nghi lễ cúng dường, một cuộc trò chuyện chân thành với người dân địa phương, hay cảm giác an yên khi bất chợt nhận ra mình “thuộc về” nơi chốn tưởng chừng xa lạ. Chính từ những khoảnh khắc ấy, hành trình trở nên sâu sắc hơn - để càng hiểu, người ta lại càng yêu vùng đất mình đã đi qua.

Isan được ví là viên ngọc tiềm ẩn của Thái Lan, nơi thiên nhiên hoang sơ và chữa lành (Ảnh: HT)

Bueng Kan, “viên ngọc” ở Đông Bắc Thái Lan

Nằm ở cực Đông Bắc Thái Lan, giáp dòng Mekong River, Bueng Kan được ví là viên ngọc của thiên nhiên Đông Bắc Thái Lan. Nơi đây cảnh quan vẫn hoang sơ và chưa bị khai thác du lịch đại trà.

Bueng Kan thuộc khu vực có địa hình đá sa thạch, tạo nên nhiều vách núi, hang động và thảm thực vật đặc trưng. Các khu rừng tại đây vẫn giữ được độ nguyên sinh cao, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật bản địa.

Trong đó, Hin Sam Wan, hay còn được gọi là “đá ba con cá voi”, là một trong những điểm check-in ấn tượng nhất của vùng Bueng Kan. Ba khối đá sa thạch khổng lồ xếp nối nhau, uốn cong như lưng của những chú cá voi đang bơi giữa đại ngàn, tạo nên hình ảnh vừa độc đáo về địa chất, vừa giàu cảm xúc trải nghiệm.

Hin Sam Wan, hay còn được gọi là “đá ba con cá voi” là điểm check-in độc đáo (Ảnh: TAT)

Wat Phu Tok là một trong những điểm đến đặc biệt nhất của Bueng Kan. Ngôi chùa được xây dựng quanh một ngọn núi sa thạch, nổi bật với hệ thống lối đi bằng gỗ uốn quanh vách đá, được dựng hoàn toàn thủ công bởi các nhà sư và người dân địa phương.

Những con đường gỗ này nối thành nhiều tầng, men theo sườn núi, có đoạn chỉ vừa đủ một người đi, bên dưới là khoảng không sâu hun hút, tạo nên cảm giác vừa hồi hộp vừa cuốn hút. Tuy nhiên, điều khiến Wat Phu Tok trở nên khác biệt không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở ý nghĩa tinh thần: mỗi tầng đường được xem như một nấc thang tu tập, tượng trưng cho hành trình con người vượt qua tham – sân – si để tiến đến sự an yên.

Càng lên cao, không gian càng mở rộng, gió thổi mạnh hơn, và cũng chính lúc đó, nhịp bước dường như chậm lại, tâm trí trở nên tĩnh lặng hơn. Từ trên đỉnh, toàn cảnh núi rừng Đông Bắc Thái Lan trải dài trước mắt, không ồn ào, không chen lấn, chỉ còn lại cảm giác thanh sạch và nhẹ nhõm.

Trong khi đó, hồ Bueng Khong Long mang đến một sắc thái hoàn toàn khác trong hành trình khám phá Bueng Kan. Sự yên tĩnh, ít thương mại hóa và cảnh quan mở giúp Bueng Kan trở thành điểm đến phù hợp cho những ai tìm kiếm sự cân bằng, nghỉ ngơi tinh thần. Không gian xung quanh hồ cũng gắn liền với đời sống địa phương, nơi du khách có thể dễ dàng bắt gặp những hoạt động thường nhật như đánh bắt cá, sinh hoạt ven hồ, từ đó cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Nakhon Phanom, nơi câu chuyện Việt tiếp tục được kể trên đất Thái

Thành phố này từ lâu đã được biết đến như một “cầu nối ký ức” giữa Việt Nam và Thái Lan, khi cộng đồng người Việt sinh sống tại đây qua nhiều thế hệ đã góp phần tạo nên một bản sắc rất riêng, thể hiện rõ qua kiến trúc, đời sống và những câu chuyện được gìn giữ theo thời gian.

Tại khu vực Vietnamese Memorial Clock Tower, dấu ấn Việt hiện diện rõ nét trong kiến trúc, nhịp sống và những câu chuyện được truyền lại theo thời gian, trở thành minh chứng cho một lịch sử gắn bó bền chặt.

Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nakhon Phanom (Ảnh: TAT)

Một điểm dừng chân đầy ý nghĩa là Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ ký ức về Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Thái Lan, như biểu tượng cho mối liên kết lịch sử giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, đời sống tâm linh tại đây hiện diện rõ nét qua những ngôi chùa như Wat Maha That Prathat Nakhon hay Wat Phra That Phanom Woramahawihan, nơi các nghi lễ diễn ra trong không gian tĩnh tại.

Khi chiều buông, bữa tối bên sông hoặc trên du thuyền xuôi dòng Mekong - ranh giới tự nhiên giữa Thái Lan và Lào - mang đến những khoảnh khắc lắng đọng. Vào dịp cuối tuần, du khách có thể khám phá khu vực Tháp Đồng Hồ với chợ đêm địa phương.

Ẩm thực ở Isan

Ẩm thực ở Isan hấp dẫn không phải bởi sự cầu kỳ, mà bởi hương vị chân thật, phản ánh rõ nét đời sống và văn hóa của người dân nơi đây.

Khác với ẩm thực miền Trung hay miền Nam Thái Lan, món ăn Isan nổi bật với sự kết hợp táo bạo giữa chua - cay - mặn, trong đó vị cay nồng của ớt, vị chua thanh của chanh hoặc lên men, cùng vị mặn đậm từ các loại mắm cá tạo nên một tổng thể vừa kích thích vị giác vừa để lại dư vị rất lâu.

Nếu có dịp đến đây, bạn có thể thưởng thức: Laab Pla: gỏi cá băm trộn thính gạo rang, chua cay đậm đà; Som Tam: gỏi đu đủ xanh nổi tiếng, vị chua – cay – mặn – ngọt hài hòa; Sai Krok Isan: xúc xích lên men, có vị chua nhẹ đặc trưng; Pla Chon Neung Jaew: cá lóc hấp chấm nước sốt jaew cay; Pla Som Tod: cá lên men chiên giòn, vị chua nhẹ hấp dẫn; Kai Yang: gà nướng than, ăn kèm xôi và nước chấm…

Ẩm thực Isan - vùng Đông Bắc Thái Lan - hấp dẫn bởi sự chân thật (Ảnh: expique)

Điều khiến ẩm thực Isan trở nên đáng thử không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cách thưởng thức. Ở đây, bữa ăn thường mang tính cộng đồng, các món được bày chung để mọi người cùng chia sẻ, tạo nên cảm giác gần gũi và gắn kết.

Du khách không chỉ “ăn” mà còn “trải nghiệm” - từ việc ngồi quây quần bên mâm cơm, dùng xôi nếp bằng tay, đến việc trò chuyện cùng người dân địa phương trong không khí cởi mở, chân thành.