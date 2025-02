Hội An lọt top điểm đến trăng mật và điểm đến hàng đầu thế giới

Mới đây, trong bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations do Tripadvisor công bố, phố cổ Hội An tiếp tục gây tiếng vang khi được vinh danh trong hai hạng mục danh giá nhất. Theo đó, Hội An xếp thứ 4 trong danh sách 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới và đứng thứ 11 trong danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới.

Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best được coi là "giấy chứng nhận" cho mức độ xuất sắc trong ngành du lịch, được trao cho những điểm đến nhận được nhiều đánh giá cao nhất từ cộng đồng khách du lịch trong suốt 12 tháng qua. Có chỉ không đến 1% trong tổng số 8 triệu điểm đến trên thế giới được trao danh hiệu cao quý này, cho thấy sự đặc biệt và giá trị của Hội An trong bản đồ du lịch quốc tế.

Hội An - từng là thương cảng sầm uất nhất đông Nam Á - đến nay vẫn là một di sản được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Phố Hội nổi tiếng với những nét kiến trúc cổ kính, những con phố rạc ánh đèn lồng sắc màu, những ngôi nhà có màu vàng đặc trưng cùng hàng loạt đền, chùa, miếu cổ như chùa Cầu, chùa Ông, miếu Quan Công, miếu Ngũ Hành Hy Hòa...

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp kiến trúc và lịch sử, Hội An còn là "thiên đường" dành cho những ai yêu thương mạnh văn hóa bản địa và trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Từ các quán ăn ven sông với những món đặc sản như cao lầu, mỳ Quảng, cho đến những cửa hàng thủ công, mộc máy thời trang danh tiếng - tất cả đã làm nên một Hội An vừa truyền thống vừa hiện đại.