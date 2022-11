Hồ nước có màu đỏ như máu, ẩn chứa nhiều bí ẩn về sự chết chóc

Hồ Natron được tìm thấy trong một vùng đất khô hạn phía bắc Tanzania, cách thành phố Arusha hơn 100km về phía tây bắc. Màu sắc của hồ nước này bạn sẽ chưa từng thấy hoặc nghe nói về nó.

6 sự thật về hồ Natron

Dưới đây là một số sự thật về hồ Natron mà ít người biết tới:

1. Mưa “ma”

Hồ Natron chỉ nhận được lượng mưa vỏn vẹn 400mm mỗi năm, phần lớn trong số đó là mưa “ma”, bởi nước bốc hơi trước khi chạm vào bề mặt đất. Điều này là do hồ nằm trong sa mạc khô hạn.

2. Hồ nhận nước từ núi lửa

Hồ Natron không có cửa xả, nhận phần lớn nước từ các con suối và dòng nước lớn. Do nước chảy vào hồ có chảy qua núi lửa Mt Ol Doinyo Lengai gần đó nên nước có tính kiềm cao.

3. Nước trong hồ có độc

Hồ Natron chứa một lượng lớn muối, soda, trầm tích magnesit. Đây là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của một loại vi khuẩn gây hại cho các sinh vật uống phải nó.

4. Chim hồng hạc phát triển mạnh tại khu vực này

Hồng hạc không bị ảnh hưởng bởi chất độc trong hồ nước, trong khi các loài động vật khác sẽ chết ngay sau khi uống nước. Chính vì thế, xung quanh hồ nước có rất nhiều chim hồng hạc sinh sống.

Việc nhìn thấy hồ nước chuyển sang màu đỏ, cùng với màu hồng của hồng hạc ở đây đã tạo nên một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

5. Nước đôi khi chuyển sang màu đỏ

Nước trong hồ Natron đôi khi chuyển sang màu đỏ hoặc màu đỏ cam. Điều này là do tảo phát triển mạnh trong môi trường chứa nhiều kiềm. Màu đỏ của hồ nước thậm chí còn có thể nhìn thấy từ bên ngoài vũ trụ.

6. Hồ có nhiệt độ cao

Nhiệt độ của hồ Natron có thể tăng lên tới 60 độ C vào mùa hè. Ngoài ra, có nhiều suối nước nóng ở phía đông hồ nước.

Tại sao người ta gọi hồ Natron là “hồ chết chóc”?

Ngoài việc đôi khi hồ nước chuyển sang màu đỏ, còn một lý do khác khiến nó bất thường chính là ăn mòn da do ngọn núi lửa gần đó gây ra. Các chất có trong hồ nước rất độc, xác động vật và chim chóc được tìm thấy rất nhiều trong và xung quanh hồ. Đây là lý do khiến hồ Natron dù có màu đỏ rất đẹp nhưng lại ẩn chứa sự chết chóc.

Nước trong hồ chứa rất nhiều vi khuẩn lam. Đây là một loại tảo tiết ra chất hóa học gây hại cho tế bào, hệ thần kinh, gan của các loài sinh vật tiêu thụ nó. Kết quả là có nhiều loài động vật sau khi uống nước từ hồ Natron đã chết.

Xác của các loài động vật chết trong nước đều bị vôi hóa, giống như xác ướp.

Những điều cần biết khi tới hồ Natron

Ngoài hồ Natron, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng sa mạc, chim hồng hạc, các loài chim quý khác, núi lửa và vách đá gần đó.

Gần hồ Natron còn có một nhóm dân tộc Maasai sinh sống. Người Maasai chống lại sự hòa nhập với xã hội hiện đại, tự hào về việc giữ lại được bản sắc văn hóa và lối sống truyền thống của mình. Họ thường mặc áo choàng màu đỏ và xanh lam, phụ nữ đeo trang sức có đính hạt nhiều màu sắc.

Khi đến thăm hồ Natron và núi lửa Mt Ol Doinyo Lengai, bạn nên thuê các dịch vụ để có thể không bỏ lỡ những địa điểm thú vị. Hướng dẫn viên sẽ đưa bạn đi quanh hồ, đi bộ đường dài tới thác Ngare Sero hoặc leo lên núi lửa.

Hồ Natron nằm trong vùng khô hạn và nóng bức, nhiệt độ dễ dàng tăng vọt lên 40 độ C. Vì thế, thời điểm lý tưởng để đến đây là từ tháng 7 tới đầu tháng 10. Lúc này, thời tiết sẽ mát mẻ hơn, không mưa, bạn sẽ dễ dàng có được tầm nhìn bao quát mọi thứ.

