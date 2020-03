Du lịch Kiên Giang thiệt hại hơn 2.446 tỷ đồng do dịch Covid-19

Thứ Tư, ngày 04/03/2020 11:46 AM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình khách du lịch đến với Kiên Giang có phần sụt giảm, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. - Báo Giao Thông

Tàu du lịch PACIFIC VENUS quốc tịch Nhật Bản chở theo 262 hành khách quốc tế cập cảng Phú Quốc (Kiên Giang) vào ngày 1/2. (Ảnh Internet)

Ngày 3/3, ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, trong tháng 2 và đến quý 1/2020 ngành du lịch tỉnh Kiên Giang ước tính thiệt hại khoảng 2.446 tỷ đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong tháng 2, đối với thị trường khách Trung Quốc, khách du lịch giảm khoảng 97,9% so với cùng kỳ, tương đương 19.000 khách, mức chi tiêu bình quân 790.92 USD/lượt, thiệt hại kinh tế khoảng 345 tỷ đồng. Đối với thị trường khách quốc tế còn lại giảm 44% tương đương lượng khách giảm khoảng 19.785 khách thiệt hại kinh tế khoảng 360 tỷ đồng.

Đối với thị trường khách nội địa giảm 50% tương đương khoảng 152.000 khách, thiệt hại kinh tế khoảng 334 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số thiệt hại kinh tế tháng 2/2020 là 1.039 tỷ đồng và tổng cộng chung mức thiệt hại trong quý 1/2020 là 2.446 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ tính riêng ở huyện Phú Quốc, trong tháng 2/2020 lượng khách du lịch chỉ đạt 170.500 lượt. Lũy kế 2 tháng được 383.306 khách (đạt 12,7% so với kế hoạch), giảm 35,6% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú đạt 868 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đạt 2.118 tỷ đồng (giảm 58,1% so với cùng kỳ).

Theo đánh giá của ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang, bước vào tháng 3/2020, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới như: Hàn Quốc, Ý, Iran, Trung Quốc... nên khách du lịch vẫn còn giảm mạnh và mức độ thiệt hại kinh tế sẽ tiếp tục ở mức cao (trong đó, khách Trung Quốc chiếm khoảng 30% lượng khách quốc tế đến Phú Quốc).

“Nguyên nhân là do Trung Quốc đã hạn chế công dân đi ra nước ngoài, các chuyến bay kết nối từ tỉnh, thành Trung Quốc đến Phú Quốc đã tạm dừng; Việt Nam không đưa đón khách từ vùng dịch. Ngoài ra, các thị trường khách quốc tế khác cũng đang e ngại đến khu vực châu Á (có Việt Nam) kéo theo là tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, người dân, du khách ở trong nước cũng hạn chế đi du lịch vì lo ngại dịch bệnh”, ông Dũng thông tin thêm.

Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, do vào mùa nghỉ Đông ở châu Âu, nên tình hình du lịch ở Phú Quốc có khả thi sớm hồi phục. Đồng thời, khi cả nước công bố hết dịch Covid-19, sẽ nối lại các đường bay đối với các nước đến Việt Nam trong đó có Phú Quốc.

“Hy vọng trong những tháng hè, Phú Quốc sẽ là điểm đến hấp dẫn an toàn cho du khách nội địa và quốc tế sau khi kết thúc dịch Covid-19”, ông Huỳnh chia sẻ.

