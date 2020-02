Dịch virus Corona: Dừng tổ chức lễ hội lớn nhất Lạng Sơn

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 19:05 PM (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, ban tổ chức Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ đã có thông báo dừng tổ chức mọi hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Virus Corona Sự kiện:

Theo thông báo ngày 4/2 của UBND phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, ngày 13/1 BTC Lễ hội đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện công điện của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona và công văn của UBND TP. Lạng Sơn về việc tạm dừng tổ chức khai mạc các lễ hội Xuân Canh Tý, BTC Lễ hội đền Kỳ Cùng thông báo dừng các hoạt động tổ chức lễ hội năm 2020.

Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Tả Phủ diễn ra từ ngày 22 - 27 tháng Giêng hằng năm, là một trong những lễ hội quy mô lớn và dài nhất tại TP.Lạng Sơn. Trong lễ hội, đoàn rước kiệu di chuyển từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng thu hút hàng vạn người dân địa phương cũng như du khách thập phương tham dự. Từ năm 2016, lễ hội đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội lớn nhất xứ Lạng dừng các hoạt động tổ chức.

Ông Nguyễn Cường (phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) cho biết: "Tình hình dịch bệnh virus Corona như này, không nên tụ tập đông người, ban tổ chức lễ hội có quyết định dừng là rất hợp lý, đúng theo chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương. Tuy nhiên với khía cạnh là một người dân địa phương tôi cũng cảm thấy tiếc vì Tết năm nay thiếu đi 1 dịp vui, thiếu đi 1 lễ hội đông vui nhất xứ Lạng. Nhưng đây là điều bất khả kháng, nên người dân chúng tôi cũng rất ủng hộ".

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ là lễ hội lớn nhất xứ Lạng được tổ chức hằng năm.

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ thu hút hàng nghìn lượt nhân dân và du khách thập phương.

Chị Anh Thư (phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn) cho biết: "Vẫn cứ hy vọng là dịch bệnh sẽ được kiểm soát trước thời điểm tổ chức lễ hội. Mặc dù lễ hội không được tổ chức, người dân xứ Lạng ai nấy đều cảm thấy tiếc, nhưng với tình hình như hiện nay thì việc dừng các hoạt động là rất hợp lý để đảm bảo phòng chống dịch bệnh do virus Corona, tránh tụ tập để rồi lây lan".

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống sinh động.

Theo truyền thuyết, đền Kỳ Cùng (phường Vĩnh Trại) thờ quan Tuần Tranh thuộc nhà Trần, do oan khuất nên ông nhảy xuống sông Kỳ Cùng tự vẫn. Sau này, Tả đô đốc Hán quận công Thân Công Tài được nhà Lê cử lên Lạng Sơn đã minh oan cho cái chết của ông Tuần Tranh. Sau khi ông mất, người dân lập đền Tả Phủ (phường Hoàng Văn Thụ) để thờ cúng.

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội.

Cảm kích trước công ơn của ông Thân Công Tài, ngày 22 tháng Giêng hằng năm, vào đúng giờ ngọ, người dân địa phương mở hội rước bát hương ông Tuần Tranh từ đền Kỳ Cùng lên đền Tả Phủ tạ nghĩa.

Đến ngày 27 tháng Giêng sẽ rước kiệu quay ngược lại. Đặc biệt, trong ngày 27 tháng Giêng sẽ diễn ra lễ cướp đầu pháo, theo quan niệm dân gian ai cướp được đầu pháo năm ấy sẽ gặp may mắn tài lộc.

Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống sinh động, trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân trong tỉnh và khách thập phương dịp đầu năm.

Nguồn: http://danviet.vn/du-lich/dich-virus-corona-dung-to-chuc-le-hoi-lon-nhat-lang-son-1056947.htmlNguồn: http://danviet.vn/du-lich/dich-virus-corona-dung-to-chuc-le-hoi-lon-nhat-lang-son-1056947.html