Du khách Sài Gòn ngỡ ngàng trước cảnh đẹp như tranh vẽ ở Mai Châu

Mai Châu yên bình và mộc mạc tựa như đoá hoa rừng Tây Bắc khiến bao du khách “phải lòng”, đã đến rồi chẳng muốn rời đi.

Hành trình rong ruổi núi rừng Tây Bắc, ghé ngang Hoà Bình và lựa chọn Mai Châu làm nơi dừng chân, du khách sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trước hết là cảm nhận nét tươi mới của cảnh sắc thiên nhiên và sau đó là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp con người Mai Châu.

Nằm ở điểm cực tây của tỉnh Hoà Bình, cách Hà Nội khoảng 150km, Mai Châu là điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn tìm đến nghỉ dưỡng cùng gia đình và bạn bè. Riêng đối với những phượt thủ, vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình ở Mai Châu rất tuyệt để trải nghiệm hành trình trên những chiếc xe máy.

Nằm giữa lòng thung lũng bao quanh núi non hùng vĩ, nên thơ, Mai Châu còn được ưu ái khí hậu ôn đới, mát dịu và trong lành. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình ở Mai Châu nằm trong khoảng 27-31 độ C là điểm đến lý tưởng để bạn tránh cái nắng gay gắt, bức bối của miền Bắc. Vào mùa thu, nhiệt độ trung bình chỉ nằm trong khoảng 26 độ C. Mùa đông tại Mai Châu tương đối lạnh, nhiệt độ thường rơi vào khoảng 16 độ C. Mùa xuân nền nhiệt độ ở đây cũng vô cùng dễ chịu khoảng 20 độ C.

Mỗi mùa Mai Châu mang đến một cảnh sắc rất riêng, đủ để bạn ngất ngây suốt bốn mùa: mùa nước đổ, mùa lúa vàng, lúa xanh, mùa hoa ban, hoa đào bung nở rực rỡ toả sắc…

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 6, Mai Châu vào mùa nước đổ. Đến Mai Châu thời điểm này, du khách sẽ thấy các thửa ruộng đầy ắp nước dẫn từ suối về. Nhìn từ trên cao lúc mặt trời lên, cả một vùng Mai Châu tựa như một tấm gương lớn lấp lánh ánh nắng.

Đem lòng yêu Mai Châu từ những điều bình dị, từ ruộng lúa bậc thang xăm xắp nước, nương ngô trù phú, đồng chuối xanh rì… và từ những khoảnh khắc đời thường của người dân bản địa.

“Lần đầu đến Mai Châu, tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và con người nơi đây. Tất cả mọi thứ thật sự gần gũi, bình dị. Đối với tôi, những trải nghiệm có được khi lưu lại đây dù chỉ là thời gian ngắn nhưng không gì có thể diễn tả hết được. Người dân nhiệt tình, hiếu khách. Không khí mát mẻ, trong lành. Ẩm thực cũng tuyệt vời, nhất là đặc sản mắc khén, cá suối hấp, xôi nếp, cơm lam…”, bạn Võ Tâm (TP.HCM) vừa ghé thăm Mai Châu chia sẻ.

Ẩn mình giữa núi rừng, giữa màn sương bảng lảng sáng sớm hay làn khói lam chiều lơ lửng là những nếp nhà sàn. Chiều ở Mai Châu, phảng phất trong những căn bếp là mùi thơm của cơm, đặc sản núi rừng.

Mai Châu nổi tiếng với những hạt gạo mùi vị thơm ngon, săn chắc của người Thái. Món ăn trứ danh từ gạo đầu tiên phải kể đến là món cơm lam, dân dã nhưng cực kỳ ngon nấu trong những ống nứa non, ăn kèm với muối vừng, thịt heo… Xôi nếp nướng là món ăn tiếp theo du khách nên thử một lần khi tới Mai Châu. Những hạt gạo nếp được trồng trên thửa ruộng bậc thang, trải qua khâu chế biến kỳ công để cho ra món xôi nếp nướng thơm lừng.

Những món ăn bản địa mang đậm hương vị núi rừng. Ảnh: Tuấn Huy

Cơm lam, xôi nếp là một trong những món ăn tinh tuý ở Mai Châu, từng được thi sĩ Quang Dũng nhắc tới qua những vần thơ: "Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói. Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”.

Ở Mai Châu có nhiều bản làng dần phát triển về du lịch. Du khách có thể đi dạo bằng xe đạp, xe máy, xe điện, đi bộ và ghé thăm những nếp nhà sàn có tuổi đời hàng trăm năm trong các bản như bản Lác, bản Văn, bản Pom Coong. Tại các khu nghỉ dưỡng thường cho khách thuê xe đạp với giá 20 – 50.000 đồng/xe. Nếu di chuyển bằng xe điện để tham quan quanh Mai Châu thường có giá khoảng 300.000 đồng/người. Ngoài ra phí thuê xe máy cũng không quá cao, thoải mái cho du khách lựa chọn.

Du lịch phát triển, tuy nhiên người dân vẫn lưu giữ các phong tục tập quán, văn hoá đắc sắc nhiều đời. Nếu tới bản Lác, du khách sẽ được tìm hiểu về công đoạn làm ra những tấm thổ cẩm hoạ tiết tinh xảo, ăn món cơm lam, gà đồi nổi tiếng khắp Tây Bắc. Ghé bản Văn, Pom Coong thăm những làng văn hoá du lịch, mua những món đồ bản địa độc đáo làm quà hay làm kỉ niệm…

