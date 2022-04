Du lịch tiết kiệm: Đi Sapa 2N2Đ với 2 triệu đồng và cách lựa chọn khác biệt của nhóm bạn trẻ

Nhóm bạn trẻ này không đi nhiều những điểm nhân tạo như Fansipan, cầu kính... Thay vào đó, họ thích sự mộc mạc của núi rừng Tây Bắc nên những điểm đến cũng khác mọi người khá nhiều.

Bạn Hồ Thiên Nga đã chia sẻ cách đi Sapa khác biệt với phần đông khách du lịch khi đến đây thăm quan, nghỉ dưỡng.

Theo đó, Thiên Nga cùng nhóm bạn đã không đi nhiều những điểm nhân tạo nhưng luôn nằm trong lựa chọn của khách du lịch như Fansipan, cầu kính... Thay vào đó, cô và nhóm bạn thích sự mộc mạc của núi rừng Tây Bắc, vì vậy những điểm đến cũng khác mọi người khá nhiều.

Cùng Hồ Thiên Nga khám phá Sapa qua cách chia sẻ dưới đây:

Nơi ở

Chúng mình chọn Lá Đỏ Homestay 1 đêm tại 31 Hoàng Liên (gần trung tâm nhưng không quá đông đúc náo nhiệt). Phòng ở đây dao động từ 400 Đến 800 theo phong cách vintage với hoạ tiết hoa văn thổ cẩm kết hợp cùng tone nâu của gỗ mộc mạc và ấm cúng. Khu này view nhìn được tàu lên Mường Hoa và săn mây ngay tại phòng những ngày Sapa có mây luôn. Phòng mình ở có cây trước cửa sổ, chụp hắt qua xinh cực, chị chủ ở đây cũng rất nhiệt tình nha.

Di chuyển

Mình đi lên bằng Interbus giá vé 220k (giá đại lý) tuy nhiên mình thấy khoang ghế đôi hơi ngắn, mình m6 nằm đã hơi khó chịu, không biết mấy bạn m8 thì khó chịu thế nào. Ngày đầu đi xe đêm lên, ở home một tối, tối hôm sau lên xe đêm về.

Di chuyển ở Sapa không quá đắt, chúng mình thuê xe máy giá 100k (xe số) đổ thêm xăng tầm 120k di chuyển bét nhè. Xe điện ở đây giá cũng khá rẻ đi theo đoàn nên đi xe điện dạo quanh khu trung tâm để tận hưởng không khí mát mẻ của Sapa.

Ăn uống

Đợt này chúng mình nhận được lời mời của một vài nhà hàng, nên ăn hơi nhiều, các bạn có thể giảm kinh phí phần ăn uống để giảm kinh phí tổng chuyến đi. Kinh phí mỗi bữa ăn ở nhà hàng dao động 200-250k/người.

- Nhà hàng Quang Dũng: có rất nhiều cá, món nào mọi người ăn cũng có cá.

- Nhà hàng Hải Lâm: Có món gà tử thần.

- Tiệm gà Tuk Tuk: quán gà có mẹt gà nướng cơm lam ngon, view ngắm thị trấn xinh xắn.

- Quán cơm Già Bản có thắng cố và mâm cơm nhà cho ai ăn uống tại Sapa quá chán cần một sự cơm nhà.

Lịch trình chi tiết 2N2Đ xuất phát từ Hà Nội

Ngày 1: Check in tại Lá Đỏ Homestay nghỉ ngơi -> Check in nhà thờ -> Quảng trường -> Sun Plaza -> Hồ Sapa -> Khám phá những con dốc không kém gì Đà Lạt -> ăn tại nhà hàng Quang Dũng -> đi Ô Quý Hồ check in cây cô đơn -> ăn tối tại nhà hàng Hải Lâm -> tắm lá thuốc người Dao đỏ.

Ngày 2: Ăn sáng tại bún chả Nga Cảnh (596 Điện Biên Phủ) -> Rock Garden coffee and homestay -> đi ăn tại Tiệm gà Tuk Tuk (639 Điện Biên Phủ) -> nghỉ trưa -> đến Utopia Eco Lodge -> ăn tối tại nhà hàng Già Bản (số 421 Điện Biên Phủ )-> ăn bánh hạt dẻ (57 Xuân Viên) mua dâu tây.

10h45: lên xe về Hà Nội.

Kinh phí: Tổng 3 triệu 700 cho hai người, ăn no vác thêm 2 cân về Hà Nội. Mỗi người 1 triệu 850 nghìn đồng.

Kinh nghiệm rút ra

- Không khí Sapa đợt này khá dễ chịu, sáng tối se lạnh, trưa hơi nóng nên mọi người nên đem quần áo mùa hè thu, 1 chiếc áo khoác ấm và một chiếc áo chống nắng.

- Nếu muốn săn mây nên hỏi kinh nghiệm người dân địa phương và dậy sớm để đi săn.

- Để tiện đi lại nên thuê xe máy và nhớ kiểm tra xăng và phanh xe thường xuyên.

- Nên đặt trước phòng và xe trước khi đến.

- Sắp xếp vị trí các điểm đến phù hợp, 1 ngày đi khu trung tâm, một ngày đi ra các bản.

Cách để giảm thiểu chi phí:

+ Đi theo team.

+ Ở homestay giá cả hợp lý.

+ Không nhất thiết ăn nhà hàng tất cả các bữa, chỉ cần ăn 2 bữa thôi, 2 bữa còn lại ăn bánh cuốn, cơm phở cũng oke nè.

+ Không đi nhiều những điểm nhân tạo.

Ngắm những hình ảnh đẹp trong chuyến đi của bạn Hồ Phương Nga

