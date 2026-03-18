Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm du lịch nuôi vịt, chăn trâu, câu cá

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nhiều du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm du lịch đồng quê như cho đàn vịt ăn, cưỡi trâu, câu cá tại Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị.

Khi đến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều du khách quốc tế tìm đến nông trại Duck Farm có địa chỉ ở thôn Bồng Lai, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị trải nghiệm dịch vụ “massage vịt”, chăn trâu và các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp đậm chất đồng quê. Nằm yên bình bên một nhánh sông Son thơ mộng, nông trại đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm hứng cho những người yêu thiên nhiên.

Nông trại này có diện tích hơn 1,3 ha được bao quanh bởi những đồi keo tràm xanh mướt. Nơi đây mang đến một góc trải nghiệm khác biệt khi du lịch tại vùng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Du khách thích thú khi bầy vịt con quấn quanh chân mình

Du khách thích thú khi bầy vịt con quấn quanh chân mình

Du khách có thể đặt vịt con đứng trên tay hoặc chân để cho ăn

Du khách có thể đặt vịt con đứng trên tay hoặc chân để cho ăn

Du khách chụp ảnh bên cạnh con trâu

Du khách chụp ảnh bên cạnh con trâu

Du khách trải nghiệm chăn vịt trong không gian đồng quê Việt Nam

Du khách trải nghiệm chăn vịt trong không gian đồng quê Việt Nam

Anh Trần Quốc Hoàn, chủ nông trại Duck Farm Phong Nha đã huấn luyện bầy vịt phục vụ các hoạt động trải nghiệm của du khách

Anh Trần Quốc Hoàn, chủ nông trại Duck Farm Phong Nha đã huấn luyện bầy vịt phục vụ các hoạt động trải nghiệm của du khách

2 du khách đến từ nước Anh thích thú khi ôm những chú vịt trên tay

2 du khách đến từ nước Anh thích thú khi ôm những chú vịt trên tay

Du khách Tim, đến từ nước Anh cho biết, đây là trải nghiệm rất thú vị

Du khách Tim, đến từ nước Anh cho biết, đây là trải nghiệm rất thú vị

Vịt được huấn luyện từ nhỏ nên khá thân thiện với con người

Vịt được huấn luyện từ nhỏ nên khá thân thiện với con người

Sau khi chăn vịt, du khách tìm đến thú vui câu cá

Sau khi chăn vịt, du khách tìm đến thú vui câu cá

Thời gian trải nghiệm tại nông trại khoảng 2 tiếng đồng hồ, giá vé 120.000 đồng mỗi người

Thời gian trải nghiệm tại nông trại khoảng 2 tiếng đồng hồ, giá vé 120.000 đồng mỗi người

Khách Tây thấy mặc cả ở Việt Nam 'rất thú vị'
Khách Tây thấy mặc cả ở Việt Nam 'rất thú vị'

Sau ba tuần xuyên Việt, du khách Mỹ Gentry Hale bất ngờ vì Việt Nam quá rộng, thời tiết "khó lường" và việc mặc cả khi đi mua sắm thú vị, tiết kiệm...

Theo Thanh Hiếu

17/03/2026 17:36 PM (GMT+7)
