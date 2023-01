Điểm đến hàng đầu của du lịch biển đảo gọi tên Côn Đảo

Với núi non hùng vĩ, bãi biển đẹp và những rặng san hô kỳ thú, Côn Đảo được đánh giá là một trong những hòn đảo du khách không thể bỏ qua. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều cung đường leo núi thú vị hay lặn biển ngắm san hô. Điều thú vị đối với du khách quốc tế là Côn Đảo hiện không phải là lựa chọn phổ biến cho du lịch biển ở Việt Nam.

Quần đảo Côn Đảo bao gồm các tiểu đảo khác nhau như hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Tre, hòn Trứng, hòn Cau,… là nơi hội tụ các dải san hô với mật độ dày nhất Việt Nam và cũng là nơi lý tưởng để khám phá thế giới đại dương kỳ thú với hoạt động lặn ngắm san hô và câu cá trên biển

Ngoài ra, ở Côn Đảo còn có quần thể rùa biển rất lớn, hàng năm vào mùa sinh sản, có hàng ngàn lượt rùa biển lên các bãi cát để đẻ trứng. Ngắm rùa đẻ trứng ở Côn Đảo là một trong những điểm nhấn thú vị khi ghé thăm hòn đảo này. Nếu đến đây vào tháng 8, rất có thể du khách sẽ được chứng kiến trải nghiệm kỳ thú này của thiên nhiên.

Côn Đảo, còn được biết đến với các tên khác nhau như Côn Sơn, Côn Lôn hay Côn Non, còn được người Khmer gọi là Koh Tralach, là một quần đảo ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cách sông Hậu 45 hải lý, cách thành phố Hồ Chí Minh một quãng đường dài. Vũng Tàu 97 hải lý.

Theo số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 9 tháng năm 2022, Côn Đảo đón 448.215 lượt khách, đạt 116,57% kế hoạch năm, tăng 80,27% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng khách quốc tế là 7.067 lượt, tăng 95,82% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu du lịch, dịch vụ hơn 1.567 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021.

