Dải lụa xanh hiện lên ở hồ Trị An khiến du khách say lòng, nhiếp ảnh gia mê mẩn

Những ngày này, mặt nước hồ Trị An đoạn qua ấp Bến Nôm 2 (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bỗng trở nên khác lạ. Từng mảng tảo xanh trải dài trên mặt hồ, tựa như một tấm thảm ngọc giữa thiên nhiên hoang sơ.

Một góc Bến Nôm nhuộm màu xanh của tảo

Nhìn từ trên cao, những mảng tảo xanh xen kẽ với màu đất tạo thành một bức tranh đầy màu sắc.

Màu xanh của tảo thay đổi tùy theo ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt hồ. Khi những cơn mưa trút xuống, màu tảo mới nhạt đi.

Theo người dân địa phương, mùa tảo thường xuất hiện từ tháng 6 - 9 hằng năm khi mực nước trong hồ xuống thấp. Dù không phải là hiện tượng lạ, nhưng mỗi mùa tảo đến lại mang theo vẻ đẹp bất ngờ cho mặt hồ.

Nơi đây cũng là bến cá Phú Cường, nơi ngư dân đánh bắt thủy sản ở hồ Trị An

Những chiếc thuyền đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An được ngư dân neo đậu sát nhau quanh bờ. Dải đất màu nâu, tương phản với màu xanh ngắt của tảo.

Bức tranh thiên nhiên này không chỉ khiến du khách say lòng, mà còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho những người yêu nhiếp ảnh.

Những bức ảnh chụp trên cao trông rất sinh động

Anh Nguyễn Văn Anh, một nhiếp ảnh gia đến từ phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai cho biết, mùa tảo ở hồ Trị An có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Cảnh sắc ở đây thay đổi theo ánh sáng, ảnh chụp lên rất ấn tượng.

“Tôi thường đến Bến Nôm lúc sáng sớm, khi mặt trời vừa ló mình qua những đám mây. Màu của tảo lúc ấy chuyển dần từ xanh đậm sang xanh lơ, rồi pha ánh vàng khi nắng lên, trông rất tuyệt”, anh chia sẻ.

Một nhiếp ảnh gia dùng flycam để "săn ảnh" Bến Nôm

Không ồn ào, không dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nguyên bản.

Hồ Trị An khi nước rút hiện lên những lạch nước uốn lượn như bức tranh thủy mặc

Ông Nguyễn Văn Sơn, lão ngư gắn bó nhiều năm với hồ Trị An cho hay, tảo thì năm nào cũng có nhưng chỉ xuất hiện ở mỗi khu vực Bến Nôm 2. Tảo có khi xanh rì như bãi cỏ non, có khi lại lấp lánh dưới ánh nắng.

“Dân làng quen gọi đó là 'mùa hồ thay áo'. Gần đây có nhiều người trẻ tới chụp ảnh, quay phim, tôi thấy cũng vui lây vì vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng khiến nhiều du khách biết đến”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Sông La Ngà, một trong những nguồn cung cấp nước cho hồ Trị An

Hồ Trị An rộng 323km2 trải dài qua nhiều xã của Đồng Nai. Mỗi nơi lại mang một diện mạo riêng nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là mùa tảo xanh nở rộ, biến mặt hồ thành bức tranh sống động, hút hồn bất kỳ ai yêu thích cảnh đẹp.