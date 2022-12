Chuyến du lịch khám phá ẩm thực ở miền Trung

Đó là chia sẻ của bạn Phạm Thanh Lam (đến từ Hà Nội) với Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi về chuyến du lịch miền Trung trong thời gian 4 ngày 3 đêm.

Khác với đa số mọi người, cô nàng 24 tuổi này thường ưu tiên chọn những nơi có không gian yên tĩnh, vắng vẻ để đi du lịch, khám phá.

Thanh Lam cho biết, cô chọn Huế, Đà Nẵng và Hội An làm điểm dừng chân bởi những địa điểm này ở miền Trung, không quá cách xa Hà Nội. Thêm vào đó, ba nơi này ở gần nhau đỡ mất công di chuyển và có nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn.

Vì có nhiều thời gian nên Lam cùng bạn bè chọn xe khách từ Hà Nội vào Huế và chiều về là Đà Nẵng - Hà Nội. “Ở chiều đi, mình chọn xe Sâm Hương xuất phát từ bến xe Nước Ngầm đến trung tâm TP Huế. Xe này có sạc, rèm che, nhà vệ sinh trên xe nên suốt chặng, mình rất yên tâm ngủ ngon. Chiều về, mình đặt xe Phương Trang từ bến xe trung tâm Đà Nẵng về bến xe Giáp Bát”, Thanh Lam nói.

Ngày đầu của chuyến du lịch miền Trung, Lam đi ăn sáng rồi tham quan cung An Định, ghé thăm làng hương Thủy Xuân nổi tiếng, đến đồi Vọng Cảnh gần đó. Thanh Lam tiếp tục tham quan lăng vua Khải Định, đi dạo cầu đi bộ gỗ lim.

Trong chuyến đi này, Thanh Lam thích đồi Vọng Cảnh ở Huế. Ngắm nhìn dòng sông Hương màu xanh ngọc bích hoà cùng màu xanh lục của lá cây cùng nền trời xanh thẳm mang lại cho du khách này cảm giác yên bình và thanh thản.

Sang ngày tiếp theo, Thanh Lam dành thời gian khám phá, tìm hiểu về Đại Nội Huế, về biển Thuận An. Ngày thứ 3 của chuyến đi, Thanh Lam đến Ga Huế để vào Đà Nẵng, Hội An. Ngày cuối, mọi người đón bình minh ở biển Mỹ Khê, đi Sơn Trà Marina, chùa Linh Ứng, đến bãi cỏ ở biển Mỹ Khê.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất chuyến đi có lẽ là ngắm bình minh lúc 5h sáng ở bãi biển Mỹ Khê. Lâu lắm rồi mình mới dậy sớm và đón bình minh. Ngắm bình minh tạo cho mình cảm giác tràn đầy năng lượng và hy vọng cho một ngày mới”, Thanh Lam cảm nhận.

Với Thanh Lam, điều bất ngờ nhất trong chuyến du lịch này là con người miền Trung vô cùng thân thiện, mến khách khiến cô nàng đi du lịch nhưng vẫn cảm giác như ở nhà.

“Mình cảm nhận, đây là những thành phố thanh bình, tạo cho người đi du lịch cảm giác thoải mái, dễ chịu, không xô bồ. Có lẽ mình thích nhất cảnh quan ở Huế, thơ mộng, trầm lặng, khiến mình cứ muốn ngắm nó mãi”, Thanh Lam bày tỏ.

Ẩm thực ở miền Trung cực kỳ rẻ, ngon và đa dạng. Cô nàng cực kỳ mê bún bò Huế và đã hiểu vì sao phải ăn bún bò Huế ở Huế. Đơn giản là không nơi nào có thể làm ra được nước cốt và thành phần ngon như ở Huế.

Cung An Định: Cung này nằm ngay trung tâm thành phố Huế nên Thanh Lam quyết định đi ở đây đầu tiên. Giá vé 50.000 đồng/người. Cung này có kiến trúc rất độc đáo và hiện đại. Khi tham quan cung An Định, bạn như được sống trong cung thực sự vì các dấu tích của những sinh hoạt riêng tư nhất cũng được giữ lại.

Làng hương Thủy Xuân: Ở đây, Lam ghé quán Mệ Tuyết. Chụp ảnh không mất phí nhưng các bạn có thể mua quà lưu niệm để ủng hộ mệ. Tip chụp ảnh nhỏ ở đây là đừng chọn nơi có nhiều nắng nhất, chọn nhà nào có hướng nắng vừa đủ, còn nếu bạn đi 12h trưa, chọn nhà nào cũng được.

Đồi Vọng Cảnh là nơi nhất định phải đến khi đến Huế. Ở đây, bạn sẽ được thấy những thứ yên bình nhất của Huế. Được ngắm sông Hương từ trên cao và ngồi hát vu vơ. Đặc biệt, ở đây rất vắng người nên bạn có thể tận hưởng được những khoảng không tĩnh lặng nhất.

Lăng vua Khải Định: Lăng khá xa trung tâm nên nhớ mặc áo nắng và che chắn kỹ nếu bạn lái xe máy. Giá vé vào cửa 150.000 đồng/người. Lăng vua Khải Định rất đẹp nhưng Lam cùng bạn bè lên đây đúng lúc 2h chiều nên bị say nắng và không chụp được nhiều ảnh. Những ngày nắng, bạn nên đi vào lúc tầm 4h chiều.

Cầu đi bộ gỗ lim: Lam cùng người bạn đi lang thang ngắm thành phố, phát hiện ra đường đi bộ dưới cầu Phú Xuân nên đã tấp xe ngay để ngắm hoàng hôn trên sông Hương. Đây đúng là địa điểm bất ngờ và tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn trên sông Hương. Buổi tối ở đây lên đèn rất đẹp.

Cafe SAM: Lam định đi đến những quán cafe nổi tiếng ở Huế nhưng trời nóng nên đã chọn quán gần cung An Định nhất để uống nước. Quán nằm ở 165 Phan Đình Phùng. Đặc biệt, quán này trà sâm dứa free rất ngon. Các món nước rẻ hơn so với mặt bằng chung. Cafe Diamond: Tại gần home nên Lam ghé nhưng đồ uống ở đây decor đẹp và uống ngon. Tân An Coffee and Pub: Đồ uống rẻ so với view và decor quán. Decor đồ uống vibe biển và uống ngon.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Lục bộ: Lam thấy rất ít người đi những địa điểm này, ở đây có những hình ảnh và cổ vật lịch sử rất ấn tượng.

Đại nội Huế: Vào Kinh thành Huế có giá vé 200.000 đồng/người. Lam thuê Việt phục ở 40 Phan Chu Trinh. Đại nội rộng rãi, đi mất cả buổi sáng nên Lam khuyên mọi người hãy sắp xếp thời gian hợp lý.

Lam đã được uống Highlands “nhập gia tùy tục”.

Chụp ảnh ở Trường Lang.

Biển Thuận An: Nhóm Lam không đến bãi tắm chính mà đến Tân An Coffee & Pub. Bãi ở đây ít người hơn và có những góc sống ảo rất đỉnh. Giá đồ uống rất rẻ. Đây là một điểm để tận hưởng và chụp ảnh hoàng hôn đẹp. Lam thích biển Thuận An, không quá ồn ào, không quá nhiều người mà nước vẫn trong và xanh.

Những món ngon trong hành trình của Lam

Ăn sáng ngày 1: Vì hơi mệt sau khi đi xe khách nên Lam đã thuê xe máy đến quán bún bò gần nhất được chủ homestay hướng dẫn. Lam đến thưởng thức món ngon nổi tiếng Cố đô ở quán bún bò bà Thủy trên đường Nguyễn Công Trứ. Lam gọi bát 40.000 đồng đầy đủ. Đối với Lam, thịt hơi dai chút nhưng tất cả những thứ khác đều khác biệt so với bún bò Huế ở Hà Nội. Nước dùng và topping đều ngon, đặc biệt là có một cục thịt to khiến cô nàng bị choáng ngợp.

Ăn tối ngày 1: Lam cùng người bạn ăn tối ở cơm hến Hoa Đông (64 kiệt 7, Ưng Bình). Sau đó, ăn chè ở Chè Mợ Tôn Đích (20 Đinh Tiên Hoàng) nổi tiếng vớ

Ăn sáng ngày 2: Lam ăn sáng ở quán bún bò Huế o Cương chú Điệp. Một tô đầy đủ to nhất là 55.000 đồng. Topping có đầy đủ như các bún bò Huế khác nhưng thịt ở đây mềm và to. Ai cũng bảo đắt nhưng Lam thấy ngon tương xứng với giá tiền.

Ăn tối ngày 2: Lam chọn ăn tối gần homestay vì khá mệt. Mọi người ăn bánh bèo, nậm, lọc ở quán bà Gái (60 Trần Quang Khải). Ăn vừa miệng. Lam ăn thêm chè hẻm.

Tàu Huế - Đà Nẵng: Bạn nên mặc quần áo sáng màu sẽ lên ảnh đẹp hơn.

Hội An: Nhóm Lam đến đây lúc 1-2h chiều, đỉnh điểm của nắng nóng nên rất mệt mỏi, chỉ ăn cơm, đến Mót và Faifo coffee. Mót: Lam uống 2 cốc. Lam đứng mua với người Thái Lan và người Hàn, họ đều khen ngon bằng tiếng Thái và tiếng Hàn với nhau. Faifo coffee: Ở đây có view chụp ảnh đẹp.

Bình minh trên biển Mỹ Khê: Mọi người nên đặt khách sạn gần biển để đi bộ ra ngắm bình minh cho đỡ lười.

Sơn Trà Marina nằm ở bán đảo Sơn Trà và có thể đi xe ga. Ở đây rất rộng với tông màu chủ đạo là xanh trắng, cộng thêm với màu nước biển xanh rất ảo ảnh nên chắc chắn bạn sẽ có những tấm ảnh như trời Âu. Lam vẫn luôn có thắc mắc ở đây không dùng điều hòa mà tường và trong quán vẫn mát mẻ, dễ chịu.

Chùa Linh Ứng: Lam tiếc rằng mặc áo hai dây nên không vào được trong chùa để cầu nguyện nhưng bạn Lam bảo ở đó cho mượn những cái vải như kiểu quây để mặc váy hay áo hai dây cũng có thể vô được. Ở đây có thể ngắm thành phố hòa cùng nước biển xanh ngắt cực kỳ.

Ăn ngày 3 ở Hội An: Lam thử cơm gà và cao lầu. Ăn ngày 4 ở Đà Nẵng: Mỳ Quảng ở quán ven đường nhưng rẻ và ngon ngang với những quán Mỳ Quảng đắt tiền mà Lam đã ăn ở Đà Nẵng, chè Thái cũng rất vừa miệng. Buổi chiều, Lam ăn bánh ướt ở chợ Bắc Mỹ An. Nó giống bánh cuốn nhưng được trộn với rất nhiều topping, ăn rất cuốn; Bún mắm cay và đậm mùi mắm, ăn ngon nhưng ai không ăn được mắm không nên thử thách bản thân với món này; thưởng thức kem bơ cô Vân.

