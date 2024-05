Chiêm ngưỡng những ga tàu điện ngầm đẹp nhất hành tinh

Nhà ga Avtovo, Saint Petersburg, Nga

Nhà ga Avtovo nằm dưới lòng đất trông giống như một bảo tàng nhỏ, mang đến vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Sân ga có những cột thủy tinh trang trí và một bức tranh ghép cực kỳ ấn tượng. Các bức tường được làm bằng đá hoa cương trắng và mái vòm tròn mang lại cảm giác như đang ở trong một phòng khiêu vũ thanh lịch, chứ không phải là một nhà ga tàu điện ngầm.

Nhà ga Union Station, Washington, D.C, Mỹ

Khác với hầu hết các hệ thống tàu điện ngầm của Mỹ, đây là một nhà ga tàu điện ngầm tinh xảo và luôn nằm trong danh sách những nhà ga tuyệt vời trên thế giới. Chuỗi mái vòm kiểu nhà thờ với các mảng tường trạm trổ và đèn chiếu lên đều mang lại cảm giác yên bình và thanh thản.

Trạm Formosa Boulevard, Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc)

Được biết đến với cái tên "vòm ánh sáng" và được coi là tác phẩm kính lớn nhất thế giới đầy ấn tượng, trạm Formosa Boulevard được thiết kế bởi nghệ sĩ người Ý Narcissus Quaglianta và mất hơn 4 năm để hoàn thành. Vòm trần này có đường kính hơn 30m với hơn 4.500 tấm kính màu được vận chuyển từ Đức. Thông điệp chung của tác phẩm nghệ thuật này là tình yêu và sự khoan dung cùng các chủ đề nước, đất, ánh sáng và lửa. Trạm này cũng là nơi có một tác phẩm nghệ thuật 3D ấn tượng do nghệ sĩ đường phố 3D thành công Su Chia-hsien thực hiện.

Trạm Komsomolskaya, Moscow, Nga

Trông giống như một phòng khiêu vũ hơn là một nhà ga tàu điện ngầm, trạm Komsomolskaya được xây dựng vào năm 1952 và khiến mọi du khách cảm thấy kinh ngạc với các cột đá hoa cương và tranh ghép. Đèn chùm được lựa chọn kĩ lưỡng và có 8 bức tranh ghép trên trần cùng với hành lang lớn được hỗ trợ bởi các cột trần cao, khiến cho bạn cảm thấy như đang ở trong một bảo tàng thay vì một nhà ga tàu điện ngầm.

Trạm Moyua Square, Bilbao, Tây Ban Nha

Đây là một phần của hệ thống tàu điện ngầm Bilbao, hệ thống này được biết đến là cực kỳ nhanh chóng, rẻ tiền, hiệu quả và sạch sẽ. Những người thiết kế hệ thống tàu điện ngầm đã sử dụng ánh sáng tự nhiên và không gian trực quan để khuyến khích hành khách đi theo hướng đúng mà không cần phải dựa vào biển báo, một thiết kế không chỉ hữu dụng mà còn đẹp mắt. Mái che kính trông ra ngoài từ trạm Moyua Square là điểm nổi bật nhất ở ga tàu điện này.

Trạm University, Naples, Italia

Ga tầu diện ngầm này được nhà thiết kế Karim Rashid từ New York biến thành một trạm tàu điện ngầm sặc sỡ đầy vui nhộn. Các tác phẩm điêu khắc và mẫu hình đồ họa trải dài từ thang cuốn, tường và trần ở đây. Các bức tường cong được sơn màu sắc tươi sáng, hồng và vàng trong khi sàn như một kính vạn hoa. Vì trạm ở gần trường đại học luôn tấp nập sinh viên, nghiên cứu sinh qua lại nên Rashid muốn tận dụng điều đó để tạo ra một không gian học tập trong khi chờ đợi tàu.

Ga Arts et Metiers, Paris, Pháp

Các lối vào của ga này là biểu tượng của kiến trúc công cộng thanh lịch nhưng điều đặc biệt dưới lòng đất mới thực sự làm cho du khách kinh ngạc. Bước vào ga Arts et Metiers giống như bước vào một chiếc tàu ngầm cổ điển. Tường đồng được nối bằng các đinh rút và bánh răng khổng lồ treo từ trần tạo nên bối cảnh đặc biệt. Các cửa sổ hình tròn dọc theo tường được lắp thêm khung hình gợi nhớ về thế kỷ 19. Những chiếc ghế bằng bạc và đồng được lắp dọc theo tường và thậm chí cả thùng rác cũng phù hợp với cảnh quan. Ga được tạo ra bởi nghệ sĩ truyện tranh người Bỉ François Schuiten và được dựa trên các tác phẩm hư cấu của Jules Verne.

Ga Riyadh, Ả Rập Saudi

Đây là trạm được dự kiến sẽ là ga tàu điện ngầm đẹp nhất thế giới với các bức tường mạ vàng, hành lang lớn bằng đá cẩm thạch cùng thiết kế hiện đại. Một trong những tên tuổi lớn trong giới kiến trúc sư, Zaha Hadid, đảm nhận thiết kế cho ga này. Các ga tàu sẽ được cung cấp năng lượng tái tạo và bề mặt ngoài sẽ được thiết kế để luôn đón được ánh sáng tự nhiên.

Ga City Hall Station, New York City, Mỹ

City Hall Station không mở cửa cho công chúng nhưng du khách có thể đến đây bằng cách tham gia tour do Bảo tàng Transit New York tổ chức. Ga này chỉ hoạt động trong bốn mươi năm, từ năm 1904 đến năm 1945 do thiếu không gian. Trần nhà hình vòm với gạch Guastavino và cửa sổ trời tinh xảo có thể thỏa mãn cho du khách yêu thích các kiến trúc đẹp.

Ga Khalid Bin Waleed, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Trong một thành phố nơi nhiệt độ trung bình cao nhất vào tháng Tám lên đến hơn 38°C, bạn có thể muốn trốn nắng và đến ga tàu điện ngầm sạch sẽ mát mẻ này. Nhưng đây không chỉ là một ga tàu điện ngầm bình thường, bạn có thể hình dung nó như một bảo tàng về lịch sử của Dubai. Chủ đề của ga này là nước, miêu tả lịch sử của Dubai về đánh cá và lặn mò ngọc trai. Những đèn chùm quang sợi treo từ trần nhà khiến chúng trông giống như những con sứa đẹp mắt, sàn gạch được làm bằng các mảng màu xanh dương và vàng tuyệt đẹp.

Ga Toledo, Naples, Ý

Ga tàu điện ngầm Toledo được khai trương vào năm 2012 là một trong những ga ấn tượng nhất với các mảng ghép và một bức tranh biển được tạo nên từ các bảng LED. Bức tường giữa 2 tầng thấp nhất được làm bằng hàng ngàn viên gạch Bisazza chuyển từ màu xanh nhạt đến màu xanh đậm khi hành khách đi xuống thang cuốn. Ga này được thiết kế xung quanh chủ đề nước và ánh sáng khiến hành khách hầu như không thể tin vào mắt mình khi đi dạo ở đây.

Ga T-Centralen, Stockholm, Thụy Điển

Hệ thống tàu điện ngầm của Stockholm thực sự được coi là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Điểm nổi bật của hệ thống ngầm này là ga T-Centralen nơi cả ba tuyến hợp nhau. Phần tường xanh được sơn từ năm 1970 và các đường nét trang trí trên tường, trần nhà, các cột cùng cánh cổng được trang trí bằng các mảnh tranh khảm mosaic.

