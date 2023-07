Cả gia đình đi ô tô khám phá Thanh Hóa, Ninh Bình

Thu Hà cùng gia đình 7 người vừa trở về sau chuyến du lịch khám phá vùng đất Thanh Hóa và Ninh Bình trong thời gian 3 ngày 3 đêm. Cô nàng 23 tuổi này thích đi khám phá những địa danh chưa từng đặt chân tới, muốn trải nghiệm những thứ càng giống với người bản địa càng tốt.

Du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình.

“Thanh Hóa, Ninh Bình nằm không quá xa Hà Nội, đường đi rất thuận tiện khi di chuyển bằng ô tô. Đây cũng là hai nơi mà mình chưa đặt chân tới nên cũng muốn đi để biết. Điều quan trọng nhất vì bố mình là người lái xe nên bố biết địa điểm nào đi sẽ phù hợp với gia đình nhất”, cô gái đến từ Thủ đô bày tỏ.

Do gia đình có xe ô tô riêng nên việc đi lại chủ động hơn. Buổi sáng các thành viên lên kế hoạch và buổi chiều lên đường khám phá vẻ đẹp Thanh Hóa và Ninh Bình. Đã khá lâu rồi, gia đình cô nàng mới có chuyến đi xa, do đặc thù nghề nghiệp của mỗi thành viên nên khó sắp xếp được thời gian chung với nhau. Do vậy, chuyến đi này là dịp để gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hơn.

Với Thu Hà, chuyến đi này khá trọn vẹn, mỗi nơi mang lại cho các du khách mỗi ấn tượng riêng. Nếu như ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) là một thành phố biển có sự sôi động hẳn cho dù trong những ngày đầu tuần, Ninh Bình lại mang đến cảm giác yên bình, nhẹ nhàng.

“Dù mỗi nơi có những “cái hay” riêng nhưng mình thích Ninh Bình hơn, vì ở đây đúng nghĩa với việc sống hòa mình với thiên nhiên, mặc dù có nhiều điểm du lịch nhưng vẫn giữ nét mộc mạc, rất phù hợp để đi nghỉ dưỡng sau khi rời xa thành phố tấp nập”, Thu Hà cảm nhận.

Phong cảnh hữu tình ở Hang Múa.

Theo nữ du khách, ẩm thực ở Thanh Hóa đa dạng những món về hải sản, còn Ninh Bình nổi tiếng với những món làm từ thịt dê và ăn khá vừa miệng. Tuy nhiên, do thời gian khá ngắn nên cô nàng chưa được thưởng thức nhiều món ăn đặc sản ở cả hai nơi này.

Người dân ở Thanh Hóa và Ninh Bình đều thân thiện và nhiệt tình. Cô gái này ấn tượng với chú lái thuyền ở khu du lịch Tràng An. Cách chú kể chuyện rất duyên, thể hiện sự tự hào của chú khi là người con Ninh Bình và cách những người làm du lịch ở Ninh Bình rất văn minh.

Nghe sóng vỗ bờ.

Bình yên bên biển cả cùng không cảnh tuyệt đẹp của đất trời.

Mang một số đồ ăn vặt và thùng nước khoáng, gia đình Thu Hà đi đến Sầm Sơn sau khoảng 2,5 tiếng đồng hồ di chuyển. Sầm Sơn có bãi A, B, C và D. Bãi A là bãi đông nhất. Tùy vào nhu cầu của du khách để lựa chọn bãi biển cho phù hợp. Gia đình Hà chọn Sầm Sơn bãi A để lưu trú.

Vì thời gian đi gấp gáp nên Thu Hà không đặt phòng trước. Trên đường đi, họ lên mạng tìm kiếm khách sạn. Ở Sầm Sơn, các du khách đã lưu trú trong một khách sạn có view biển đẹp.

Vào ban ngày, các thành viên trong gia đình Hà đi biển, đến tối thuê xe đạp lượn lờ quanh chợ đêm và ngắm đường phố. “Mình thấy có quảng trường Lam Sơn khá rộng nhưng tối muộn nên không vào được, ban ngày check-in ở đây chắc đẹp lắm. Trước khi rời Thanh Hóa, nhà mình qua chợ Cột Đỏ mua quà mang về”, Thu Hà cho hay.

Cầu vồng xuất hiện tuyệt đẹp.

Chiều tối, các du khách đã xuất phát đi Ninh Bình. Trên đường đi, Thu Hà lại tranh thủ tìm kiếm phòng và đã book được homestay ưng ý.

Đến với mảnh đất Ninh Bình, mọi người đi đến Tràng An chơi. Ở điểm du lịch này có 3 tuyến, mỗi tuyến đi khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nhà Hà đã chọn đi tuyến 2 với giá vé người lớn 250.000 đồng, trẻ dưới 1m3 là 120.000 đồng và miễn phí đối với trẻ dưới 1m.

Thiên nhiên hùng vĩ.

Sau 3 tiếng ở Tràng An, gia đình Hà tiếp tục đi Hang Múa gần Tràng An. Do thời tiết nắng đỉnh điểm nên chỉ có 3 người trong gia đình Hà đi, những người còn lại ở quán ăn trước cổng ngồi nghỉ.

“Đang leo thì có hai ngã rẽ, ngã phải là nơi mọi người hay check-in có tháp, còn ngã trái là bên cao hơn nhưng đi mát hơn vì có bóng cây che. Leo núi xong, mình xuống hang, vừa leo núi vừa mướt mồ hôi, rồi xuống hang ngâm chân trong nước lạnh sảng khoái. Chiều dài hang không sâu lắm, đi một lát sẽ hết”, Thu Hà cho hay.

Thu Hà nói, đáng lẽ khi đến Hang Múa mùa này phải vào Đầm Sen nhưng lúc đấy cô nàng vừa mệt vừa đói nên đã bỏ qua địa điểm tuyệt đẹp này.

Chuyến du lịch thú vị của du khách khi được hòa mình vào thiên nhiên yên bình.

Đi Ninh Bình nếu không ăn thịt dê quả thật thiếu sót, trên đường về, gia đình Hà tìm được quán để vào thưởng thức với đồ ăn tươi ngon.

“Do đi hơi cập rập nên mình không tìm hiểu được kỹ những chỗ chơi, món ăn ngon đặc sản của vùng miền. Dù không lên plan trước, nhưng mình thấy đi như thế cũng hợp lý, trẻ con đi cũng không bị mệt”, Thu Hà chia sẻ thêm.

Thời tiết nắng đẹp.

Chuyến du lịch 3 ngày 3 đêm đến những vùng đất mới.

Hồ bơi mát mẻ ở khu lưu trú.

Chuyến đi Thanh Hóa và Ninh Bình cùng các thành viên trong gia đình đã mang đến cho các du khách những khoảnh khắc bên nhau đầm ấm, tươi vui. Là một người trẻ đam mê du lịch, cô nàng yêu thích những nơi đã đặt chân đến, lưu giữ thanh xuân và những kỷ niệm đáng nhớ. Thời gian tới, cô nàng sẽ còn muốn đặt chân đến những nơi chưa từng đi qua, trải nghiệm những hoạt động thú vị, tìm hiểu văn hóa, cuộc sống của người dân bản địa...

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ca-gia-dinh-di-o-to-kham-pha-thanh-hoa-ninh-binh-c14a56517.htmlNguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ca-gia-dinh-di-o-to-kham-pha-thanh-hoa-ninh-binh-c14a56517.html