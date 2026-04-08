Bông gòn nở rộ "gây sốt", hút khách ở Vũng Tàu

Những ngày đầu tháng 4, trên Núi Nhỏ, phường Vũng Tàu (TPHCM) những cây bông gòn trở thành "tâm điểm" thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến check-in, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ đã men theo con đường lên núi để kịp ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất khi bông gòn đang bung. Dưới tán bông gòn nở rộ với màu trắng, nền trời xanh, mọi người tranh thủ tạo dáng, lưu giữ những bức ảnh đẹp.

Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh cây bông gòn tại Vũng Tàu lan truyền mạnh, kéo theo dòng người đến săn ảnh mỗi ngày.

Theo người dân địa phương, cây bông gòn này vốn không xa lạ, nhưng năm nay hoa nở đúng thời điểm thời tiết đẹp, ít mưa, nên màu sắc rực rỡ hơn. Cộng với hiệu ứng lan tỏa từ mạng xã hội, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm "hot" trong thời điểm này.

Khung cảnh lãng mạn, nên thơ giữa lòng Vũng Tàu, khiến ai đi ngang cũng muốn dừng chân lưu lại khoảnh khắc.

Hoa nở rồi rụng, trắng cả con đường ven sườn núi, mang đến cảm giác yên bình giữa nhịp sống sôi động của Vũng Tàu.

Khi hoa bung nở, những cánh trắng li ti theo gió bay xuống triền núi, phủ kín mặt đất, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh.

Chính những khoảnh khắc theo mùa như thế này lại trở thành điểm nhấn, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách khi đến với phố biển.

Không cần đầu tư cầu kỳ, chỉ một cây bông gòn nở hoa trên Núi Nhỏ Vũng Tàu cũng đủ khiến giới trẻ ùn ùn kéo đến săn ảnh.

Dưới tán bông gòn nở rộ và rơi xuống bồng bềnh và nhẹ tênh. Từng nhóm bạn trẻ kiên nhẫn chờ đến lượt để có một khung hình ưng ý. Chỉ cần vài phút, ai cũng có thể mang về bộ ảnh rực rỡ.