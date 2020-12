Bỏ túi tất tần tật kinh nghiệm du lịch Hội An khi mùa lễ hội cuối năm "rượt" đuổi sát nút

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nằm nép mình bên cạnh dòng sông Hoài thơ mộng, Phố cổ Hội An hiện lên như một bức tranh sống động đầy màu sắc. Nếu bạn mê những nét đẹp cổ xưa, thích đi lang thang trên con phố in đậm dấu thời gian thì phố cổ Hội An (Quảng Nam) là một lựa chọn hoàn hảo!

Phố cổ Hội An được xây dựng từ khoảng cuối thế kỉ 15 đầu thế kỉ 16, đã trải qua hơn 400 năm tuổi, với những ngôi nhà sau thời gian dài vẫn giữ được cho mình nét đặc trưng với tông màu vàng đậm chất hoài niệm. Bên cạnh đó, phố cổ còn lưu giữ những nét đẹp truyền thống làng nghề lâu đời, những nét đẹp cổ xưa mộc mạc như chính nét đẹp của con người xứ Quảng, giản dị và hiền hòa.

Ảnh: Nhật Linh

Thời điểm thích hợp để ghé Hội An

Khí hậu ở Hội An phân hóa hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa bắt đầu diễn ra từ tháng 8 đến hết tháng 12, và các tháng còn lại trong năm là mùa khô.

Đặc biệt, thời điểm lý tưởng để ghé Hội An là vào ngày 14, 15 âm lịch trong tất cả các tháng, ở Phố cổ Hội An sẽ tắt đèn tất cả và chỉ thắp sáng bằng đèn lồng, cả một bầu trời đầy màu sắc rực rỡ và sống động, thích hợp để tản bộ, ngắm nhìn những đèn hoa đăng trôi lửng lờ trên dòng sông Hoài êm đềm.

Ảnh: Nhật Linh

Những điểm tham quan bạn nên ghé ở Phố cổ Hội An

Chùa Cầu – Biểu tượng của Hội An

Chùa Cầu nằm giáp giữa hai tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Phú, là một kiến trúc lâu đời theo phong cách của Nhật Bản, nhưng vẫn lưu giữ được những tinh hoa văn hóa của Hội An. Được thiết kế cầu kỳ, với mái ngói được lợp từ đầu cầu đến cuối cầu, những chi tiết ở chùa Cầu đều được chạm khắc sắc sảo và công phu.

Ảnh: Inno.Tour.Vn

Bảo tàng gốm sứ mậu dịch ở Phố cổ Hội An

Tọa lạc trên tuyến đường Trần Phú, bảo tàng hiện lên với dáng vẻ cổ kính nhưng đầy khí chất, những hiện vật nơi đây có từ rất lâu. Nơi đây lưu giữ nhiều kỉ vật đồ gốm sứ trên thế giới và những tinh hoa gốm sứ sắc sảo của người Việt.

Đi thuyền trên sông Hoài ngắm Phố cổ Hội An từ xa

Đến Hội An, bạn nhất định phải đi thuyền trên sông Hoài và thả đèn hoa đăng, ngắm nhìn vẻ đẹp của phố cổ từ xa, rất thú vị!

Đi vòng quanh nhiều tuyến đường ở Phố cổ Hội An bằng xe xích lô

Bạn có thể di chuyển trên khắp ngõ phố của phố cổ, ngắm nhìn dòng người qua lại, những ngôi nhà xưa cũ, những mảng tường rêu phủ, những khung cửa gỗ với lớp sơn đã bạc màu theo năm tháng. Bạn sẽ cảm thấy thú vị với một Hội An vừa cổ kính, bình yên và cũng có khi thật sầm uất.

Ẩm thực đặc sắc của Hội An

Đặc sản của người Quảng Nam là tô Mì Quảng thơm ngon với những sợi mì dai dai, cùng chút tôm, chút thịt, chút đậu, với nước sốt đặc biệt, kèm theo là miếng bánh tráng nướng giòn tan với đĩa rau ăn kèm tươi xanh. Hương vị rất ấn tượng! Cao Lầu cũng là món ăn đặc sản ở nơi đây, là những sợi mỳ khô trộn lại với nhau, cùng với chút thịt, nước sốt đặc biệt, ăn kèm với rau tạo nên một hương vị đậm đà,.

Ảnh: Nhật Linh

Đừng quên thưởng thức cơm gà Hội An. Hạt cơm dẻo thơm, thịt gà chắc và mềm. Nước dùng ngọt tự nhiên. Ăn no rồi, nhớ tráng miệng bằng một ly chè đậu xanh, thập cẩm, hạt sen, đậu hủ,… thơm ngon và bổ dưỡng nhé! Hoặc gọi một ly nước Mót cũng hay. Nước Mót được nấu từ những nguyên liệu đơn giản như chanh, gừng, sả và thảo mộc, được décor điệu đà với lá sen, cực đông khách bởi hương vị thanh mát miễn chê.

Ảnh: Nhật Linh

Ảnh: Nhật Linh

Các địa điểm du lịch lân cận Phố Cổ Hội An

Làng gốm Thanh Hà – nơi lưu giữ nét truyền thống

Làng gốm Thanh Hà là một làng nghề cổ truyền có từ rất lâu và là địa điểm nổi tiếng sản xuất gốm ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nằm cạnh dòng sông Thu Bồn êm ả, làng gốm hiện lên với những vết tích xưa cũ, gợi cho ta cảm giác thân thuộc. Làng gốm cách trung tâm thành phố Hội An tầm 3km, đến đây bạn có thể tham quan từng cơ sở sản xuất gốm, trải nghiệm làm gốm tại đây vô cùng thú vị và mua những món quà lưu niệm.

Ảnh: Báo Thanh Niên Online

Làng Rau Trà Quế – Khu du lịch sinh thái tiềm năng

Làng rau Trà Quế được bao bọc bởi hai con sông thơ mộng Đế Võng và đầm Trà Quế nên có lượng phù sa màu mỡ, rất thích hợp cho việc trồng rau, không gian ở đây rất thoáng mát và trong lành. Bạn có thể thử tưới rau, hái rau, cuốc đất, bón phân và mua về cho mình những bó rau sạch sẽ không chất hóa học và có mùi thơm đặc trưng.

Bãi biển Đại Bàng – Một trong những bãi biển đẹp nhất Châu Á

Đến Hội An thì bạn không nên bỏ lỡ bãi biển An Bàng xinh đẹp, hòa mình dưới dòng nước mát rượi, trong lành. Bãi biển An bàng được đánh giá là một trong 50 bãi biển đẹp nhất Châu Á, không đùa được đâu!

