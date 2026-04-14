95 người chết trong lễ hội té nước

Theo Bangkok Post, số người chết do tai nạn giao thông trong dịp lễ Songkran ở Thái Lan đã tăng lên 95 người trong ba ngày đầu tiên. Trong 3 ngày đầu của lễ hội đã xảy ra 515 vụ tai nạn, khiến 95 người chết và 486 người bị thương.

Bangkok ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với 6 trường hợp, trong khi Lampang có số vụ tai nạn và thương tích tích lũy cao nhất, mỗi nơi có 25 trường hợp. Chỉ riêng ngày 12/4 đã có 171 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương. Trong đó, chạy quá tốc độ quy định là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, chiếm 46%, tiếp theo là lái xe khi say rượu với 24,5%. Xe máy liên quan đến 77% số vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương xảy ra tại huyện Lom Sak, tỉnh Phetchabun vào 11/4. Ảnh: Soonthorn Kongwarakom.

Số liệu mới nhất công bố ngày 13/4 cho thấy nguy cơ tai nạn vẫn ở mức cao ngay cả trước khi dòng người đổ ra đường trong dịp lễ Songkran. Ông Phadoongsak Sarujikamjornwattana - tổng thanh tra giao thông - cho biết các cơ quan chức năng vẫn giám sát chiến dịch an toàn lễ hội nhằm đảm bảo các hoạt động té nước vẫn diễn ra an toàn và lệnh cấm bán rượu cho trẻ vị thành niên được thực thi.

The Nation dẫn lời phát biểu của ông Saharat Wongsakulwiwat - Phó tổng giám đốc Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan - rằng dữ liệu ba ngày đầu tiên cho thấy hầu hết vụ tai nạn đều bắt nguồn từ hành vi nguy hiểm của cả người lái xe và những người tham gia giao thông khác.

Phần lớn nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là chạy quá tốc độ.

Ông kêu gọi các tỉnh nhắc nhở người lái xe tự đánh giá xem mình có đủ sức khỏe để lái xe hay không và nên dừng lại nghỉ ngơi, hoặc tránh lái xe hoàn toàn nếu không đủ sức khỏe.

Ông Saharat cũng kêu gọi người dân thận trọng hơn khi tham gia lễ hội Songkran, khuyến cáo không hắt nước vào người đi xe máy vì có thể khiến người lái mất kiểm soát, không chơi té nước giữa lòng đường do nguy cơ va chạm giao thông, đồng thời hạn chế ngồi hoặc đứng phía sau xe bán tải trong các cuộc diễu hành để tránh nguy cơ bị ngã.

Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng được yêu cầu duy trì hệ thống liên lạc và ứng phó khẩn cấp luôn sẵn sàng để xe cứu thương và đội cứu hộ có thể đến hiện trường tai nạn và chuyển nạn nhân đến bệnh viện nhanh nhất có thể.