7 điều hấp dẫn bạn chưa biết về Biển Chết

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 19:00 PM (GMT+7)

Vùng nước tĩnh lặng, âm thầm của Biển Chết đã khiến con người tò mò trong hàng ngàn năm. Trong khi các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu vùng nước này thì có nhiều điều chúng ta chưa thật sự biết về Biển Chết và chúng có thể khiến bạn ngạc nhiên.

1. Biển chết không phải là biển

Biển Chết, còn được gọi là Biển Muối, thực sự là một hồ muối khổng lồ. Nó có một nguồn duy nhất, sông Jordan và không được kết nối với đại dương. Bản chất không giáp biển của nó làm cho nước bay hơi và để lại một lượng muối khổng lồ, khiến nó trở nên dày đặc đến nỗi mọi người có thể nổi lên trên nó.

2. Biển Chết chứa đựng sự sống

Bởi hàm lượng muối trong nước quá cao khiến bất kỳ loài thực vật hay động vật nào cũng khó có thể sống sót, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra sự sống của vi sinh vật dưới đáy hồ nước này. Tìm hiểu thêm một cách chính xác, vi khuẩn và nấm có thể phát triển mạnh trong một môi trường khắc nghiệt như vậy sẽ tạo ra các ứng dụng trên khắp thế giới, bao gồm cả nông nghiệp mặn khi sa mạc hóa đang ngày càng trở nên đáng quan tâm hơn.

3. Biển Chết không phải là hồ nước mặn nhất trên Trái đất

Bị nhầm lẫn là hồ nước mặn nhất thế giới, Biển Chết nằm trong số ít các hồ hypersaline (hồ siêu mặn) có độ mặn trên 30%. Hồ đứng số 1 trong danh sách đó là Don Juan Pond ở Nam Cực, với độ mặn hơn 40%. Theo báo cáo đo lường mới nhất Biển Chết chỉ có độ mặn hơn 34%.

4. Bờ biển của Biển Chết là điểm thấp nhất của Trái đất

Bờ biển bao quanh Biển Chết nằm ở 417m dưới mực nước biển, khiến đây là điểm thấp nhất trên Trái đất. Chỗ sâu nhất của Biển Chết là 400m, khiến nó trở thành hồ hypersaline sâu nhất thế giới.

5. Trời luôn nắng ở Biển Chết

Có thể không phải lúc nào cũng vậy, nhưng với lượng mưa vô cùng ít trong cả năm, những đám mây mưa cung rất ít khiến nơi đây luôn có nắng ấm áp. Vào mùa đông, khí hậu của khu vực dao động quanh mức 21 độ C. Vào mùa hè, nó có thể đạt nhiệt độ cao hơn 37 độ C. Mặc dù trời nắng liên tục, nhưng thực sự đó là một trong những nơi an toàn, tia UVB yếu hơn trong khu vực.

6. Biển Chết không chỉ tạo ra những tảng đá phủ đầy muối

Bờ biển của Biển Chết được kết tinh bằng muối, nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Các khối nhựa đường (bitum) đã được tìm thấy nổi trên bề mặt hồ trong hình dạng bong bóng. Người Ai Cập cổ đại từng sử dụng bitum của Biển Chết trong quá trình ướp xác của họ.

7. Biển Chết là một trung tâm chữa bệnh

Nhiều người cho rằng hồ này là một thiên đường để chữa bệnh và bùn của nó được sử dụng trong một nguyên liệu tuyệt vời cho các sản phẩm làm đẹp. Mặc dù còn cần thêm sự nghiên cứu mang tính chất khoa học, nhưng thật dễ dàng để hiểu tại sao khi du khách đến đây một chuyến sẽ cảm thấy được trẻ hóa. Với áp suất khí quyển cao hơn, lượng chất gây dị ứng thấp và hàm lượng oxy cao hơn một chút so với mực nước biển, Biển Chết thực sự có không khí trong lành tuyệt vời.

