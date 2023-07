6 quán cà phê mới nhất, view cực đẹp ở Hạ Long dành cho khách du lịch tham quan

Những quán cà phê view đẹp ở Hạ Long mà bạn nhất định nên ghé nếu có dịp du lịch

1. La Luna Coffee - Quán cà phê view đẹp ở Hạ Long

Một trong những quán cà phê view đẹp ở Hạ Long đầu tiên phải kể đến là La Luna Coffee. Với không gian thơ mộng, lấy cảm hứng từ Đà Lạt, nơi đây đã trở thành điểm check in tuyệt vời cho du khách khi du lịch Hạ Long.

La Luna Coffee

Bên cạnh đó, menu đồ uống tại đây cũng khá đa dạng. Mỗi loại đồ uống sẽ có hương vị đặc trưng khác nhau. Nếu muốn tận hưởng chút view Đà Lạt mà không muốn đi xa thì đây chính là địa điểm lý tưởng của bạn đấy nhé.

View cà phê lấy cảm hứng từ Đà Lạt

2. Little Hội An Cúc Chi - Quán cà phê view đẹp ở Hạ Long

Quán cà phê được nằm tại phố cổ Hạ Long

Không cần phải đến tận Hội An mới được ngắm cảnh Hội An, ở ngay Hạ Long bạn cũng hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng nhiều sắc màu cùng không gian phố cổ. Little Hội An mang một phố cổ Hội An thu nhỏ về cho du khách cùng những thức uống tinh túy mà du khách không cần phải đi đâu xa.

Không gian quán nhẹ nhàng, đậm nét phố cổ

Du khách có thể thuê trang phục check in để có những bức ảnh tuyệt đẹp khi về

Bên cạnh đó, quán được treo ảnh, giá sách cùng những lọ hoa trang trí khiến nơi đây mang nét đẹp vô cùng nhẹ nhàng. Ngoài ra, quán có cho thuê trang phục để du khách có thể check in và mang về những bộ ảnh tuyệt đẹp.

3. Miami Coffee - Quán cà phê view đẹp ở Hạ Long

Ấn tượng đầu tiên khi đến với quán chính là không gian sang trọng, lịch sự với khá nhiều góc sống ảo. Quán có cả trong nhà và ngoài trời, nếu bạn là người mê chụp ảnh thì không nên bỏ qua Miami.

Ngoài ra, đồ uống ở đây đa dạng, phong phú. Với các dòng trà hoa quả, cafe, nước ép, sinh tố... phù hợp với tất cả các khách hàng ở mọi độ tuổi. Bên cạnh đó, một trong số best seller được nhiều khách hàng lựa chọn nhất khi đến quán là trà dưa lưới táo xanh.

Bữa sáng chất lượng tại Miami coffee

Đặc biệt, quán còn bán đồ ăn sáng với món phở gà (từ 6:30-13:30 hàng ngày). Với lượng gà tươi mới mỗi ngày tạo nên nước dùng ngọt thanh. Đặc biệt, nước dùng của quán được ninh từ các nguyên liệu tự nhiên và rất ít mì chính nên mang hương vị rất ngon. Nếu muốn cảm nhận hết độ ngon của món ăn này thì đến đây và thưởng thức ngay nhé.

4. Gu Coffee - Quán cà phê view đẹp ở Hạ Long

Tất cả những dụng cụ ở đây đều có màu đen, cũng là màu biểu tượng cho màu than Quảng Ninh

Một quán cà phê cực lạ ở Hạ Long với phong cách mới toanh là Gu Coffee. Đây là quán cà phê khá độc lạ với tone đen là chủ yếu. Với tone màu đen khá hiện đại, phù hợp với những bạn yêu thích màu đen. Mặc dù diện tích quán bé xinh nhưng trong ngoài đều có góc check in "siêu nghệ".

Đồ uống ở đây k đa dạng, vị thanh, không quá ngọt

Ngoài ra, các bạn nhân viên quán rất nhiệt tình và đồ uống cũng rất đa dạng và ngon. Thử một lần check in với "outfit black" xem sao nhé.

Không gian quán cafe tone đen kết hợp trắng

5. Laika Coffee - Quán cà phê view đẹp ở Hạ Long

Đây là góc view ở Laika mà mọi du khách đến đây đều check in

Một quán cafe có không gian cực và rộng ở Hạ Long là Laika coffee. Đây là quán cà phê đã có mặt ở nhiều nơi. Tuy nhiên, đến Hạ Long bạn hãy thử cảm nhận không gian bình yên và check in với những vật cảnh ngay trong quán. Đảm bảo bạn sẽ cực kì yêu thích vẻ đẹp độc lạ của những vật cảnh và hương vị thơm ngon của bất kì thức uống nào tại nơi đây.

Không gian rộng và thu hút tại Laika

Đồ uống ở đây khá đa dạng

Ngoài ra, Laika có tầng 2, từ trên nhìn xuống, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẻ đẹp cảnh quan phía dưới đẹp như góc trời Âu ở Bãi Cháy Hạ Long

6. Lách tách coffee - Quán cà phê view đẹp ở Hạ Long

Quán bố trí rất nhiều cây xanh để tạo cảm giác trong lành, bình yên. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Nếu bạn cần tìm chỗ ngồi thư giãn thì có thể tham khảo qua Lách Tách. Không gian mở vừa xanh vừa rộng, view bờ hồ ao núi rất thoáng đãng. Bên cạnh đó, quán bố trí rất nhiều cây xanh để tạo cảm giác trong lành, bình yên.

Đây chính là nơi thư giãn và bình yên cho những bạn cần không gian nhẹ nhàng. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Gọi là "Lách tách" bởi quán có hệ thống nước chảy tự động giống tiếng mưa rơi. Đây chính là nơi thư giãn và bình yên cho những bạn cần không gian nhẹ nhàng. Ngoài ra, menu của quán cũng khá đa dạng từ trà hoa quả, cafe đến trà sữa. Mỗi một đồ uống sẽ có hương vị riêng. Hãy đến thử và cảm nhận nhé.

Trên đây là những quán cà phê view đẹp ở Hạ Long mà du khách nên ghé thăm. Ngoài ra, Hạ Long còn rất nhiều địa điểm vui chơi thú vị. Theo dõi Gia đình và Xã hội để cập nhật thêm nhiều điểm du lịch hơn nữa nhé. Chúc bạn sẽ có chuyến trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa.

