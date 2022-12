10 sự thật ít ai biết về bức tượng “Sư tử biển” ở Singapore

Bất cứ du khách nào tới Singapore du lich đều muốn check in với tượng Merlion. Bức tượng sư tử biển này là một sinh vật có đầu sư tử và thân cá, nó trở thành biểu tượng của Singapore. Có một số sự thật về bức tượng này nhưng ít ai biết.

1. Merlion là một sinh vật thần thoại

Merlion là một sinh vật thần thoại, có vai trò như biểu tượng quốc gia. Cái tên Merlion là sự kết hợp của từ mer (biển), lion (sư tử), ám chỉ một loài sư tử dũng mãnh. Các bức tượng về nó có thể tìm thấy ở một số địa điểm trong thành phố.

Điều này một lần nữa ám chỉ nguồn gốc của Singapore từng là một làng chài. Tên ban đầu của quốc gia này là Singapure, có nghĩa là thành phố sư tử.

2. Là biểu tượng yêu nước cuối cùng của Singapore

Ban đầu Merlion được thiết kế để trở thành biểu tượng của Tổng cục Du lịch Singapore, nó được sử dụng như vậy từ năm 1964 tới năm 1997. Năm 1960, Alec Fraser-Brunner, một nhà ngư học người Anh, từng làm việc tại Thuỷ cung Van Kleef thiết kế nên tượng Merlion.

Người đàn ông này không biết mình đang tạo ra biểu tượng cuối cùng của Singapre.

3. Không được sử dụng hình ảnh biểu tượng Merlion ở bất cứ đâu

Merlion đã được đăng kỹ bản quyền nhãn hiệu vào năm 1966 và vẫn được bảo vệ. Điều này có nghĩa bạn không thể tạo ra những món quà lưu niệm có hình Merlion và bán chúng.

Nếu bạn thấy có quà lưu niệm hoặc các mặt hàng sử dụng hình Merlion, có nghĩa nó được bán bất hợp pháp hoặc được Tổng cục Du lịch đồng ý.

4. Tượng Merlion ban đầu được đặt ở nơi khác

Bức tượng Merlion nổi tiếng nhất Singapore nằm trong Công viên Merlion. Ban đầu, nó được đặt ở cửa sống Singapore, khu vực này ngày nay được gọi là “vườn nhà thuyền trên mặt nước”.

Tượng Merlion được xây dựng từ tháng 11/1971 – tháng 8/1972, có chiều cao 8,6m và nặng 70 tấn.

5. Năm 2002, tượng Merlion được di dời

Bức tượng vẫn ở cửa sông cho tới đầu những năm 2000, nó được di dời vì cầu Esplanade bắc qua sông Singapore đã chặn tầm nhìn của nó. Khu vực này không còn là lối vào của sông Singapre nữa.

Đó là lý do tại sao chính phủ Singapore muốn tìm một địa điểm phù hợp hơn để đặt biểu tượng cuối cùng của quốc gia. Họ tìm thấy cách đó 120m có một mảnh đất hoang nhỏ mà ngày nay gọi là Công viên Merlion.

Khu đất này nằm đối diện với vịnh Marina, bức tượng sừng sững, kiêu hãnh trước khách sạn Fullerton mang tính biểu tượng trong khu vực.

6. Thủ tướng Lý Quang Diệu khánh thành lại bức tượng

Một trong những điều thú vị nhất về Merlion là nó được cố thủ tướng Lý Quang Diệu khánh thành năm 1972, sau đó ông tiếp tục khánh thành nó tại một địa điểm mới vào năm 2002.

7. Có 5 bức tượng Merlion ở Singapore

Các quy tắc đối với quà lưu niệm cũng được áp dụng cho các bức tượng. Chỉ có những bức tượng được Tổng cục Du lịch cho phép mới được trưng bày trên đường phố Singapore. Điều đó có nghĩa chỉ có một số lượng hạn chế các bức tượng được tìm thấy.

Có 4 bức tượng khác ngoài bức tượng chính mang tính biểu tượng ở Công viên Merlion, đó là:

- Merlion cub: Một phiên bản nhỏ cao 2 mét của bức tượng mang tính biểu tượng nằm ngay gần đó.

- Tượng bằng đá cẩm thạch tại Tòa du lịch, cao 3 mét và hoàn thành năm 1995.

- Tượng bằng đá cẩm thạch trên núi Faber, cao 3 mét và nằm ở Faber Point.

- Một cặp sư tử biển ở đại lộ Ang Mo Kio, hoàn thành năm 1999.

8. Bức tượng chỉ về hướng đông vì một lý do đặc biệt

Bức tượng Merlion nổi tiếng không nhìn vào một địa danh cụ thể nào ở khoảng cách gần (mặc dù cầu Helix và Marina Bay Sands cách đó không xa). Điều này là do nó được chỉ định hướng thẳng về phía đông.

Lý do cho điều này là do trong phong thuỷ của Trung Quốc, hướng đông sẽ mang lại nhiều thuận lợi, may mắn, thành công.

9. Không có lý do gì để bức tượng ngừng phun nước

Khi còn ở vị trí cũ vào năm 1998, bức tượng này ngừng phun nước vì máy bơm nước bị hỏng. Sau đó, khi chuyển sang vị trí mới, để tránh xảy ra tình trạng này, chính phủ Singapore đã chi 7,6 triệu đô la để lắp đặt hệ thống máy bơm nước đẳng cấp nhất thế giới và thêm cả một thiết bị dự phòng. Điều này có nghĩa tượng Merlion sẽ luôn phun nước.

10. Công viên Merlion là một trong những địa điểm đẹp nhất Singapore

Nếu bạn từng đến Singapore, Công viên Merlion chắc chắn luôn nằm đầu danh sách những nơi cần check in nhất. Vị trí đặt của nó rất đắc địa, thuận lợi cho việc du khách tới tham quan và ngắm cảnh.

Đặc biệt là vào ban đêm, nơi đây trở thành một trong những địa điểm đẹp nhất trong thành phố. Du khách rất khó rời mắt trước khung cảnh huyền ảo của khu vực này.

