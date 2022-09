Theo Global Traveler, Singapore là điểm đến tuyệt đẹp vào ban ngày, với những tán lá tươi tốt và cảnh biển tuyệt đẹp, nhưng nhiều du khách lại tìm thấy một thành phố mê hoặc không kém vào ban đêm.

Các công ty du lịch tại Singapore hiện tích cực bổ sung nhiều chuyến tham quan ban đêm được lên kế hoạch kỹ lưỡng vào danh sách những hoạt động vui chơi nhất định phải làm ở đảo quốc sư tử. Vì Singapore là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới nên các chuyến phiêu lưu vào ban đêm cũng an toàn như bất kỳ chuyến du lịch ban ngày nào.

Nhiều du khách đã tìm thấy sự mê hoặc của Singapore vào ban đêm. Ảnh: Singapore Tourism Board.

Trong Tour đêm Vịnh Marina, những người tham gia bắt đầu di chuyển bằng xe đạp kéo dài 2 tiếng khi mặt trời lặn. Khoảng 8 khu vực và điểm tham quan chính được thiết kế trong tour, bao gồm Marina Bay Sands, Singapore Flyer (và đường đua Công thức 1), Marina Barrage, Singapore River, Gardens by the Bay, Boat Quay (cùng với Esplanade, The Merlion, The Fullerton Hotel và Raffles Place), quận Civic và sân vận động quốc gia.

Chuyến tham quan diễn ra hàng ngày (19h-21h) với tối đa 7 người, có giá khoảng 1-1,3 triệu đồng, bao gồm hướng dẫn viên địa phương, thuê xe đạp, thiết bị an toàn, nước, áo, bữa tối và đồ uống. Chuyến tham quan được thực hiện bằng tiếng Anh, với 90% các tuyến đường dành cho xe đạp.

Hành trình khám phá ẩm thực độc đáo kéo dài 3 tiếng vào ban đêm của Wok 'n' Stroll mang đến cho du khách bản xem trước hậu trường về cách những người thợ câu cá của Singapore đánh bắt hàng ngày từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trước khi cá tươi được chuyển đến các chợ trên khắp đất nước. Đây là trải nghiệm mang tính giáo dục cao, bắt đầu từ nửa đêm và kết thúc vào lúc gần sáng. Nó có giá khoảng 3,4 triệu đồng/người, bao gồm bữa sáng. Các chuyến tham quan có sẵn bằng 6 ngôn ngữ.

Bạn sẽ có cơ hội tham gia hành trình khám phá ẩm thực độc đáo, kéo dài 3 tiếng vào ban đêm. Ảnh: Singapore Tourism Board.

Trong chuyến tham quan di sản Journeys, du khách có thể băng qua những con hẻm phía sau và đi bộ dọc theo các con phố hé lộ một bộ mặt khác của Singapore, bao gồm Phố Chùa ở Khu phố Tàu, khu Geylang.

Chuyến tham quan kéo dài 3 tiếng diễn ra vào thứ sáu (18h-21h) và có giá khoảng 1 triệu đồng/người, bao gồm hướng dẫn viên cùng phương tiện đi lại. Tất cả người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên. Sau chuyến tham quan, mọi người có thể thưởng thức bữa tối tại Nhà hàng Yong He ở Geylang.

Du khách có thể băng qua những con hẻm hé lộ một bộ mặt khác của Singapore. Ảnh: Singapore Tourism Board.

Trong Peranakan Supper Tour, du khách được tận hưởng một buổi tối đi dạo qua những ngôi nhà cổ kính và những dinh thự bậc thang được thiết kế đẹp mắt dọc theo đường Joo Chiat ở phía Đông. Nơi đây trở nên sống động vào ban đêm với cảnh sắc và âm thanh đầy màu sắc.

Ngoài cơ hội nếm thử các món ăn ngon nổi tiếng của người Peranakan, những người đi tour còn được thử một số món ngon như cháo ếch. Chuyến tham quan kéo dài 3 tiếng vào thứ tư và thứ sáu, bắt đầu lúc 19h, có giá khoảng 2 triệu đồng/người, bao gồm hướng dẫn viên địa phương và tổng cộng 10 món ăn, đồ uống.

Chuyến tham quan được thực hiện bằng tiếng Anh và cũng có tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Nhật. Mức chiết khấu có thể được sắp xếp cho các nhóm lớn (từ 10 người trở lên).

