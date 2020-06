10 sự cố hi hữu khi máy bay hạ cánh, hành khách thoát chết thần kỳ

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trên thế giới, ghi nhận nhiều trường hợp máy bay gặp sự cố hi hữu và hành khách may mắn thoát khỏi 'tử thần' một cách thần kỳ.

Theo Wikihow, xác suất thiệt mạng trên một chuyến bay thương mại là vô cùng thấp, chỉ ở mức 1 trên 9 triệu người. Tuy nhiên, nếu chẳng may gặp phải tai nạn, ở độ cao hơn 10.000 m so với mặt đất, thì cơ hội sống sót được cho là một phép màu.

Trên thế giới, ghi nhận nhiều trường hợp máy bay gặp sự cố hi hữu nhưng hành khách may mắn thoát khỏi "tử thần". Đó được coi là một điều kỳ diệu đối với những hành khách may mắn.

Cùng điểm lại một vài trường hợp máy bay gặp sự cố bất ngờ nhưng hành khách 'trúng số' thoát chết hi hữu:

Chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Utair, Nga

Ngày 9/2/2020, Chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Utair, Nga đã gặp sự cố khi hạ cánh xuống sân bay Usinsk và tiếp đất bằng bụng. Toàn bộ 94 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay đều an toàn

Chiếc máy bay của hãng hàng không Myanmar hạ cánh bằng mũi trước

Ngày 12/5/2019, một chiếc máy bay của hãng hàng không Myanmar đã hạ cánh khẩn cấp mà không có bánh xe trước, máy bay đã tiếp đất trực tiếp bằng phần mũi và bánh sau. Lửa đã tóe lên khi máy bay chạm đất, tuy nhiên, không có trường hợp nào thương vong.

Chuyến bay 147 của Biman Bangladesh Airlines bị không tặc tấn công

Ngày 24/2/2019, chuyến bay 147 của Biman Bangladesh Airlines, một chiếc Boeing 737-800 bay từ Bangladesh đến Dubai, trải qua một vụ không tặc đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Shah Amanat ở Chittagong; tất cả hành khách được sơ tán an toàn và hung thủ sau đó bị bắt. Hành khách đã trải qua khoảng thời gian hoảng sợ trên máy bay.

Chiếc Boeing 737-81Q hãng hàng không Miami Air trên sông

Ngày 3/5/2019, chuyến bay 293 của hãng hàng không Miami Air trên chiếc Boeing 737-81Q thực hiện hành trình từ Vịnh Guantánamo, Cuba, đến Florida, Mỹ. Sự cố xảy ra khi máy bay hạ cánh trong thời tiết giông bão. Chiếc máy sau đó vượt khỏi đường băng và lao xuống sông gần đó. Tất cả 143 hành khách và phi hành đoàn sống sót sau vụ tai nạn.

Chiếc Airbus A321 của hãng hàng Ural Airlines

Ngày 15/ 8/2019, chiếc Airbus A321 của hãng hàng Ural Airlines thực hiện chuyến bay 178 đi đến Simferopol, Crimea, bị va phải chim ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Zhukovsky ở Moscow, Nga. Máy bay phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp ở một cánh đồng ngô nhưng may mắn không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Pegasus Airlines nằm trên vách đá

Ngày 13/1/2018, Chuyến bay 8622 trên chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Pegasus Airlines, trượt khỏi cuối đường băng tại sân bay Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ và lao đến một vách đá. Tất cả 168 hành khách và phi hành đoàn sống sót mà không ai bị thương.

Máy bay của hãng hàng không Flybe

Năm 2017, một máy bay chở 59 người của hãng hàng không Flybe từ Edinburgh, Scotland đến Hà Lan gặp sự cố khi đến tại sân bay Amsterdam Schiphol. Hệ thống hạ cánh bị nổ khiến máy bay mất thăng bằng nghiêng sang một bên nhưng may mắn không ai thiệt mạng.

Chuyến bay 112 của hãng hàng không Peru Airlines gặp nạn

Ngày 28/3/2017, chuyến bay 112 của hãng hàng không Peru Airlines trên chiếc Boeing 737-300, bị bốc cháy khi hạ cánh tại sân bay Francisco Carle, Jauja. Tất cả 150 người trên tàu bay đều thoát hiểm.

Máy bay hạ cánh suýt va chạm với bốn máy bay nằm trên cùng đường băng

Ngày 7/7, chuyến bay 759 của hãng hàng không Air Canada trên chiếc Airbus A320, xuất phát từ sân bay quốc tế Toronto Pearson gặp sự cố khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco tại San Mateo County, California, Mỹ. Máy bay gần như hạ cánh trên đường bằng đang có bốn máy bay khác đang đỗ. May mắn không ai bị thương.

Chuyến bay 624 của hãng hàng không Air Canada trên chiếc Airbus A320 gặp nạn

Ngày 29/3/2015 chuyến bay 624 của hãng hàng không Air Canada trên chiếc Airbus A320, cất cánh từ Toronto tới Halifax, Canada giữa cơn mưa tuyết và tầm nhìn hạn chế. Khi hạ cánh, máy bay bị trượt khỏi đường băng và lao tới va chạm với đường dây điện gần sân bay quốc tế Halifax Stanfield. Tất cả 138 hành khách và phi hành đoàn trên tàu đều sống sót, 23 người bị thương nhẹ.

