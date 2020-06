10 tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử du lịch hàng không

Thứ Ba, ngày 09/06/2020 12:00 PM (GMT+7)

Du lịch hàng không là phương thức vận chuyển an toàn nhất, nhưng không có gì là tuyệt đối. Đã có một số vụ tai nạn hàng không lớn kể từ khi ngành này ra đời.

1. Thảm họa sân bay Tenerife (1977)

Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không xảy ra do một loạt các sự kiện không may, bắt đầu bằng một vụ nổ tại sân bay Gran Canaria ở Tây Ban Nha. Điều này dẫn đến một số chuyến bay bị chuyển hướng đến Sân bay Tenerife, bao gồm cả chuyến bay KLM xấu số 4805 và chuyến bay Pan Am 1736. Do sương mù dày đặc, không có radar mặt đất và thông tin sai lệch, hai chiếc Boeing 747 đã va chạm với nhau. Vụ tai nạn đã gây ra tổn thất lớn với 583 hành khách trên cả 2 chuyến bay nhưng chỉ có 61 hành khách trong chuyến bay Pan Am còn sống sót.

2. Chuyến bay 123 của Nhật Bản Airlines (1985)

Cho đến nay, vụ tai nạn của chuyến bay 123 thuộc Japan Airlines vẫn là một tai nạn hàng không tồi tệ. Chiếc Boeing 747 đang chở 524 hành khách, bao gồm cả phi hành đoàn đã rơi xuống địa hình đồi núi ở núi Takamagahara, phía tây bắc Tokyo. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Haneda của Tokyo, đang trên đường đến Osaka. Chỉ 12 phút sau chuyến bay, điều không tưởng đã xảy ra, máy bay bị sụt giảm áp suất. Điều này dẫn đến việc mất hệ thống bánh lái và thủy lực, làm tê liệt hệ thống điều khiển của phi công trên máy bay. Mặc dù vậy, phi hành đoàn đã cố gắng giữ máy bay bay thêm nửa tiếng nữa, nhưng cuối cùng nó đã đâm vào một sườn núi, làm 520 hành khách thiệt mạng, chỉ còn 4 người sống sót.

3. Va chạm giữa không trung Charkhi Dadri (1996)

Charkhi Dadri, một ngôi làng nhỏ ở phía tây New Delhi đã trở nên nổi tiếng bởi một thảm họa trên bầu trời, một vụ va chạm trên không trung giữa chuyến bay 763 của Saudi Arabian Airlines và chuyến bay 1907 của Kazakhstan Airlines và đây một trong những thảm họa tồi tệ nhất cho đến nay. Vụ va chạm xảy ra ngay sau khi chuyến bay Saudia cất cánh từ New Delhi, trong khi chuyến bay Kazakhstan đã sẵn sàng để đến nơi. Do kỹ năng giao tiếp tiếng Anh kém về phía các phi công người Kazakhstan và không có radar giám sát thứ cấp tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, các phi công không thể tránh được một vụ va chạm. Tất cả 349 người trên cả 2 chuyến bay đều thiệt mạng trong thảm họa đau đớn này.

4. Chuyến bay 981 của Thổ Nhĩ Kỳ Airlines (1974)

Chuyến bay 981 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi bên ngoài Paris vì lỗi thiết kế và sự kém cỏi của những người xử lý hành lý Ma-rốc khi đọc và không hiểu đúng hướng dẫn được cung cấp cho họ bằng cả tiếng Anh và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả là, chốt của hàng hóa phía sau bị bật ra giữa chuyến bay, gây đứt dây cáp khiến các phi công không kiểm soát được máy bay. Chiếc McDonnell Douglas đã lao vào khu rừng Ermonville ngay bên ngoài Paris, Pháp và cướp đi sinh mạng của tất cả 346 con người trên chuyến bay định mệnh đó.

5. Chuyến bay 191 của hãng hàng không Mỹ (1979)

Vụ tai nạn trên chuyến bay 191 của American Airlines vẫn là tai nạn hàng không tồi tệ nhất ở Hoa Kỳ. Thảm họa xảy ra chỉ trong chốc lát sau khi cất cánh khi một trong những động cơ bên cánh trái gãy ra khỏi máy bay, lật qua đỉnh cánh. Điều này khiến máy bay ngay lập tức mất kiểm soát và rơi vào một vòng xoáy, bị lật lại và lao xuống một cánh đồng gần đó. Các cuộc điều tra phát hiện ra rằng thảm họa xảy ra do các quy trình bảo dưỡng bị lỗi. Tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của tất cả 273 người trên máy bay cùng 2 người trên mặt đất.

6. Chuyến bay 855 của Air India (1978)

Vào ngày đầu năm mới 1978, chuyến bay 855 của Air India khởi hành đến Dubai từ sân bay Santacruz, Mumbai. Chiếc 747 đang được sử dụng cho chuyến bay trên thực tế là chiếc đầu tiên thuộc loại được Air India mua vào năm 1971. Thật buồn, chuyến bay chưa bay được xa và rơi xuống biển Ả Rập, ngay ngoài khơi bờ biển Mumbai chỉ trong vài phút cất cánh. Thảm họa xảy ra là do trục trặc thiết bị và phi hành đoàn không có khả năng ứng phó thích hợp, do sự mất phương hướng không gian. Tất cả 213 người trên máy bay thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không tồi tệ thứ 2 trên lãnh thổ Ấn Độ.

7. Chuyến bay 812 của Air India Express (2010)

Chuyến bay 812 của Air India là tai nạn hàng không nguy hiểm thứ 3 xảy ra trên đất Ấn Độ. Máy bay trên đường đến Mangalore từ Dubai. Sân bay Mangalore chỉ là một trong 3 sân bay trong cả nước có đường băng trên đỉnh núi, điều đó có nghĩa là chiều dài của đường băng bị hạn chế do địa hình đồi núi. Điều hướng một cuộc hạ cánh đòi hỏi độ chính xác và nhận thức cao. Thật không may, trong trường hợp này phi công máy bay đã tính toán sai cách hạ cánh và hạ cánh vượt quá điểm chạm bánh thông thường. Kết quả là, chiếc máy bay đã băng qua đường băng và rơi xuống vách đá gây ra một vụ nổ lớn. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng quý giá của 158 hành khách trên tàu, chỉ có 8 người sống sót.

8. Chuyến bay 587 của American Airlines (2001)

Vụ tai nạn của chuyến bay 587 thuộc American Airlines là tai nạn hàng không tồi tệ thứ 2 xảy ra tại Hoa Kỳ trên hành trình giữa Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, Thành phố New York và Sân bay Quốc tế Las Américas, Santo Domingo, Cộng hòa Dominican. Chỉ vài tháng sau vụ tấn công 11/9, chuyến bay đã bị rơi ngay sau khi cất cánh, làm dấy lên nghi ngờ về khủng bố. Các cuộc điều tra cho thấy thảm họa xảy ra là kết quả của lỗi phi công do không kiểm tra các thiết bị của máy bay thường xuyên. Bộ ổn định bị dọc tách ra khỏi máy bay và các động cơ cũng gãy ra ngay trước khi rơi xuống đất. Máy bay đã rơi xuống một khu phố ở Queens, New York, giết chết tất cả 260 người trên máy bay và 5 người trên mặt đất.

9. Chuyến bay 370 của Malaysia Airlines (2014)

Sự biến mất của chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của rất nhiều người trong năm 2014, khi chiếc máy bay biến mất một cách bí ẩn vào ngày 8/3/2014. Chuyến bay đang trên đường đến Bắc Kinh từ Kuala Lumpur thì kiểm soát không lưu mất liên lạc mà không có bất kỳ cảnh báo hoặc dấu hiệu của bất kỳ vấn đề nào. Mặc dù các cuộc tìm kiếm rộng rãi đã được tiến hành bởi các quốc gia khác nhau trên khắp miền nam Ấn Độ Dương, nhưng không có dấu vết nào của máy bay được tìm thấy. Hoạt động tìm kiếm được coi là rộng rãi nhất và đắt đỏ hơn bao giờ hết với hơn nửa triệu USD đã được chi cho nỗ lực trong vòng vài tháng. Theo các chuyên gia, chuyến bay đã thay đổi hướng đi mà không rõ lý do và có lẽ vẫn tiếp tục chuyến bay cho đến khi hết nhiên liệu. Tất cả 239 người trên tàu được cho là đã mất mạng trong thảm họa này.

10. Chuyến bay 140 của China Airlines (1994)

Chuyến bay 140 của China Airlines thường xuyên bay giữa Sân bay Quốc tế Đài Bắc, Đài Loan và Sân bay Nagoya, Nhật Bản. Chuyến bay vào ngày 26/4/1994 đã trở thành chuyến bay định mệnh khi theo thói quen, cơ phó trên máy bay vô tình kích hoạt nút TO/GA hoặc Takeoff/Go ngay trước khi Airbus A300B4-622R hạ cánh tại Nagoya. Nút này thay đổi vị trí bướm ga thành yêu cầu để cất cánh và đi vòng quanh. Các phi công đã cố gắng khắc phục tình hình, nhưng chế độ lái tự động đã cản trở những nỗ lực của họ. Máy bay hạ cánh mạnh và giảm tốc độ không khí dẫn đến thảm họa bị rơi làm chết 264 người trong số 271 người trên máy bay. Đây vẫn là tai nạn hàng không tồi tệ nhất đối với China Airlines và tồi tệ thứ 2 trên đất Nhật Bản.

