10 địa điểm tham quan nhất định không được bỏ qua khi ghé thăm Singapore

Singapore là thành phố mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, đảm bảo bất kì ai tới đây đều có thể tận hưởng vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Từ những khu mua sắm sầm uất, địa điểm ăn uống thú vị đến những ngôi đền rực rỡ toát lên vẻ uy nghi, những khu vườn tươi tốt tràn ngập màu xanh mang đến cảm giác thanh bình cho đến những khu chợ mua sắm cực rẻ, Singapore chắc chắn sẽ chiều lòng bất kỳ mong muốn nào của du khách.

Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc hành trình khó quên, tại sao không thêm ngay quốc đảo này vào sổ tay du lịch của mình? Dưới đây là 10 điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm ở Singapore thành phố hiện đại với nét quyến rũ vượt thời gian này.

1. Gardens by the Bay

Đây là địa điểm bất kì du khách nào đến với Singapore cũng sẽ ghé thăm. Điểm đến hấp dẫn này là viên ngọc ẩn mình trong khu vực vịnh Marina. Dạo quanh khu này, bạn sẽ có cảm giác như mình bước vào thế giới của những giấc mơ với một loạt điểm thăm quan khiến du khách phải tròn mắt kinh ngạc. ardens by the Bay tự hào có một loạt điểm tham quan khiến khán giả phải tròn mắt kinh ngạc. Flower Dome và Cloud Forest là minh chứng cho sự khéo léo trong sáng tạo của con người, mang đến một bữa tiệc thị giác để lại dấu ấn khó phai mờ. Vẻ đẹp tuyệt đối của những kỳ quan này không thể diễn tả bằng lời, vì quá đỗi ngoạn mục.

Khu phức hợp Gardens by the Bay được chia thành 3 khu- trung tâm, phía đông và phía nam. Mỗi khu vực đều có sức hấp dẫn riêng và bản thân nó là một cuộc phiêu lưu thú vị. Gardens by the Bay không chỉ là một điểm đến, đó còn là một trải nghiệm chạm đến trái tim. Vì vậy, nếu bạn tìm kiếm một nơi đẹp tựa như mơ thì Gardens by the Bay chính là câu trả lời.

2. Phố Ả Rập và khu Tiểu Ấn

Địa điểm này tách xa khỏi cảnh quan của thành phố hiện đại nhộn nhịp, đưa du khách đến với vương quốc đẹp như thiên đường. Với các cửa hàng nhỏ duyên dáng, quán cà phê thú vị và nhà thờ Hồi giáo mang đậm tính lịch sử thì nơi đây chắc chắn là điểm đến đáng mong chờ cũng những người ưa khám phá. Tản bộ qua các con hẻm, ai cũng bị mê hoặc bởi bầu không khí tuyệt vời mà nó toát ra. Đến khu vực này, bạn sẽ tìm thấy đền Sri Veeramakaliamman nổi tiếng, một ngôi đền Hindu uy nghi là minh chứng cho bề dày văn hóa khu vực.

Cả Phố Ả Rập và Khu Tiểu Ấn đều sẽ mang đến cho bạn cảm giác ấm áp và kỳ diệu. Vì vậy, hãy chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của nơi đây và lưu lại những kỉ niệm thật đáng nhớ.

3. Singapore Flyer

Hãy ghé thăm Singapore Flyer vào lúc hoàng hôn, từ độ cao 165m bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn cực ngoạn mục và ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. Đây được mệnh danh là vòng quay khổng lồ lớn nhất châu Á.

Khi ở trên vòng quay này, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của đường đua F1 mang tính biểu tượng, Gardens by the Bay đầy mê hoặc và thậm chí là nhìn thoáng qua nước láng giềng Malaysia và Indonesia.

Từ độ cao ngất ngưởng của Singapore Flyer, những kỷ niệm mà nó mang đến cho bạn chắc chắn sẽ đáng trân trọng mãi mãi. Vì vậy, hãy cố gắng tận hưởng chuyến phiêu lưu quyến rũ này và chứng kiến ​​những điều kỳ diệu của Singapore mở ra trước mắt bạn.

4. Universal Studios

Khám phá thiên đường vô cùng ly kỳ củađ Sentosa, nơi Universal Studios đầy mê hoặc đang chờ đợi để tạo nên những kỷ niệm khó quên cho gia đình. Một chuyến đi đến điểm đến kỳ diệu này đảm bảo bạn sẽ có một ngày vui chơi thú vị và say mê. Không thể phủ nhận Universal Studios là hình ảnh thu nhỏ của niềm vui và sự phấn khích, với vô số lựa chọn giải trí để thu hút các giác quan của bạn. Hơn nữa, du khách sẽ được tha hồ lựa chọn với một loạt các nhà hàng thú vị, quán cà phê quyến rũ và các khu mua sắm tuyệt vời.

Đừng bỏ lỡ cơ hội tản bộ dọc theo 'Đại lộ Danh vọng' mang tính biểu tượng và tạo dáng bên cạnh những nhân vật Hollywood yêu thích của bạn. Đối với những người thích cảm giác mạnh, hãy chuẩn bị tinh thần để chơi tàu lượn siêu tốc huyền thoại Battlestar Galactica. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, Universal Studios tự hào có vô số điểm tham quan và hoạt động hấp dẫn giúp bạn chơi hoài không ngán. Từ sức hấp dẫn tương lai của Thành phố khoa học viễn tưởng đến sự huyền bí của Ai Cập cổ đại, và thậm chí cả Thế giới khủng long… mỗi khu vực đều hứa hẹn mang đến sự phấn khích và kỳ diệu riêng biệt.

5. China Town

Chuyến thăm thành phố đầy mê hoặc này sẽ không thực sự trọn vẹn nếu bạn không đắm mình trong vẻ đẹp quyến rũ của China Town. Điểm hút khách của China Town nằm ở ẩm thực đa dạng và vị ngon hấp dẫn, chắc chắn sẽ kích thích vị giác của những người khó tính nhất. Đi dạo qua khu chợ nhộn nhịp, du khách sẽ có được trải nghiệm văn hóa vô cùng tuyệt vời với những chiếc đèn lồng đỏ bắt mắt đung đưa nhẹ nhàng trên đầu, tỏa ra ánh sáng ấm áp làm tăng thêm bầu không khí huyền bí cho toàn bộ khung cảnh. Các cửa hàng duyên dáng nằm dọc các con phố, được trang trí bằng các sản phẩm truyền thống của Trung Quốc và những món quà lưu niệm hấp dẫn chắc chắn sẽ níu chân bạn.

6. Bảo tàng Changi

Bảo tàng Changi là nơi lưu giữ những kỉ vật, chứng tích lịch sử của Singapore trong Thế chiến thứ hai. Bảo tàng được chia thành 5 khu vực, mỗi khu vực đều được trang trí bằng những bức tranh tường tinh xảo, được vẽ tỉ mỉ bởi người nghệ sĩ tài năng Stanley Warren.

Đến thăm bảo tàng Changi, đừng quên đi cùng thuyết minh viên hoặc thuê cho mình bộ thuyết minh tự động để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất khi thăm quan bảo tàng, hiểu hơn về những câu chuyện lịch sử, sự hi sinh và kiên cường của đất nước này.

7. Thủy cung SEA

Thủy cung SEA nép mình trên đảo Sentosa xinh đẹp. Điểm thăm quan hấp dẫn này là điểm đến của nhiều gia đình với hơn 100000 loài sinh vật biển tuyệt đẹp. Hãy sẵn sàng chiêm ngưỡng các sinh vật từ những chú cá đủ màu sắc, kích thước đến hàng chục loài rùa cùng rạn san hô đầy mê hoặc.

Chuyến thăm quan thủy cung SEA hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi ghé thăm Singapore. Chính vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm nơi đây khi đến với đảo quốc sư tử này.

8. Pulau Ubin

Pulau Ubin là điểm đến hứa hẹn mang lại cho bạn trải nghiệm có “1-0-2”. Hòn đảo cổ kính này tuy không có những bờ cát trắng trải dài nhưng không khí ở nơi đây khiến nhiều người cảm thấy thư thái, đến 1 lần là nhớ và muốn quay trở lại. Với hàng cây xanh tươi tốt bao quanh cảnh quan và hệ động vật hoang dã đa dạng, hòn đảo thu hút rất nhiều các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên.

9. Bến cảng Clarke

Singapore là thành phố không bao giờ ngủ và Clarke là điểm đến sáng nổi bật giữa đêm với nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Nơi đây có những quán ăn sôi động, những quán rượu, quán bar trên sân thượng với tiếng nhạc xập xình toát ra nguồn ngăn lượng mạnh mẽ khiến ai cũng muốn nhún nhảy.

Ghé qua nơi đây du khách sẽ dễ dàng bị chinh phục bởi những màn trình diễn chuyên nghiệp dưới ánh đèn neon, hương thơm quyến rũ của các món ăn ngon và sự phản chiếu rực rỡ của những tòa nhà chọc trời trên mặt sông huyền diệu.

10. Đường Orchard

Đường Orchard nổi bật là thiên đường mua sắm được nhiều tín đồ thời trang vô cùng yêu mến. Nơi đây có 22 trung tâm mua sắm sang trọng và 6 cửa hàng lớn là địa điểm tuyệt vời để bắt đầu hành trình mua sắm của bạn.

Con đường này được xem như một nam châm du lịch không thể phủ nhận ở Singapore với nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới quy tụ. Ngoài ra, du khách còn có thể thư giãn với trải nghiệm điện ảnh IMAX và giải trí với những quán karaoke KTV.

