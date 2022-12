10 địa điểm đón giao thừa tuyệt vời nhất thế giới

Sydney, Australia: Sydney là thành phố đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới. Màn bắn pháo hoa lớn diễn ra tại Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera mang đến khung cảnh ngoạn mục. Các hòn đảo ở bến cảng hoặc tại các công viên sẽ có tầm nhìn tuyệt vời. Ảnh: Getty.

Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc: Đêm giao thừa ở Đài Bắc là màn biểu diễn nghệ thuật thị giác. Tòa nhà cao nhất thành phố - Taipei 101 - là bệ phóng cho màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt. Các địa điểm chính của sự kiện này bao gồm Núi Hổ (để quan sát từ xa), Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn và Khu thương mại Xinyi - nơi khá đông đúc.Thành phố cũng tài trợ cho các buổi biểu diễn âm nhạc trước sự kiện lớn. Ảnh: Getty.

Bangkok, Thái Lan: Bangkok luôn đứng đầu danh sách các thành phố có cuộc sống về đêm tốt nhất châu Á. Đây là nơi đón năm mới tuyệt vời nếu bạn thích đám đông, ánh sáng rực rỡ, sự ồn ào. Hãy đón xem màn trình diễn pháo hoa tại ICONSIAM - điểm đến mua sắm và giải trí lớn dọc theo sông Chao Phraya. Bạn có thể đến một trong những quán bar nổi tiếng tại Bangkok như Sky Beach Bangkok - quán bar cao nhất thành phố, hay Sirocco - cũng nằm trên cao, ở con phố nhộn nhịp. Hoặc bạn có thể dành thời gian tĩnh tâm vào ngày 1/1 tại chùa Wat Pho - nơi có tượng Phật nằm. Ảnh: Getty.

Dubai: Burj Khalifa ở Dubai là một trong những tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất trên thế giới. Khi năm 2022 sắp kết thúc, Burj Khalifa giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới (823 m), đám đông tụ tập dưới toà nhà để chào đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời. Cách đó không xa, Burj Plaza yên tĩnh hơn một chút và phổ biến với các gia đình. Dubai đang xây dựng danh tiếng là điểm đến ẩm thực, vì vậy bạn nên đến các nhà hàng như Orfali Bros hay Baku Cafe... Nếu bạn có ý định mua sắm, hãy đến Dubai Mall - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Cape Town, Nam Phi: Cape Town là một trong những thành phố có vị trí đẹp nhất ở Châu Phi. Pháo hoa đêm giao thừa làm cho nó trở nên ngoạn mục hơn. Nếu muốn tổ chức tiệc tùng, Alcazar theo chủ đề Aztec sẽ có 10 giờ biểu diễn trên 3 sân khấu, tất cả đều nằm ở chân Table Mountain. Nếu bạn tìm kiếm địa điểm để dùng bữa, hãy cân nhắc đến Pier - nơi có thực đơn dành cho người ăn chay. Nó nằm trên bờ sông Victoria & Albert - địa điểm tuyệt vời để xem pháo hoa. Hãy ghé thăm vườn nho nổi tiếng của Nam Phi xung quanh Cape Town như Leeu Estates. Ảnh: Getty.

Rome, Ý: Muốn xem pháo hoa, hãy đến Circus Maximus - địa điểm giải trí và đua xe ngựa từ thời cổ đại, để xem màn trình diễn ấn tượng với những người tổ chức tiệc cổ xưa từ những năm huy hoàng của Đế chế La Mã. Sẽ có buổi hòa nhạc Three Tenors vào đêm giao thừa và một lần nữa vào đêm giao thừa tại Caravita - nhà thờ Công giáo nói tiếng Anh. Nếu không thích tiệc tùng, bạn có thể thưởng thức cuộc diễu hành Rome nghiêng về âm nhạc, có sự góp mặt của các ban nhạc diễu hành cùng nhiều tiết mục khác vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Getty.

London, Anh: London luôn gây chú ý với màn bắn pháo hoa đêm giao thừa, được tổ chức bởi London Eye trên Bờ Nam sông Thames. Vé cho năm 2022 tại khu vực tổ chức chính thức đã được bán hết, nhưng bạn có thể xem pháo hoa miễn phí từ các đỉnh đồi như đồi Primrose, đồi Parliament trên Hampstead Heath, công viên Greenwich và cung điện Alexandra. Bạn cũng có thể thử tìm một chỗ trên các cây cầu như cầu Millennium và cầu Southwark. Điểm thuận lợi khác là du ngoạn trên sông, nơi bạn có thể thưởng thức cảnh tượng từ sông Thames. Một cách truyền thống để đón chào năm mới là đến một trong những quán rượu lâu đời nhất ở London, chẳng hạn như Old Bell Tavern, phục vụ đồ uống dành cho người lớn từ năm 1670. Ảnh: Getty.

Rio de Janeiro, Brazil: Nếu bạn muốn chào đón năm mới với khoảng 3 triệu người trong khu nghỉ mát bãi biển, hãy đến Rio de Janeiro. Buổi tụ tập chính tại bãi biển Copacabana, bắt đầu từ trước khi trời tối, theo truyền thống có nhiều tiết mục âm nhạc và pháo hoa. Nếu muốn tiệc tùng theo phong cách Rio cổ điển, hãy ghé thăm Jobi Bar. Đó là một tổ chức xã hội trong thành phố, được mở từ những năm 1950. Hoặc có thể đến Vista Chinasa - ngôi chùa nhỏ của Trung Quốc, cung cấp bức tranh toàn cảnh tuyệt vời. Ảnh: Getty.

New York, Mỹ: Quảng trường Thời đại ở Manhattan là nơi đón giao thừa tuyệt vời nhất tại Mỹ. Ngay cả khi không trực tiếp ở đó, bạn vẫn có thể cảm nhận không khí rộn ràng qua truyền hình. Nếu không muốn chen chúc tại Quảng trường Thời đại với khoảng 1 triệu người khác, đây là một số lựa chọn khác: Grand Army Plaza, ngay gần công viên Prospect ở Brooklyn; Resorts World Casino - sòng bạc duy nhất trong thành phố; quán The Bronx Public - cách công viên Van Cortlandt chưa đầy 1,6 km. Ảnh: Getty.

Las Vegas, Mỹ: Vegas rực rỡ ánh đèn quanh năm, nhưng nó sẽ tắt vào đêm giao thừa. The Strip không cho xe cộ vào, người đi bộ sẽ được tham dự lễ hội xứng tầm với Vegas. Vào lúc nửa đêm, nhiều sòng bạc tung ra loạt pháo hoa ấn tượng từ mái nhà của các tòa nhà. Bạn có thể xem chương trình từ trên đỉnh tháp Stratosphere. Sugar Ray và Sugar Hill Gang sẽ náo nhiệt vào cuối năm 2022 tại Lễ hội Fremont Street Time of Your Life. Ảnh: Getty.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/10-dia-diem-don-giao-thua-tuyet-voi-nhat-the-gioi-c14a45387.htm...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/10-dia-diem-don-giao-thua-tuyet-voi-nhat-the-gioi-c14a45387.html