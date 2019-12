Xuân Mai làm phụ quán phở, bán điện thoại mưu sinh nuôi 3 con, Xuân Nghi thì sao?

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 13:15 PM (GMT+7)

"Bé" Xuân Nghi chia sẻ về mối quan hệ với Xuân Mai trong quá khứ lẫn hiện tại.

Xuân Nghi sinh năm 1994, hơn Xuân Mai 1 tuổi, đều bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ rất nhỏ. Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn làm nhạc sỹ kiêm diễn viên truyền hình được nhiều khán giả yêu thích. Từ tên gọi có chữ "Xuân" cho đến nhiều điểm tương đồng trong sự nghiệp nên hai "ngôi sao nhí" này thường xuyên bị khán giả mang ra so sánh. Tuy nhiên, khi trưởng thành, cuộc sống của Xuân Mai và Xuân Nghi cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng khác biệt hoàn toàn.

Xuất hiện trong chương trình Vang bóng một thời mới đây cùng ca sỹ Ngọc Linh, "bé" Xuân Nghi lần đầu chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với "đàn em" - Xuân Mai trong quá khứ lẫn hiện tại.

Theo đó, khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi rằng: "Vào thời điểm con nổi tiếng, rất nhiều người so sánh hình ảnh của Xuân Nghi và Xuân Mai. Thời điểm đó là một đứa con nít, cứ hay bị mọi người so sánh như vậy thì Xuân Nghi có cảm thấy khó chịu không?", Xuân Nghi lập tức lắc đầu đáp: "Thực ra con cảm thấy rất vinh dự khi được so sánh với Xuân Mai. Thời gian đó, Xuân Mai đã rất rất nổi tiếng và đang tham gia chương trình Tuổi thần tiên ở Nhà hát Hòa Bình thì con vẫn chỉ đang đi minh họa thôi. Cho tới khi Xuân Mai đi Mỹ, con mới được thay thế và bắt đầu tham gia các chương trình như Tuổi thần tiên và sau đó là Ngày xửa ngày xưa.

Con cảm thấy may mắn và vinh dự khi được xếp ngang hàng với Xuân Mai. Sau này gặp lại Xuân Mai, tụi con vẫn là những người bạn rất tốt, rất thân thiết, không hề đố kị, ganh ghét nhau, dù chỉ một chút. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn so sánh con và Xuân Mai ở khía cạnh tiêu cực nhưng con luôn đứng ra bảo vệ Xuân Mai rằng đó là lựa chọn riêng của bạn ấy. Bạn ấy đã chọn hạnh phúc gia đình thay vì đi hát.

Con biết chắc chắn hiện tại Xuân Mai đang rất hạnh phúc, vui hơn cả khi đi hát, chứ không phải cố gắng xinh đẹp trước mặt mọi người hay làm những gì mọi người muốn. Chắc chắn bây giờ bạn ấy hạnh phúc hơn rất nhiều vì đã làm được tất cả những điều bản thân muốn".

Trên thực tế, kể từ khi sang Mỹ theo mẹ sinh sống, thông tin về Xuân Mai ít được truyền thông cập nhật. Cô sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện trong làng giải trí. Năm 2015, Xuân Mai kết hôn nhưng thông tin về ông xã được cô giấu kín. Khi sinh con đầu lòng, Xuân Mai từng tham gia phim "Cali mùa hoa vàng" . Trong một bài phỏng vấn năm 2018, diễn viên Kha Ly tiết lộ, để mưu sinh trên đất Mỹ, Xuân Mai phụ bố bán phở rồi tiếp đó làm việc tại một cửa hàng bán điện thoại di động. Dù công việc vất vả nhưng cuộc sống gia đình của Xuân Mai rất hạnh phúc. Cô muốn sinh các con gần nhau để sau này tiện đưa đón việc tới trường. Mỗi khi đi quay, Xuân Mai mang con đi gửi trẻ hoặc nhờ mẹ đẻ trông giúp. "Xuân Mai rất may mắn vì lúc nào cũng có mẹ ở bên cạnh, phụ giúp việc chăm con. Tuy nhiên, em ấy cũng rất tự lập", Kha Ly nói.

Vào cuối năm 2018, nghệ sĩ Thu Thu - mẹ Xuân Mai xác nhận với truyền thông, con gái đã sinh con thứ ba. Chị cho biết gia đình vốn neo người nên khuyến khích Xuân Mai sinh nhiều con "cho vui nhà cửa". Ngoài ra, việc sinh con liên tiếp trong 3 năm có thể làm cả gia đình vất vả nhưng sau này đỡ cực trong việc đưa đón bé đi học.

Về phía Xuân Nghi, ở thời điểm đỉnh cao, khi nhắc lại quãng thời gian đang hoạt động showbiz sôi nổi ở trong nước, cô đã đi diễn chạy show xuyên Việt, đóng 7-8 bộ phim trong giai đoạn từ 8 đến 16 tuổi. Tuy nhiên khi nhỏ cha mẹ Xuân Nghi luôn định hướng, đặt nặng việc học văn hóa nên sau đó cô đã đi du học sản xuất âm nhạc.

Khi trở về Việt Nam, Xuân Nghi thừa nhận có chút lạc lõng và khó khăn để nhập gia tùy tục, bắt kịp với âm nhạc trong nước. Không chỉ nối tiếp ước mơ ca hát mà Xuân Nghi còn dành thời gian để suy nghĩ với vai trò nhà sản xuất, tính toán cả về thị trường. Mong muốn lớn nhất của cô là đào tạo được các thế hệ sau này hơn là tập trung ra sản phẩm cho mình.

Trước đó, khi nói về sự khác lạ của bản thân gây bất ngờ cho khán giả, Xuân Nghi cho biết: "Tôi đã đi du học và ở nước ngoài được 10 năm rồi và mới quay trở lại Việt Nam vào năm ngoái. Tôi cũng đã có những sản phẩm âm nhạc mới do chính mình tự sáng tác gửi đến quý khán giả để hâm nóng tình yêu của những người đã yêu mến mình, cũng là để mọi người quen với hình ảnh, cá tính âm nhạc mới của tôi". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về dòng nhạc mình theo đuổi tuy sẽ khá kén người nghe nhưng cô vẫn mong muốn được mang lại sự mới lạ cho âm nhạc Việt Nam.

Hiện tại, giọng ca sinh năm 1994 cho biết mình đã khác hoàn toàn so với thời được rất nhiều khán giả yêu mến qua các ca khúc thiếu nhi: "Mình lớn như thế nào thì âm nhạc cũng sẽ trưởng thành theo như vậy. Âm nhạc của tôi hiện tại cũng hơi hướng hiện đại nhưng đó là chất riêng của tôi". Trong thời gian tới, Xuân Nghi tiết lộ sẽ tiếp tục gửi đến khán giả những sản phẩm âm nhạc của mình, đa dạng với nhiều thể loại.

Về đời tư, theo một số nguồn tin, bạn trai Xuân Nghi có tên là Kenny Minh Vũ. Cả hai đã có 6 năm gắn bó bên nhau. Xuân Nghi gặp gỡ bạn trai sau khi sang Mỹ du học. Kenny Minh Vũ đã tốt nghiệp đại học vào tháng 5/2018. Nói về bạn trai kém tuổi, Xuân Nghi thổ lộ anh vừa là "bạn thân", vừa là "bạn tâm giao" của cô trong suốt thời gian qua. "Sau khi tốt nghiệp em và bạn đều có công việc riêng nhưng đi làm về thì hai đứa đều nghe nhạc, viết nhạc và lúc nào cũng tư duy sáng tạo cho những bài hát của mình hết. Bạn em có một chất sáng tác rất lạ...".

Xuân Nghi chia sẻ, cô được bạn trai ủng hộ trong các hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, cô còn mời bạn trai tham gia đóng trong MV mới ra mắt Summer Night - đánh dấu sự trở lại với Vpop sau 10 năm sang Mỹ định cư và học tập. Ca khúc mang giai điệu pop và hip hop do chính nữ ca sĩ và bạn trai kém một tuổi Kenny Minh Vũ sáng tác. Trong vai người yêu cũ của Xuân Nghi, anh chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở phân cảnh cô hoài niệm về quá khứ.

"Có lẽ tôi là người may mắn trong tình yêu. Sáu năm yêu nhau, chúng tôi trao cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Mọi người thường than thở khi gắn bó nhiều năm, tình cảm sẽ bị nhạt dần. Với chúng tôi, tình cảm hiện tại vẫn như ngày mới bắt đầu yêu", Xuân Nghi tâm sự.

